ตัวแทน AI บริการ Network Intelligence as a Service ของ Mavenir ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ KPI ด้านการเคลื่อนที่ได้ถึง 40% ในเครือข่าย 5G แบบ Non-Standalon…

Mavenir แสดงมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ด้วยความสำเร็จก้าวสำคัญด้าน AI/ML ที่ไม่เคยมีที่ใดมาก่อน โดยผ่านการพิสูจน์แล้วด้วยการนำ Open RAN ไปใช้งานจริงกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในเอเชียใต้

ริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟผู้ซึ่งกำลังสร้างอนาคตของเครือข่าย ได้ประกาศความสำเร็จอันก้าวล้ำด้วยกรอบการทำงาน AI แบบเต็มรูปแบบหรือ Network Intelligence as a Service (NIaaS) ในวันนี้ นับเป็นครั้งแรกในโลกที่ตัวแทน AI แบบเรียลไทม์ซึ่งใช้การเรียนรู้แบบเสริมกำลังเชิงลึก (RL) อันเป็นส่วนสำคัญของ NIaaS จาก Mavenir กำลังทำการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย 5G แบบ Non-Standalone (NSA) ที่ใช้งานอยู่โดยใช้วิธีการวงปิดแบบเต็มโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) ด้านความคล่องตัวในโครงข่ายการเข้าถึงผ่านการรับส่งทางคลื่นวิทยุ (RAN) เพิ่มขึ้นกว่า 40% ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในครั้งนี้ยังนับได้ว่าคุ้มค่าต่อต้นทุนอีกด้วย เนื่องจาก NIaaS ทำงานบน CPU ในในภาคสนามเท่านั้น โดยไม่ได้ใช้ GPU NIaaS ซึ่งโฮสต์อยู่ใน RAN Intelligent Controller (RIC) ของ Mavenir ได้พิสูจน์ความสำเร็จก้าวสำคัญเหล่านี้ในการนำ Open RAN ไปใช้งานจริงร่วมกับผู้ให้บริการ 5G NSA ระดับ Tier 1 สองรายในเอเชียใต้ โดยแต่ละกรณีการใช้งานครอบคลุมถึงไซต์งานมากกว่า 25 ไซต์รวมถึงเซลล์ LTE และเซลล์ New Radio (NR) มากกว่า 100 เซลล์

ด้วยความสามารถทาง AI สำหรับภาคโทรคมนาคมที่ไม่สามารถหาคู่เทียบได้สำหรับการดำเนินการ Open RAN ขนาดใหญ่ NIaaS จาก Mavenir ได้ลดอัตราการส่งต่อสัญญาณที่ไม่เสถียรลง (รวมถึงการส่งต่อสัญญาณแบบ ping-pongs การส่งต่อสัญญาณช้าเกินไป การส่งต่อสัญญาณเร็วเกินไป การล้มเหลวของระบบสื่อสารวิทยุ และการส่งต่อสัญญาณไปยังเซลล์ผิด) ได้เป็นจำนวน 40% ถึง 60% สำหรับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) ทั้งในภาพรวมและในแต่ละส่วนย่อย ส่งผลให้ความแข็งแกร่งในด้านการเคลื่อนที่ของผู้ใช้งานเครือข่าย 4G/5G ในเครือข่ายที่ให้บริการจริงนั้นดียิ่งขึ้น

"เราตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม NIaaS ใหม่ของเรา ซึ่งกำลังปฏิวัติการดำเนินงานด้านเครือข่ายโทรคมนาคม" BG Kumar ประธานฝ่ายเครือข่ายสำหรับการเข้าถึง แพลตฟอร์ม และการส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลจาก Mavenir กล่าว ในขณะที่ระบบ SON แบบดั้งเดิมมุ่งเน้นที่ฟังก์ชันการทำงานเป็นหลักโดยไม่มีหลักประกันถึงการปรับปรุงตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI) ในสายงานอย่างเป็นรูปธรรม NIaaS ที่เป็น AI-native ของเรามุ่งเน้นที่ KPI เป็นศูนย์กลาง โดยการดึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ KPI จากเซลล์สู่เซลล์ ไซต์งานสู่ไซต์งาน และตลาดสู่ตลาด และนำมาใช้เพื่อปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลต่อ KPI ในเครือข่ายที่ให้บริการจริงอย่างแม่นยำ ความสำเร็จในครั้งนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและทักษะภายในองค์กรของเราในการคิดค้น สร้างนวัตกรรม และออกแบบโมเดล AI/ML ที่ก้าวล้ำ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมในด้านประสิทธิภาพเครือข่ายและประสบการณ์ของลูกค้า" Kumar กล่าวเสริม

