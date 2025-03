Cybersécurité : Numeryx renouvelle sa labellisation France Cybersecurity

Le groupe Numeryx , éditeur du firewall souverain Asguard via sa marque Sasyx , renouvelle son label France Cybersecurity et confirme son solide positionnement dans le secteur de la Cybersécurité.

Le label France Cybersecurity a été créé pour permettre aux entreprises du secteur de valoriser l’excellence française en matière de cybersécurité. Cet appel concerne la labellisation des produits, les services managés et les activités de conseil développés par des entreprises françaises, à destination des utilisateurs et donneurs d’ordres internationaux de tous secteurs. https://www.confiance-numerique.fr/label-france-cybersecurity/

À travers cette reconduction, Numeryx est salué pour la qualité de son firewall souverain Asguard qui offre aux entreprises une protection efficace pour se prémunir contre des menaces cyber de différentes natures.

Une solution 100 % souveraine à destination des entreprises

Proposée en 3 versions complémentaires (Box & Rack, As a service et Virtual Machine), ASGUARD est une solution complète qui sécurise les infrastructures numériques. ASGUARD repose sur une technologie innovante : le filtre à « double masque », qui permet une compression des règles de filtrage à hauteur de 80 %, garantissant un important gain en temps de traitement des paquets et une diminution drastique de la consommation des ressources (RAM, stockage…). À cela, ASGUARD réunit en une offre des fonctionnalités indispensables « all-in-one » comme un pare-feu niveau 4, un proxy web, deux VPN IPSEC & SSL, un système de détection et Prévention d’Intrusion (IPS/IDS), un antivirus appliqué aux fonctions réseaux, ou encore la possibilité de s’intégrer à des LDAP.

Mondher AYADI, fondateur de Numeryx « Notre re-certification vient saluer le travail de nos équipes et s’inscrit dans le cadre d’une démarche continue de passage de certifications. Forts de ce label, nous démontrons notre volonté de nous positionner comme un concepteur souverain de solutions de cybersécurité dédiées à protéger efficacement les infrastructures IT de nos clients. »

