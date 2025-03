Podjetje iHerb je preseglo 2,4 milijarde dolarjev prodaje in utrdilo vodilno vlogo na področju zdravja in dobrega počutja po vsem svetu

Podjetje praznuje rekordno leto s 37 milijoni izpolnjenih naročil v letu 2024

IRVINE, Kalifornija, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Podjetje iHerb, eden vodilnih svetovnih spletnih trgovcev na drobno z vitamini, minerali, dopolnili ter drugimi izdelki za zdravje in dobro počutje, je v letu 2024 praznovalo izjemno leto, saj je doseglo več kot 2,4 milijarde dolarjev čiste prodaje, kar je največ doslej za podjetje. Zaradi velikega povpraševanja strank in zavezanosti k izjemnim storitvam je e-trgovec na drobno izpolnil neverjetnih 37 milijonov naročil v 180 državah in tako okrepil svoj položaj zaupanja vrednega globalnega voditelja v panogi zdravja in dobrega počutja.

2024 KLJUČNI DOGODKI

»Leto 2024 je bilo za podjetje iHerb prelomno, saj se je pokazala odpornost našega poslovanja ob globalnih izzivih, kot so inflacijski pritiski, nihanje menjalnega tečaja ameriškega dolarja in geopolitični nemiri,« je dejal Emun Zabihi, izvršni direktor podjetja iHerb. »Naša kakovostna ponudba v kombinaciji z brezhibno nakupovalno izkušnjo si je pridobila zaupanje in zvestobo milijonov strank po vsem svetu. Tudi v prihodnje ostajamo zavezani svojemu poslanstvu, da vsem omogočimo dostop do zdravja in dobrega počutja.«

