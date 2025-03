Az iHerb a 2,4 milliárd dolláros forgalmat is túlszárnyalta, ezzel az egészségmegőrzés és a wellness területén megszilárdította vezető szerepét

A vállalat rekordévet ünnepel, ugyanis 2024-ben 37 millió megrendelést teljesítettek

IRVINE, Calif., March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Az iHerb, a világ egyik vezető online vitamin-, ásványianyag-, táplálékkiegészítő-, valamint egyéb egészségmegőrző és wellnesstermékek kereskedője 2024-ben rendkívüli évet zárt, ugyanis több mint 2,4 milliárd dollár nettó árbevételt ért el, ami az eddigi legnagyobb eredmény a vállalat életében. Az erős vásárlói keresletnek és a kivételes szolgáltatás iránti elkötelezettségnek köszönhetően az online kiskereskedő 180 országból érkező 37 millió megrendelést teljesített, ezzel megerősítette az egészség- és wellnessipar megbízható globális vezetőjeként őrzött pozícióját.

2024 LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI

„2024 az átalakulás éve volt az iHerbnél: Fontos kiemelni üzleti tevékenységünk ellenálló képességét, melyet olyat kihívások közepette bizonyított, mint az inflációs nyomás, az amerikai dollár árfolyam-ingadozása és a geopolitikai zavargások” – nyilatkozta Emun Zabihi, az iHerb vezérigazgatója. „Minőségi választékunkkal, mely problémamentes vásárlói élménnyel párosul, világszerte több millió vásárló bizalmát és hűségét nyertük el. A jövőbe tekintve továbbra is elkötelezettek maradunk a küldetésünk mellett, hogy az egészség és a wellness mindenki számára elérhetővé váljon.”

A jelen közleményt kísérő fénykép itt érhető el:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7b9b0cc5-b39e-458f-9b63-960344efde57

Médiamegkeresések ügyében kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: press@iherb.com

