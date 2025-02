AI-Media จับมือกับ England and Wales Cricket Board เพื่อนำเสนอโซลูชันการจัดทำคำบรรยายล้ำสมัย

ลอนดอน, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันคำบรรยายและการแปลที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีความภาคภูมิใจประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ England and Wales Cricket Board (ECB) เพื่อให้บริการการจัดทำคำบรรยายล้ำสมัยสำหรับการแข่งขันคริกเก็ตของตน หลังจากจบฤดูกาลแรกไปอย่างประสบความสำเร็จ ความร่วมมือนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงและความครอบคลุมของการแข่งขันคริกเก็ตให้กับผู้ชมทุกกลุ่ม

AI-Media เริ่มทำงานร่วมกับ ECB เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานเฉพาะทางที่สามารถสร้างคำบรรยายสดบนจอ LED ในสนามคริกเก็ตทั่วสหราชอาณาจักร เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ชมสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างทั่วถึงระหว่างการแข่งขันระดับทีมชาติอังกฤษ กระบวนการทำงานเฉพาะทางนี้ช่วยให้สามารถแปลงเสียงเป็นคำบรรยายตามเวลาจริงได้อย่างราบรื่นสำหรับการแข่งขันคริกเก็ต โดยใช้ Encoder Pro (HD492) และแพลตฟอร์ม AI-Live ของ AI-Media ECB ยังได้นำความเชี่ยวชาญของ AI-Media ในด้านการวิเคราะห์หัวข้อมาใช้เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของคำบรรยาย และสามารถจัดการการใช้งาน LEXI ได้ด้วยตนเองผ่านบัญชีบนระบบคลาวด์เฉพาะ กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งนี้เน้นย้ำถึงความสามารถของ AI-Media ในการผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความต้องการเฉพาะของลูกค้า เพื่อให้ได้คำบรรยายที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้

คำบรรยายที่ได้จะปรากฏบนจอ LED ในทั้งสี่มุมของสนามคริกเก็ตสำหรับการประกาศก่อนการแข่งขันและระหว่างช่วงพักเบรกโดยเฉพาะ การติดตั้งระบบนี้ช่วยให้แน่ใจว่าผู้ชมทุกคน รวมถึงผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการได้ยิน สามารถมีส่วนร่วมกับประสบการณ์การแข่งขันสดได้อย่างเต็มที่ ขณะนี้ AI-Media และ ECB กำลังขยายบริการนี้ให้ครอบคลุมการแข่งขันทั้งหมด

James Ward ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ AI-Media กล่าวว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้สนับสนุน ECB ในการทำให้กีฬาคริกเก็ตเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและสนุกยิ่งขึ้นสำหรับแฟน ๆ ทุกคน" "เทคโนโลยีคำบรรยายขั้นสูงและโซลูชันกระบวนการทำงานที่ออกแบบเฉพาะของเรา สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการยกระดับประสบการณ์การรับชมกีฬาสดผ่านนวัตกรรมและการเข้าถึงที่ครอบคลุม"

เกี่ยวกับ AI-Media:

AI-Media ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นบริษัทเทคโนโลยีผู้บุกเบิกที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันกระบวนการทำงานด้านภาษาและการสร้างคำบรรยายด้วย AI

ในฐานะผู้นำระดับโลก AI-Media ให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชันการจัดทำคำบรรยายและการแปลแบบสดและแบบบันทึกคุณภาพสูงโดยใช้ AI ให้แก่ลูกค้าและตลาดต่าง ๆ ที่หลากหลายทั่วโลก

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ทาง AI-Media ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าของผลิตภัณฑ์การสร้างคำบรรยายด้วย AI ของบริษัทอย่าง LEXI เมื่อเทียบกับกระบวนการทำงานของมนุษย์แบบเดิมที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างล้ำลึกและเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัยในการสร้างโซลูชันที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและลดความซับซ้อนของกระบวนการ AI-Media สนับสนุนผู้แพร่ภาพกระจายเสียงชั้นนำ องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกให้สามารถเข้าถึงและสร้างความครอบคลุมให้กับเนื้อหาของตนได้อย่างราบรื่น

AI-Media (ASX: AIM) เริ่มทำการซื้อขายใน ASX เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2020

เกี่ยวกับ ECB:

England and Wales Cricket Board (ECB) มุ่งมั่นทำให้คริกเก็ตเป็นกีฬาที่มีการเข้าถึงที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชื่อมโยงชุมชน และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมกับกีฬา ECB มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอการแข่งขันคริกเก็ตคุณภาพสูงทั้งในระดับนานาชาติและภายในประเทศ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในวงกว้าง พร้อมแสวงหาความร่วมมือเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายการเข้าถึงและยกระดับอิทธิพลของกีฬา ECB ภายใต้ความร่วมมือกับ AI-Media โดยกำลังใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อขยายการเข้าถึง ยกระดับการเล่าเรื่อง และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกตามเวลาจริงที่เชื่อมโยงกับแฟน ๆ ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงเวทีสูงสุดของคริกเก็ตระดับอาชีพ ความร่วมมือนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ ECB ในการปรับปรุงกีฬาคริกเก็ตให้ทันสมัย และทำให้กีฬานี้ยังคงเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญทั้งในและนอกสนาม

ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f2a792f-ff39-4d09-a09f-015d6ab52292

ติดต่อด้านสื่อ: Fiona Habben หัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับโลก, AI-Media Fiona.habben@ai-media.tv

