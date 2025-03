Próximo presidente do COI deve honrar a tradição com visão de futuro: Juan Antonio Samaranch Salisachs

O processo eleitoral para a presidência do COI ocorrerá em 20 de março.

O futuro não para de se tornar mais complexo, e o próximo presidente do COI deve encontrar um equilíbrio entre honrar a tradição e adotar uma visão de futuro.” — Juan Antonio Samaranch Salisachs

BRASILIA, BRASILIA, BRAZIL, March 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- Após apresentar, em janeiro passado, sua proposta de programa para a presidência do Comitê Olímpico Internacional (COI) aos integrantes da entidade, Juan Antonio Samaranch Salisachs deixou clara sua visão e enfatizou que o próximo presidente deverá encontrar um equilíbrio à frente do cargo.

“O futuro não para de se tornar mais complexo, e o próximo presidente do COI deve encontrar um equilíbrio entre honrar a tradição e adotar uma visão de futuro, ao mesmo tempo em que traga experiência comprovada em esporte e negócios”, afirmou no documento apresentado aos colegas.

Samaranch Salisachs, engenheiro de profissão e com mestrado em administração de empresas pela Universidade de Nova York, desenvolveu uma trajetória que combina sua experiência financeira com a diplomacia esportiva.

Ele é membro do COI desde 2001, tendo atuado como vice-presidente do organismo de 2016 a 2020 e novamente desde 2022. Além disso, integra o Comitê Olímpico Espanhol e exerce o cargo de vice-presidente da União Internacional de Pentatlo Moderno.

Em sua visão, o COI atravessa uma fase de desafios que demandam maior adaptabilidade. Entre as prioridades que destacou, está a transformação digital do esporte, área que considera vital para aproximar os Jogos Olímpicos e seus valores de novas audiências. Ele também sublinhou a necessidade de fortalecer os mecanismos de combate ao doping, garantir a igualdade de gênero e promover ações sustentáveis diante das mudanças climáticas — temas que ganharam relevância no cenário esportivo internacional.

Da mesma forma, Samaranch Salisachs salientou que a capacidade de gerar e administrar recursos financeiros é essencial para impulsionar o esporte amador e manter a solidez dos Jogos Olímpicos.

De acordo com sua análise, a instituição não pode negligenciar a busca por fontes de financiamento que garantam a viabilidade dos projetos e a expansão das atividades esportivas em escala global.

O processo eleitoral para a presidência do COI ocorrerá em 20 de março, na Grécia, onde os membros do comitê escolherão a pessoa que comandará a organização em meio a uma conjuntura que combina tradição e transformação acelerada.

Conforme expresso por Samaranch Salisachs, o principal desafio consiste em conciliar os valores históricos do olimpismo com a renovação exigida pelo ambiente atual, a fim de fortalecer o movimento olímpico a longo prazo.

“O cargo envolve uma imensa responsabilidade e complexidade. Requer ampla experiência no mundo do esporte, conhecimento financeiro significativo e sólida bagagem em gestão. Acredito que possuo tudo isso”, concluiu.

