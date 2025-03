Spoločnosť iHerb dosahuje tržby vo výške viac ako 2,4 miliardy dolárov a upevňuje svoje vedúce postavenie v oblasti globálneho zdravia a pohody

Spoločnosť oslavuje rekordný rok 2024, v ktorom vybavila 37 miliónov objednávok

IRVINE, Kalifornia, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spoločnosť iHerb, jeden z popredných svetových online predajcov vitamínov, minerálov, doplnkov a iných produktov pre zdravie a pohodu, oslávila v roku 2024 výnimočný rok, v ktorom dosiahla čisté tržby vo výške viac ako 2,4 miliardy dolárov, čo pre spoločnosť predstavuje historické maximum. Veľký dopyt zákazníkov a záväzok poskytovať výnimočné služby motivoval tohto internetového maloobchodného predajcu, aby vybavil impozantných 37 miliónov objednávok do 180 krajín, čím posilnil svoju pozíciu dôveryhodného globálneho lídra v odvetví zdravia a pohody.

KĽÚČOVÉ ÚSPECHY V ROKU 2024

„Rok 2024 bol pre iHerb transformačným rokom, ktorý podčiarkol odolnosť nášho podnikania uprostred globálnych výziev, ako sú inflačné tlaky, kolísanie výmenného kurzu amerického dolára a geopolitické nepokoje,“ povedal Emun Zabihi, generálny riaditeľ spoločnosti iHerb. „Náš kvalitný sortiment spojený s bezproblémovým nakupovaním si získal dôveru a lojalitu miliónov zákazníkov po celom svete. Pri pohľade do budúcnosti zostávame odhodlaní plniť naše poslanie sprístupniť zdravie a pohodu všetkým ľuďom.“

