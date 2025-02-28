AI-Media 与 England and Wales Cricket Board 合作推出尖端字幕解决方案

伦敦, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的 AI 字幕和翻译解决方案供应商 AI-Media 欣然宣布，公司近期与 England and Wales Cricket Board (ECB) 合作，为其板球比赛提供尖端字幕服务。 随着双方合作的首个赛季圆满收官，这一合作标志着两家机构在提高板球比赛对所有观众的可及性和包容性上实现了重要里程碑。

AI-Media 在与 ECB 的合作中，创建了一套量身定制的工作流程，在英国各地板球场的 LED 显示屏上提供实时字幕，从而确保在英格兰国际板球赛事期间实现无障碍观赛。 使用 AI-Media 的 Encoder Pro (HD492) 和 AI-Live 平台，定制的工作流程确保板球赛事拥有流畅无缝的音频输入和实时字幕。 通过利用 AI-Media 在主题建模领域的专业知识，ECB 提高了字幕的准确性，现已可以通过专用云账户便捷地自行管理其 LEXI 的使用。 这种量身定制的工作流程凸显了 AI-Media 将尖端技术与客户特定需求相结合的能力，从而提供可信赖、高质量的字幕。

由此生成的字幕在板球场四个角落的 LED 屏幕上醒目地显示出来，用于发布特定的赛前和中场休息通知。 这种设置确保了包括聋人或听力障碍人士在内的所有观众都能充分体验现场比赛的魅力。 目前，AI-Media 和 ECB 正在努力将这项服务推广到全部赛事中。

AI-Media 首席销售官 James Ward 表示：“我们很高兴能够支持 ECB，让所有球迷更轻松地参与板球运动，并享受板球带来的乐趣。 我们先进的字幕技术和量身定制的工作流程解决方案表明，AI-Media 致力于通过创新和包容性来提升体育现场体验。”

如需了解 AI-Media 及其服务的更多信息，请访问 AI-Media.tv

关于 AI-Media：

AI-Media 于 2003 年在澳大利亚成立，是一家专门提供 AI 语言和字幕工作流程解决方案的先锋技术公司。

作为全球领军企业，AI-Media 为全球各类客户和市场提供高质量的 AI 驱动实时字幕和录制字幕及翻译等技术和解决方案。

2024 年 2 月，AI-Media 首次公布了突破性数据，展示其 AI 字幕产品 LEXI 相对于传统更昂贵的人工工作流程所具备的优势。

AI-Media 致力于利用其深厚的行业经验和先进的 AI 技术，创造简化流程的解决方案，为全球领先的广播公司、企业和政府机构提供支持，确保其内容播报具有无缝的可访问性和包容性。

AI-Media（澳大利亚证券交易所代码：AIM）于 2020 年 9 月 15 日开始在澳大利亚证券交易所上市。

关于 ECB：

England and Wales Cricket Board (ECB) 致力于将板球推广为英国最具包容性的运动，并藉此改善生活、连接社区，并激励新一代参与到板球运动中来。 ECB 专注于举办高质量的国际和国内板球赛事，同时促进广泛参与，不断寻求创新合作伙伴关系，以扩大这项运动的覆盖面和影响力。 通过与 AI-Media 合作，ECB 正在利用尖端技术提供更多参与机会、更丰富的叙事和实时洞察，以引起从草根到职业板球最高级别的各级球迷的共鸣。 这种合作关系凸显了 ECB 对板球现代化的承诺，确保板球在赛场内外始终是一股充满活力的向善力量。

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媒体联系方式： Fiona Habben 全球营销总监, AI-Media Fiona.habben@ai-media.tv

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