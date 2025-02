エイアイメディア (AI-Media)、最先端の字幕生成ソリューションのためにイングランド・ウェールズ・クリケット委員会 (England and Wales Cricket Board) と提携

ロンドン発, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIを活用した字幕生成・翻訳ソリューションのグローバルリーダーであるエイアイメディアは最近、イングランド・ウェールズ・クリケット委員会 (ECB) と協力し、同委員会が主催するクリケットの試合向けに最先端の字幕生成サービスを提供することを発表した。 初シーズンを成功裏に終えたこのパートナーシップは、すべての観客にとってクリケットの試合をより身近で、参加しやすいものにする上で重要な節目となる。

エイアイメディアは、ECBと協力して、イングランド代表戦におけるアクセシビリティを確保するため、英国各地のクリケットスタジアムに設置されたLEDディスプレイにライブ字幕を提供する専用ワークフローの構築を開始した。 エイアイメディアのEncoder Pro (HD492) およびAI-Liveプラットフォームを活用することで、専用ワークフローによるスムーズな音声入力とライブ字幕がクリケットイベントで実現する。 また、エイアイメディアのトピックモデリングの専門知識を活用することで、ECBは字幕の精度を向上させ、専用のクラウドアカウントを通じてLEXIの使用を容易に自己管理できるようになった。 このカスタマイズされたワークフローは、エイアイメディアが最先端技術を顧客の特定のニーズに統合し、信頼性の高い高品質な字幕を提供できる能力を示している。

生成された字幕は、試合前やインターバル時の特定のアナウンスに対応し、クリケット競技場の四隅に設置されたLEDスクリーンに大きく表示された。 この仕組みにより、聴覚障がいのある観客を含むすべての来場者が、実際の試合を完全に楽しめる環境が実現された。 エイアイメディアとECBは、このサービスをすべての試合に拡大することを目指し、さらなる取り組みを進めている。

エイアイメディアの最高営業責任者 (CSO) であるジェームズ・ワード (James Ward) は以下のように述べている。「クリケットをすべてのファンにとってよりアクセスしやすく、楽しいものにするためにECBを支援できることを大変嬉しく思います。 当社の高度な字幕生成技術とカスタマイズされたワークフローソリューションは、イノベーションと包括性を通じて実際のスポーツ体験を向上させるという当社の取り組みを示しています」。

エイアイメディアとそのサービスに関する詳細は、AI-Media.tvを参照のこと。

エイアイメディアについて:

2003年にオーストラリアで設立されたエイアイメディアは、AI言語と字幕生成ワークフロー・ソリューションを専門とする先駆的なテクノロジー企業である。

エイアイメディアは、世界的なリーダーとして、AIを活用した高品質のライブおよび録画放送のキャプション生成、ならびに翻訳テクノロジーとソリューションを世界中のさまざまな顧客と市場に提供している。

エイアイメディアは、2024年2月に初めて、AI字幕生成製品であるLEXIが従来の人間のワークフローよりも優れていることを示す、画期的なデータを発表した。

エイアイメディアは、業界における深い経験と洗練されたAIテクノロジーを活用して、プロセスを合理化・簡素化するソリューションの作成に取り組んでおり、世界の主要な放送局、企業、政府機関がコンテンツへのシームレスなアクセシビリティと包括性を確保できるよう支援している。

エイアイメディア (ASX: AIM) は、2020年9月15日にASXでの取引を開始した。

ECBについて:

イングランド・ウェールズ・クリケット委員会 (ECB) は、クリケットを英国内で最も包括的なスポーツとすることを目指し、人々の生活を向上させ、コミュニティをつなぎ、新たな世代がクリケットに関心を持つよう促すことに取り組んでいる。 ECBは、国内外に高水準のクリケットを提供するとともに、広範な参加を促進することに重点を置き、競技の普及と影響力を高めるための革新的なパートナーシップを継続的に模索している。 エイアイメディアとの提携を通じて、ECBは最先端技術を活用し、競技へのアクセス向上、より豊かなストーリーテリング、そしてリアルタイムのインサイトを提供し、草の根レベルからプロクリケットの最高峰に至るまで、あらゆるファンにアプローチしている。 このパートナーシップは、クリケットの最新化を推進し、競技がフィールド内外で社会に良い影響を与え続けることを目指すECBの取り組みを裏付けている。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f2a792f-ff39-4d09-a09f-015d6ab52292

報道関係者向けの問い合わせ先: フィオナ・ハベン (Fiona Habben) グローバルマーケティング責任者, AI-Media Fiona.habben@ai-media.tv

