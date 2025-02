AI-Media se asocia con la Junta de Críquet de Inglaterra y Gales para una solución de subtitulado de vanguardia

LONDRES, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, líder mundial en soluciones de subtitulado y traducciones impulsadas por IA, se enorgullece en anunciar su reciente colaboración con la Junta de Críquet de Inglaterra y Gales (ECB - England and Wales Cricket Board) para ofrecer servicios de subtitulado de vanguardia para sus partidos de críquet. Con su primera temporada completada con éxito, esta asociación marca un logro significativo para optimizar la accesibilidad e inclusión de los partidos de críquet para todos los espectadores.

AI-Media comenzó a trabajar con la ECB para crear un flujo de trabajo personalizado ofreciendo subtítulos en vivo en pantallas LED en estadios de críquet de todo el Reino Unido para asegurar la accesibilidad durante los partidos internacionales de Inglaterra. Utilizando el Codificador Pro de AI-Media (HD492) y la plataforma AI-Live, el flujo de trabajo a medida garantiza una entrada de audio transparente y subtítulos en vivo para eventos de críquet. Al aprovechar la experiencia de AI-Media en el modelado de temas, la ECB mejoró la precisión de sus subtítulos y ahora autogestiona fácilmente el uso de LEXI a través de una cuenta dedicada en la nube. Este flujo de trabajo personalizado destaca la capacidad de AI-Media para integrar tecnología de vanguardia con las necesidades específicas del cliente de subtítulos confiables y de alta calidad.

Los subtítulos resultantes se mostraron de forma destacada en las cuatro esquinas de los campos de críquet en pantallas LED para anuncios específicos previos al partido e intervalos. Esta configuración garantizó que todos los asistentes, incluidos los sordos o con problemas de audición, pudieran participar plenamente en la experiencia del partido en vivo. AI-Media y la ECB están trabajando para expandir este servicio a todos los dispositivos.

"Estamos encantados de apoyar a la ECB para hacer que el críquet sea más accesible y agradable para todos los fanáticos", dijo James Ward, director de ventas de AI-Media. "Nuestra avanzada tecnología de subtítulos y soluciones de flujo de trabajo personalizadas demuestran nuestro compromiso de mejorar la experiencia deportiva en vivo a través de la innovación y la inclusión".

Acerca de Ai-Media:

Fundada en Australia en 2003, AI-Media es una empresa de tecnología pionera especializada en soluciones de lenguaje de IA y flujo de trabajo de subtitulado.

Como líder mundial, AI-Media ofrece tecnología y soluciones de traducción y subtitulado en vivo y grabados de alta calidad habilitados por IA a una diversa variedad de clientes y mercados en todo el mundo.

Por primera vez en febrero de 2024, AI-Media reveló datos innovadores que muestran la superioridad de su producto de subtitulado de IA, LEXI sobre los procesos de trabajo humano tradicionales más costosos.

Gracias a su profunda experiencia en el sector y tecnología de IA sofisticada para crear soluciones que agilizan y simplifican los procesos, AI-Media empodera a las difusoras, empresas y agencias gubernamentales líderes mundiales para asegurar accesibilidad e inclusión transparente de su contenido

AI-Media (ASX: AIM) comenzó a cotizar en el ASX el 15 de septiembre de 2020.

Acerca de ECB:

La England and Wales Cricket Board (ECB) (ECB – Junta de Críquet de Inglaterra y Gales), está comprometida a hacer del críquet el deporte más inclusivo del país: mejorando vidas, conectando comunidades e inspirando a una nueva generación para participar en el juego. Con un enfoque a ofrecer un críquet internacional y nacional de alto rendimiento, al mismo tiempo que promueve una amplia participación, la ECB busca continuamente asociaciones innovadoras para ampliar el alcance y el impacto del deporte. En colaboración con Ai-Media, la ECB está implementando tecnología de vanguardia para ofrecer mayor acceso, narración más rica y perspectivas en tiempo real que resuenen con los aficionados en todos los niveles, desde las bases hasta los niveles más altos del críquet profesional. Esta asociación subraya el compromiso de la ECB con la modernización del críquet, asegurando que siga siendo una fuerza dinámica para el bien dentro y fuera del campo.

