AI-Media Bekerjasama dengan England and Wales Cricket Board untuk Penyelesaian Kapsyen Termaju

LONDON, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, peneraju global dalam penyelesaian kapsyen dan terjemahan dikuasakan AI, dengan bangganya mengumumkan kerjasama baru-baru ini dengan England and Wales Cricket Board (ECB) untuk menyediakan perkhidmatan kapsyen termaju untuk perlawanan kriket mereka. Dengan musim pertama mereka yang berjaya diselesaikan, perkongsian ini menandakan peristiwa penting dalam meningkatkan kebolehaksesan dan keterangkuman perlawanan kriket untuk semua penonton.

AI-Media mula bekerjasama dengan ECB untuk mencipta aliran kerja yang disesuaikan dengan menyampaikan kapsyen langsung pada paparan LED di stadium kriket di seluruh UK untuk memastikan kebolehaksesan semasa pertandingan antarabangsa England. Menggunakan Encoder Pro (HD492) dan platform AI-Live AI-Media, aliran kerja yang dipesan lebih dahulu memastikan input audio yang lancar dan kapsyen langsung untuk acara kriket. Dengan memanfaatkan kepakaran AI-Media dalam Pemodelan Topik, ECB mempertingkatkan ketepatan kapsyen mereka dan kini mengurus sendiri penggunaan LEXI mereka dengan mudah melalui akaun Cloud yang khusus. Aliran kerja yang disesuaikan ini menyerlahkan keupayaan AI-Media untuk menyepadukan teknologi termaju dengan keperluan khusus pelanggan untuk kapsyen yang boleh dipercayai dan berkualiti tinggi.

Kapsyen yang terhasil telah dipaparkan dengan jelas di keempat-empat penjuru padang kriket pada skrin LED untuk pengumuman pra-perlawanan dan masa rehat tertentu. Persediaan ini memastikan bahawa semua peserta, termasuk mereka yang Pekak atau mempunyai masalah pendengaran, boleh melibatkan diri sepenuhnya dengan pengalaman perlawanan langsung. AI-Media dan ECB kini sedang berusaha ke arah mengembangkan perkhidmatan ini kepada semua lekapan.

"Kami sangat teruja untuk menyokong ECB dalam menjadikan kriket lebih mudah diakses dan menyeronokkan untuk semua peminat," kata James Ward, Ketua Pegawai Jualan di AI-Media. "Teknologi kapsyen termaju kami dan penyelesaian aliran kerja yang disesuaikan menunjukkan komitmen kami untuk mempertingkatkan pengalaman sukan secara langsung melalui inovasi dan keterangkuman."

Untuk maklumat lanjut tentang AI-Media dan perkhidmatannya, sila layari AI-Media.tv

Perihal AI-Media:

Ditubuhkan di Australia pada tahun 2003, AI-Media merupakan syarikat teknologi perintis yang khusus dalam bahasa AI dan penyelesaian aliran kerja kapsyen.

Sebagai peneraju global, AI-Media menyediakan teknologi serta penyelesaian kapsyen dan terjemahan yang dikuasakan AI berkualiti tinggi secara langsung dan dirakam kepada pelbagai pelanggan dan pasaran di seluruh dunia.

Buat pertama kali pada bulan Februari 2024, AI-Media melancarkan data inovatif yang mempamerkan keunggulan produk kapsyen AInya, LEXI, berbanding aliran kerja manusia tradisional yang lebih mahal.

Dengan pengalaman industri yang mendalam dan teknologi AI yang canggih untuk mencipta penyelesaian yang memperkemas dan memudahkan proses, AI-Media memperkasakan penyiar terkemuka, perusahaan dan agensi kerajaan di seluruh dunia untuk memastikan kebolehcapaian yang lancar dan keterangkuman kandungan mereka.

AI-Media (ASX: AIM) memulakan dagangan di ASX pada 15 September 2020.

Perihal ECB:

England and Wales Cricket Board (ECB) berdedikasi untuk menjadikan kriket sebagai sukan paling inklusif di negara ini - meningkatkan kehidupan, menghubungkan komuniti dan memberi inspirasi kepada generasi baharu untuk melibatkan diri dengan permainan ini. Dengan tumpuan untuk menyampaikan kriket antarabangsa dan domestik berprestasi tinggi sambil menggalakkan penyertaan yang meluas, ECB sentiasa mencari perkongsian inovatif untuk meningkatkan jangkauan dan impak sukan itu. Dengan kerjasama AI-Media, ECB memanfaatkan teknologi canggih untuk menyediakan akses yang lebih besar, penceritaan yang lebih kaya dan cerapan masa nyata yang bergema dengan peminat di semua peringkat - daripada akar umbi hingga ke peringkat tertinggi kriket profesional. Perkongsian ini menekankan komitmen ECB untuk memodenkan kriket, memastikan ia kekal sebagai kuasa dinamik untuk kebaikan di dalam dan di luar padang.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f2a792f-ff39-4d09-a09f-015d6ab52292

Hubungan Media: Fiona Habben Ketua Pemasaran Global, AI-Media Fiona.habben@ai-media.tv

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.