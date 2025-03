Sprzedaż iHerb przekroczyła 2,4 miliarda USD, ugruntowując firmę na pozycji lidera globalnego rynku zdrowia i dobrostanu

Firma świętuje rekordowy rok 2024 i zrealizowanie 37 milionów zamówień

IRVINE, Kalifornia, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, jeden z czołowych na świecie internetowych sprzedawców witamin, minerałów, suplementów diety i innych produktów z sektora zdrowia i dobrostanu, świętuje niezwykle udany rok 2024, osiągając ponad 2,4 miliarda dolarów wartości sprzedaży netto. Jest to rekordowy wynik w historii firmy. Dzięki wysokiemu popytowi i zaangażowaniu w wyjątkowy poziom obsługi klienta firma e-commerce osiągnęła imponujący wynik 37 milionów zamówień złożonych w 180 krajach, tym samym ugruntowując swoją pozycję zaufanego globalnego lidera w branży zdrowia i dobrostanu.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ROKU 2024

– 2024 był rokiem transformacji dla iHerb, podkreślającym odporność naszej działalności na globalne wyzwania, takie jak presja inflacyjna, wahania kursu dolara amerykańskiego i niepokoje geopolityczne – komentuje Emun Zabihi, dyrektor generalny iHerb. – Wysoka jakość gamy produktów w połączeniu z bezproblemowym doświadczeniem zakupowym pozwoliło nam pozyskać zaufanie i lojalność milionów klientów na całym świecie. Patrząc w przyszłość, pozostajemy zaangażowani w misję globalnego zapewniania zdrowia i dobrego samopoczucia.

Zdjęcie towarzyszące komunikatowi znajduje się na stronie https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7b9b0cc5-b39e-458f-9b63-960344efde57

Prosimy o kierowanie zapytań ze strony mediów na adres: press@iherb.com

