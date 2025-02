AI-Media Bermitra dengan England and Wales Cricket Board untuk Menyediakan Solusi Pembuatan Takarir Mutakhir

LONDON, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, pemimpin global dalam solusi penerjemahan dan pembuatan takarir yang didukung AI, dengan bangga mengumumkan kolaborasi terbarunya dengan England and Wales Cricket Board (ECB) untuk menyediakan layanan pembuatan takarir mutakhir bagi pertandingan kriket mereka. Kemitraan ini, yang berhasil menyelesaikan musim pertama mereka, menandai tonggak pencapaian penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas pertandingan kriket bagi semua penonton.

AI-Media mulai bekerja sama dengan ECB untuk menciptakan alur kerja yang disesuaikan dalam menyediakan takarir langsung pada layar LED di stadion kriket di seluruh Inggris Raya untuk memastikan aksesibilitas selama pertandingan internasional Inggris. Dengan menggunakan Encoder Pro (HD492) dan platform AI-Live AI-Media, alur kerja yang disesuaikan itu memastikan takarir langsung dan input audio tanpa kendala bagi pertandingan kriket. Dengan memanfaatkan keahlian AI-Media di bidang Pemodelan Topik, ECB meningkatkan akurasi takarir mereka dan kini dengan mudah mengelola sendiri penggunaan LEXI mereka melalui akun Cloud khusus. Alur kerja yang disesuaikan ini menyoroti kemampuan AI-Media untuk memadukan teknologi mutakhir dengan kebutuhan khusus pelanggan guna mendapatkan takarir yang dapat diandalkan dan berkualitas tinggi.

Takarir yang dihasilkan ditampilkan secara jelas di keempat sudut lapangan kriket pada layar LED untuk memberikan pengumuman tertentu sebelum pertandingan dan pada saat jeda pertandingan. Pengaturan ini memastikan bahwa semua hadirin, termasuk mereka yang Tunarungu atau sulit mendengar, dapat terlibat sepenuhnya dalam pengalaman menyaksikan pertandingan secara langsung. AI-Media dan ECB kini tengah berupaya memperluas layanan ini ke semua pertandingan.

"Kami merasa sangat antusias dapat mendukung ECB dalam membuat kriket menjadi lebih mudah diakses dan menyenangkan bagi semua penggemar," ungkap James Ward, Chief Sales Officer di AI-Media. "Teknologi pembuatan takarir canggih dan solusi alur kerja yang disesuaikan kami menunjukkan komitmen kami untuk meningkatkan pengalaman menyaksikan pertandingan olahraga secara langsung melalui inovasi dan inklusivitas."

Tentang AI-Media:

Didirikan di Australia pada tahun 2003, AI-Media merupakan perusahaan teknologi pelopor yang memiliki spesialisasi dalam solusi alur kerja pembuatan takarir dan bahasa AI.

Sebagai pemimpin global, AI-Media menyediakan teknologi dan solusi penerjemahan dan pembuatan takarir langsung dan rekaman berkualitas tinggi yang didukung AI kepada beragam pelanggan dan pasar di seluruh dunia.

Untuk pertama kalinya pada Februari 2024, AI-Media menampilkan data inovatif yang menunjukkan keunggulan produk pembuatan takarirnya yang didukung AI, LEXI, dibandingkan alur kerja manusia tradisional yang lebih mahal.

Dengan pengalaman industri yang mendalam dan teknologi AI canggih untuk menciptakan solusi yang menyederhanakan dan mempermudah proses, AI-Media mendukung lembaga penyiaran, perusahaan, dan badan pemerintah terkemuka di seluruh dunia guna memastikan aksesibilitas dan inklusivitas tanpa kendala dalam konten mereka.

AI-Media (ASX: AIM) mulai diperdagangkan di ASX pada 15 September 2020.

Tentang ECB:

The England and Wales Cricket Board (ECB) didedikasikan untuk membuat kriket menjadi olahraga paling inklusif di negara ini - meningkatkan kehidupan, menghubungkan komunitas, dan menginspirasi generasi baru untuk terlibat dalam pertandingan ini. Dengan berfokus pada penyediaan kriket internasional dan domestik berkinerja tinggi sembari mempromosikan partisipasi luas, ECB terus berupaya menjalin kemitraan inovatif untuk meningkatkan jangkauan dan dampak olahraga ini. Bekerja sama dengan AI-Media, ECB memanfaatkan teknologi mutakhir untuk menyediakan akses lebih luas, penceritaan lebih kaya, dan wawasan waktu nyata yang selaras dengan penggemar di semua tingkatan - dari akar rumput hingga eselon tertinggi kriket profesional. Kemitraan ini menggarisbawahi komitmen ECB untuk memodernisasi kriket, memastikannya tetap menjadi kekuatan dinamis selamanya baik di dalam maupun di luar lapangan.

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f2a792f-ff39-4d09-a09f-015d6ab52292

Kontak Media: Fiona Habben Kepala Pemasaran Global, AI-Media Fiona.habben@ai-media.tv

