Le prochain président du CIO doit adopter une vision d’avenir: Juan Antonio Samaranch Salisachs

Le processus électoral pour la présidence du CIO aura lieu le 20 mars prochain en Grèce.

L’avenir ne fait que se complexifier et le prochain président du CIO doit trouver un équilibre entre honorer la tradition et adopter une vision tournée vers l’avenir.” — Juan Antonio Samaranch Salisachs

PARIS, îLE DE FRANCE, FRANCE, March 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- Après avoir présenté, en janvier dernier, devant les membres du Comité International Olympique (CIO) sa proposition de programme pour la présidence de l’organisation, Juan Antonio Samaranch Salisachs a clairement exposé sa vision et affirmé que le futur président devra trouver un équilibre à la tête de sa fonction.

« L’avenir ne fait que se complexifier et le prochain président du CIO doit trouver un équilibre entre honorer la tradition et adopter une vision tournée vers l’avenir, tout en apportant une expérience avérée dans le sport et les affaires », a-t-il précisé dans le document présenté à ses collègues.

Samaranch Salisachs, ingénieur de profession et titulaire d’un MBA de l’Université de New York, a construit une carrière qui associe expertise financière et diplomatie sportive.

Membre du CIO depuis 2001, il y a occupé le poste de vice-président de 2016 à 2020, puis à nouveau depuis 2022. Il fait également partie du Comité olympique espagnol et exerce la fonction de vice-président de l’Union Internationale de Pentathlon Moderne.

Selon sa vision, le CIO traverse une période de défis exigeant une plus grande adaptabilité. Parmi les priorités qu’il a mises en avant figure la transformation numérique du sport, un domaine qu’il juge essentiel pour rapprocher les Jeux Olympiques et leurs valeurs à un nouveau public. Il a également souligné la nécessité de renforcer les mécanismes de lutte antidopage, de garantir l’équité de genre et de promouvoir des actions durables face au changement climatique, des sujets qui ont pris de l’importance dans le monde du sport international.

Samaranch Salisachs a en outre indiqué que la capacité à générer et à gérer des ressources économiques est fondamentale pour stimuler le sport amateur et assurer la solidité des Jeux Olympiques.

Selon son analyse, l’institution ne peut négliger la recherche de sources de financement qui garantissent la viabilité des projets et l’expansion des activités sportives à l’échelle mondiale.

Le processus électoral pour la présidence du CIO aura lieu le 20 mars prochain en Grèce, où les membres du comité éliront la personne qui dirigera l’organisation dans un contexte mêlant tradition et transformation accélérée.

D’après Samaranch Salisachs, le principal défi consiste à concilier les valeurs historiques de l’olympisme avec la modernisation qu’exige l’environnement actuel, afin de renforcer le mouvement olympique sur le long terme.

« La fonction implique une immense responsabilité et une grande complexité. Elle requiert une solide expérience dans le monde du sport, des connaissances financières importantes et une expertise avérée en gestion. Je pense réunir toutes ces conditions », a-t-il conclu.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.