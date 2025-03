Apoyo a Estudiantes con Atuendos Gratuitos para su Baile de Graduación será el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, February 28 - For Immediate Release: Thursday, February 27, 2025 Los eventos de las Bibliotecas Públicas del Condado de Montgomery en honor a la iniciativa “Leyendo en Toda América” será otro tema de discusión ROCKVILLE, Md., 27 de febrero del 2025—Las invitadas del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Monika Hammer, gerente de comunicaciones y difusión pública del Departamento de Recreación del Condado de Montgomery, y Febe Huezo, especialista de alcance comunitario de las Bibliotecas Públicas del Condado de Montgomery (MCPL). El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 28 de febrero a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. El Departamento de Recreación del Condado de Montgomery se prepara para hacer el sueño realidad de muchos estudiantes que anhelan asistir al baile de graduación de su secundaria pero se les dificulta debido a las barreras financieras en torno a la compra de un vestido de gala o traje. Es por ello que nuevamente, el Departamento de Recreación esta recolectando vestidos y trajes de hombres de gala para donarlos a los jóvenes. La comunidad esta invitada a hacer sus donaciones de vestidos, trajes, camisas, zapatos, corbatas y accesorios nuevos o usados y en buen estado el sábado, 1 de marzo de 10 a.m. a 3 p.m. en el Centro de Recreación Comunitario de Germantown, ubicado en 18905 Kingsview Rd. Posteriormente, el sábado, 5 de abril, los estudiantes de secundaria con una identificación escolar podrán seleccionar un vestido o traje de graduación gratuito, junto con zapatos y accesorios, en el Centro de Recreación Comunitario Marilyn J. Praisner de 10 a.m. a 2 p.m. Este evento tiene como objetivo eliminar las barreras financieras asociadas con la asistencia al baile de graduación, que es un día memorable para muchos estudiantes. La segunda mitad de la edición radial se centrará en la "Semana de la Lectura en Estados Unidos". Las Bibliotecas Públicas del Condado de Montgomery (MCPL) se han asociado con el Consejo Judío para el Envejecimiento Heyman Interages Center (JCA) para celebrar este evento con un programa de lectura en tres sucursales de MCPL. La celebración se llevará a cabo del sábado, 2 de marzo, al miércoles, 6 de marzo. No es necesario registrarse con anticipación para participar. Los niños pueden traer sus propios libros a las sesiones de lectura o seleccionar uno de la biblioteca. La serie de eventos se llevará a cabo en las siguientes ubicaciones: Sábado, 2 de marzo de 1 – 3 p.m. en la Biblioteca de White Oak, 11701 New Hampshire Ave., Silver Spring Sábado, 2 de marzo de 3 – 5 p.m. en la Biblioteca de Wheaton, 11701 Georgia Ave., Silver Spring

Domingo, 3 de marzo de 1 – 3 p.m. en la Biblioteca de Gaithersburg, 18330 Montgomery Village Ave., Gaithersburg El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que le conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 25-064

Release ID: 25-064
Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808

