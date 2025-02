AI-Media משתפת פעולה עם מועצת הקריקט של ווילס ואנגליה בפתרון כיתוב חדשני

לונדון, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

AI-Media, מובילה עולמית בפתרונות תרגום וכתוביות מבוססי בינה מלאכותית, גאה להכריז על שיתוף הפעולה שסוכם לאחרונה עם מועצת הקריקט של אנגליה ווילס (ECB) כדי לספק שירותי כתוביות מתקדמים עבור מפגשי הקריקט שלהם. לאחר שהעונה הראשונה הושלמה בהצלחה, שותפות זו מסמנת ציון דרך משמעותי בשיפור הנגישות וההכלה של משחקי קריקט עבור כל הצופים.

AI-Media החלה לעבוד עם ECB כדי ליצור תזרים עבודה מותאם שהמספק כתוביות חיות בתצוגות LED באצטדיוני קריקט ברחבי בריטניה כדי להבטיח נגישות במהלך במשחקים הבינלאומיים של הנבחרת האנגלית. באמצעות Encoder Pro (HD492) ופלטפורמת AI-Live של AI-Media, תזרים העבודה המדובר מבטיח קלט אודיו חלק וכתוביות חיות לאירועי קריקט. באמצעות מינוף המומחיות של AI-Media במידול לפי נושאים, ECB שיפרה את דיוק הכתוביות שלה, וכעת מנהלת בעצמה את השימוש ב-LEXI באמצעות חשבון ענן ייעודי. תזרים עבודה מותאם זה מדגיש את היכולת של AI-Media לשלב טכנולוגיה מתקדמת בצרכים מוגדרי לקוח כדי להפיק כתוביות אמינות ואיכותיות.

הכתוביות שיוצרו הוצגו באופן בולט בכל ארבע הפינות של מגרשי הקריקט על מסכי LED, ושימוש להצגת הודעות מוגדרות לפני משחק ולהכרזות בהפסקות. מערך זה הבטיח שכל המשתתפים באירוע, כולל חרשים או כבדי שמיעה, יוכלו לחוות באופן מלא את המשחק החי. AI-Media ו-ECB פועלים כעת להרחבת שירות זה לכל המתקנים.

"אנחנו נרגשים לתמוך ב-ECB בהפיכת הקריקט לנגיש ומהנה יותר עבור כל האוהדים", אמר ג'יימס וורד (James Ward), מנהל מכירות ראשי ב-AI-Media. "טכנולוגיית הכתוביות המתקדמת שלנו ופתרונות זרימת העבודה המותאמים אישית מדגימים את מחויבותנו לשיפור חוויית הספורט החי באמצעות חדשנות והכללה".

לקבלת מידע נוסף על AI-Media ושירותיה, בקרו באתר AI-Media.tv

אודות AI-Media

AI-Media, שנוסדה באוסטרליה ב-2003, היא חברת טכנולוגיה פורצת דרך המתמחה בבינה מלאכותית ובפתרונות תזרימי עבודה להצגת כתוביות. כמובילה עולמית, AI-Media מספקת טכנולוגיות ופתרונות חדשניים של כתוביות, תמלול ותרגום חיים ומוקלטים באיכות גבוהה המופעלות על ידי בינה מלאכותית למגוון רחב של לקוחות ושווקים ברחבי העולם.

AI-Media הצליחה לראשונה, בפברואר 2024, לחשוף נתונים פורצי דרך המציגים את העליונות של מוצר יצירת הכתוביות מבוססת הבינה מלאכותית שלה, LEXI, על פני תזרימי עבודה מסורתיים אנושיים ויקרים יותר.

עם ניסיון מעמיק בתעשייה וטכנולוגיית AI מתוחכמת ליצירת פתרונות המייעלים ומפשטים תהליכים, AI-Media מעצימה גופי שידור, ארגונים וסוכנויות ממשלתיות מובילים ברחבי העולם כדי להבטיח נגישות חלקה והכללה בתוכן שלהם.

AI-Media (ASX: AIM) החלה להיסחר בבורסה האוסטרלית ASX ב-15 בספטמבר 2020.

אודות ה-ECB

מועצת הקריקט של אנגליה וויילס (ECB) (England and Wales Cricket Board ) מחויבת להפוך את הקריקט לספורט הכוללני ביותר במדינה - לשפר את החיים, לחבר בין קהילות ולעורר השראה בדור חדש לעסוק במשחק. עם התמקדות באספקת קריקט בינלאומי ומקומי בעל ביצועים גבוהים תוך קידום השתתפות נרחבת, ECB מחפשת ללא הרף שותפויות חדשניות כדי לשפר את טווח ההגעה וההשפעה של הספורט. בשיתוף פעולה עם Ai-Media, ה-ECB ממנפת טכנולוגיה חדשנית כדי לספק גישה רבה יותר, סיפור סיפורים עשיר יותר ותובנות בזמן אמת שמהדהדות עם אוהדים בכל הרמות - מהשטח ועד לדרגים הגבוהים ביותר של קריקט מקצועי. שותפות זו מדגישה את מחויבותה של ה-ECB למודרניזציה של הקריקט, ומבטיחה שהוא יישאר כוח דינמי לטובה על המגרש ומחוצה לו.

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f2a792f-ff39-4d09-a09f-015d6ab52292

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire

לפרטים נוספים : נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769

Media Contact Fiona Habben Head of Global Marketing, AI-Media Fiona.habben@ai-media.tv

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.