ในอนาคต NIaaS จาก Mavenir จะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI) ด้านอื่นๆ ของภาคโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การเชื่อมต่อ การครอบคลุม การจัดการรับส่งข้อมูล การเข้าถึง การรักษาไว้ซึ่งการบริการ คุณภาพการรับส่งข้อมูล ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายด้าน CAPEX/OPEX แม้จะถูกโฮสต์ใน Mavenir RIC สำหรับการใช้งาน Open RAN แต่ NIaaS ยังสามารถใช้งานเป็นบริการที่มีความสามารถระดับอัจฉริยะทางด้านโทรคมนาคมแบบแยกเดี่ยวสำหรับขอบเขตการใช้งานอื่นๆ ได้อีกด้วย (เช่น Packet Core, IMS และอื่นๆ) นอกจากนี้ NIaaS ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการให้บริการความสามารถด้าน AI สำหรับภาคโทรคมนาคมในตลาดที่มีฟังก์ชันเครือข่าย (NFs) จาก Mavenir เท่านั้น แต่ยังรวมถึงตลาดที่มี NFs จากบุคคลที่สามด้วย

ด้วยเหตุนี้ NIaaS จาก Mavenir จึงเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญในด้าน AIOps สำหรับภาคโทรคมนาคมแบบเรียลไทม์ โดยเป็นเครื่องมือ AI-native ที่ผู้ให้บริการสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ลดต้นทุนการดำเนินงาน และมอบคุณภาพบริการที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าได้ ในขณะที่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมยังคงพัฒนาต่อไป Mavenir ก็จะยังคงอยู่ในแนวหน้าของการสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งมั่นที่จะขยายขีดความสามารถของเทคโนโลยี AI/ML

NIaaS จาก Mavenir โฮสต์ชุด AI ที่ทันสมัย รวมถึง Deep-RL AI Agents ที่พัฒนาโดย Mavenir ซึ่งได้ผสานกับการเรียนรู้แบบถ่ายโอนเพื่อควบคุมและปรับปรุงการออฟเซทในการเคลื่อนที่ระหว่างเซลล์ LTE โดยอัตโนมัติเพื่อลดการส่งต่อสัญญาณที่ไม่เสถียรทั่วทั้งเครือข่าย Deep-RL AI Agents สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลืออย่างมากจากตัวแทนและโมเดลอื่นๆ ในชุด AI แบบเต็มรูปแบบของ NIaaS ตัวอย่างเช่น โมเดล AI ด้านสาเหตุและการอธิบายจะช่วยในการระบุและประเมินสาเหตุรากฐานของการส่งต่อสัญญาณที่ไม่เสถียรและการลดลงของ KPI ด้านการเคลื่อนที่ ในขณะที่โมเดลการจัดกลุ่มและจำแนกข้อมูลจะช่วยในการเชื่อมโยงรูปแบบของความถี่วิทยุ การเคลื่อนที่ การรับส่งข้อมูล และรูปแบบที่สังเกตการณ์ได้อื่นๆ ระหว่างเซลล์และเวลาต่างๆ เพื่อประเมินผลกระทบสุทธิ Deep-RL AI Agents จะจัดการกับปัจจัยเหล่านี้และคำนึงถึงผลกระทบ รวมถึงปรับปรุงเกณฑ์ของการเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติในภาคสนามด้วยตัวเอง

