Snom stärkt Führungsteam: Mark Wiegleb und Mario Schenker übernehmen neue Verantwortungsbereiche

Snom Technology besetzt Führungspositionen neu: Mark Wiegleb und Mario Schenker werden Vice President Products respektive Head of Logistics & Sales Operations.

BERLIN, BERLIN, SWITZERLAND, February 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Snom Technology , ein führender Anbieter IP-basierter Telefone und Kommunikationslösungen, gibt die Ernennung von Mark Wiegleb zum Vice President Products und von Mario Schenker zum Head of Logistics & Sales Operations bekannt. Diese strategischen Personalentscheidungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens für Innovation, Kundenzufriedenheit und operative Exzellenz.Mark Wiegleb bringt über zehn Jahre Erfahrung im Telekommunikationssektor in seine neue Rolle als Vice President Products ein und trat Snom Technology im Jahr 2011 bei. Dort war er zunächst in den Bereichen Business-Development und Key-Account-Management tätig. Ab 2015 übernahm er die Leitung von Interop sowie Integration und war hauptsächlich für den Ausbau und die Pflege eines strategischen Netzwerks von Interoperabilitätspartnern verantwortlich. Heute umfasst das Netzwerk über 25 Plattformpartner, darunter Branchenführer wie BroadSoft, Metaswitch, Asterisk, Microsoft und Zoom. Zuletzt führte Wiegleb als Head of Customer Success ein internationales Team in sechs Ländern und verantwortete die Entwicklung, die Implementierung und die Leitung einer Cloud-Plattform zur Geräteverwaltung (Snom SRAPS).Als Vice President Products wird Mark Wieglebs Fokus auf der strategischen Weiterentwicklung des aktuellen Portfolios sowie der Erschließung neuer Geschäftsbereiche.Mario Schenker ist bereits seit 2005 bei Snom Technology tätig. Nach seiner Ausbildung zum IT-Systemkaufmann startete er im Order Management & Service und war dort für die Einführung und Etablierung fester Prozesse sowie für die Betreuung von Kunden in EMEA, USA und Asien zuständig. Er war auch maßgeblich an der Einführung neuer Systeme wie ERP und dem Snom-Partnerprogramm beteiligt. Im Juli 2017 übernahm Schenker die Rolle des Sales-Operations-Managers, wo er unter anderem diverse CRM-Projekte leitete. Seit Oktober 2019 war er als Teamlead Internal Sales & Sales Operations mit dem Schwerpunkt CRM tätig. Im März 2025 übernimmt er nun die Leitung der Bereiche Logistics & Sales Operations.Als Head of Logistics & Sales Operations liegt Mario Schenkers Fokus auf der Stabilität der Prozesse, unterstützt durch Automatisierungen, um so die Transparenz und den guten Service für Kunden und Partner von Snom weiter auszubauen.„Wir freuen uns, Mark Wiegleb und Mario Schenker in ihren neuen Positionen begrüßen zu dürfen“, sagt Gernot Sagl, CEO von Snom Technology. „Beide verfügen über eine umfangreiche Erfahrung und ein tiefes Verständnis für unser Unternehmen und die Branche. Mark Wiegleb hat in den letzten Jahren maßgeblich dazu beigetragen, unser Netzwerk von Interoperabilitätspartnern auszubauen. Seine Expertise und seine strategische Denkweise werden uns helfen, unsere Position als Innovationsführer weiter zu festigen. Mario Schenker ist ein sehr etablierter und geschätzter Mitarbeiter, der unser Unternehmen von Grund auf kennt. Seine Erfahrung in den Bereichen Order Management, Sales Operations und Logistik ist eine ideale Grundlage für die Leitung dieser essenziellen Bereiche. Ich bin überzeugt, dass beide in ihren neuen Rollen einen wesentlichen Beitrag zum weiteren Wachstum und Erfolg von Snom Technology leisten werden.“Diese Personalentscheidungen sind Teil der strategischen Ausrichtung von Snom Technology, die darauf abzielt, das Unternehmen für zukünftiges Wachstum und die Herausforderungen des Marktes optimal aufzustellen. Snom Technology wird weiterhin in innovative Produkte und Lösungen investieren, um seinen Kunden und Partnern einen Mehrwert zu bieten.

