AI-Media kooperiert mit England and Wales Cricket Board für eine hochmoderne Untertitelungslösung

LONDON, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, der weltweit führende Anbieter von KI-gestützten Untertitel- und Übersetzungslösungen, freut sich, seine jüngste Zusammenarbeit mit dem England and Wales Cricket Board (ECB) bekanntzugeben, um hochmoderne Untertitelungsdienste für Cricketspiele bereitzustellen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Saison ist diese Partnerschaft ein wichtiger Meilenstein bei der Verbesserung der Barrierefreiheit und Inklusion bei Cricketspielen für alle Zuschauer.

Der Startschuss für die Zusammenarbeit mit dem ECB fiel, als AI-Media einen individuellen Workflow für die Bereitstellung von Live-Untertiteln auf LED-Displays in Cricketstadien im gesamten Vereinigten Königreich entwickelte. Erklärtes Ziel dieser Kooperation war es, die Barrierefreiheit bei Länderspielen der englischen Nationalmannschaft sicherzustellen. Durch den Einsatz von Encoder Pro (HD492) und der AI-Live-Plattform von AI-Media gewährleistet der individuelle Workflow nahtlosen Audio-Input und Live-Untertitel für Cricketspiele. Dank der Expertise von AI-Media auf dem Gebiet der Themenmodellierung konnte das ECB die Genauigkeit seiner Untertitel verbessern und verwaltet jetzt die Nutzung von LEXI-Nutzung über ein spezielles Cloud-Konto problemlos selbst. Dieser individuelle Workflow unterstreicht die Fähigkeit von AI-Media, hochmoderne Technologie mit kundenspezifischen Anforderungen an zuverlässige, qualitativ hochwertige Untertitel zu verbinden.

Die erstellten Untertitel wurden deutlich sichtbar in allen vier Ecken der Cricketstadien auf LED-Bildschirmen für spezielle Ankündigungen vor dem Spiel und in den Pausen angezeigt. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass alle Teilnehmer, einschließlich der Gehörlosen und Schwerhörigen, voll und ganz am Spielgeschehen teilhaben konnten. AI-Media und das ECB arbeiten jetzt daran, diesen Service auf alle Installationen in Cricketstadien auszuweiten.

„Wir freuen uns, das ECB dabei zu unterstützen, Cricket für alle Fans barrierefreier und unterhaltsamer zu machen“, so James Ward, Chief Sales Officer bei AI-Media. „Unsere fortschrittliche Untertitelungstechnologie und unsere individuellen Workflow-Lösungen zeigen unser Engagement für die Verbesserung des Live-Sporterlebnisses durch Innovation und Inklusion.“

Über AI-Media:

AI-Media wurde 2003 in Australien gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich auf Lösungen für KI-Sprach- und Untertitelungs-Workflows spezialisiert hat.

Als weltweit führendes Unternehmen bietet AI-Media qualitativ hochwertige, KI-gestützte Technologien und Lösungen im Bereich der Untertitelung und Übersetzung für eine Vielzahl von Kunden und Märkten auf der ganzen Welt.

Im Februar 2024 präsentierte AI-Media erstmals bahnbrechende Daten, die die Überlegenheit seiner KI-Untertitelungslösung LEXI gegenüber herkömmlichen, teureren menschlichen Workflows belegen.

Mit umfassender Branchenerfahrung und hochentwickelter KI-Technologie zur Entwicklung von Lösungen, die Prozesse optimieren und vereinfachen, ermöglicht AI-Media führenden Rundfunkanstalten, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit, die nahtlose Barrierefreiheit und Inklusion ihrer Inhalte zu gewährleisten.

AI-Media (ASX: AIM) wurde am 15. September 2020 in den Handel an der ASX aufgenommen.

Über das ECB:

Das England and Wales Cricket Board (ECB) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Cricket zum inklusivsten Sport des Landes zu machen – das Leben zu verbessern, Communitys zu vernetzen und eine neue Generation für das Spiel zu begeistern. Darüber hinaus setzt sich das ECB dafür ein, leistungsstarken Cricketsport auf nationaler und internationaler Ebene zu ermöglichen und gleichzeitig Cricket als Breitensport in der Gesellschaft zu etablieren. Es ist kontinuierlich auf der Suche nach innovativen Partnerschaften, um die Reichweite und Wirkung dieser Sportart zu erhöhen. In Zusammenarbeit mit AI-Media nutzt das ECB hochmoderne Technologien, um einen besseren Zugang, reichhaltigeres Storytelling und Echtzeit-Einblicke zu ermöglichen, die bei Fans auf allen Ebenen Anklang finden – von der Basis bis hin zu den höchsten Ebenen des professionellen Crickets. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement des ECB für die Modernisierung des Cricketsports und stellt sicher, dass es sowohl auf dem Spielfeld als auch außerhalb eine dynamische Kraft für das Gute bleibt.

