マベニア (Mavenir) のネットワーク・インテリジェンス・アズ・ア・サービス (Network Intelligence as a Service) AIエージェントが、5Gノンスタンドアローン (NSA)…

同社は、南アジアのモバイルオペレーターとのライブOpen RAN導入において実証された、前例のないAI/MLの成果により、新たな業界標準を示す

テキサス州リチャードソン, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- クラウドネイティブなネットワークインフラプロバイダーとしてネットワークの未来を構築するマベニアは本日、フルスタックAIフレームワークネットワーク・インテリジェンス・アズ・ア・サービス (NIaaS) による画期的な成果を発表した。 世界で初めて、マベニアのNIaaSの主要コンポーネントである強化学習 (RL) ベースのライブAIエージェントが、運用中の5Gノンスタンドアローン (NSA) ネットワークにおいて完全なクローズドループ最適化を自律的に制御・実行し、無線アクセスネットワーク (RAN) におけるモビリティ関連の主要業績評価指標 (KPI) を40%以上向上させた。 この大幅なパフォーマンス向上はコスト効率にも優れており、NIaaSがGPUではなく、フィールドに配置されたCPUのみで動作することで実現された。 マベニアのRANインテリジェントコントローラー (RIC) 上にホストされたNIaaSは、南アジアのティア1の5G NSA通信事業者2社のライブOpen RAN導入環境でこの成果を実証しており、それぞれ25以上のサイト、100以上のLTEおよびニューレディオ (NR) セルで展開されている。

大規模なOpen RAN運用向けに業界初の通信事業者向けAI機能を提供するマベニアのNIaaSは、モビリティ・ピンポン、遅すぎるハンドオーバー、早すぎるハンドオーバー、無線リンク障害、誤ったセルへのハンドオーバーを含む不安定なハンドオーバー率を総合KPIおよび個別KPIの両方で40~60%削減し、ライブネットワーク上の4G/5G加入者のモビリティ・ロバストネスを向上させた。

マベニアのアクセスネットワーク、プラットフォーム、デジタルイネーブルメント担当プレジデントであるBGクマール (BG Kumar) は以下のように述べている。「通信ネットワークの運用を変革する革新的なNIaaSで業界をリードできることを大変嬉しく思います」。 「従来のSON (セルフオーガナイジングネットワーク) システムは機能重視であり、現場でのターゲットKPIの具体的な向上を保証するものではありませんが、当社のAIネイティブなNIaaSはKPIを中心に据え、セル単位、サイト単位、市場単位でKPIに関する深いインテリジェンスを抽出し、ライブネットワーク内でKPIに影響を与える要素を正確に最適化します。 この成果は、最先端技術を活用し、ネットワーク性能および顧客体験の具体的な向上を推進するために、最先端のAI/MLモデルの発明、革新、設計における当社の社内技術力を最大限に活かすという取り組みを強調するものです」。

今後、マベニアのNIaaSは、接続性、カバレッジ、トラフィック管理、アクセシビリティ、リテイナビリティ、トラフィック品質、効率性、CAPEX/OPEXなど、他の運用上の通信事業者KPIの継続的な改善に注力していく。 NIaaSは、Open RAN導入向けにマベニアのRANインテリジェントコントローラー (RIC) 上でホストされているが、パケットコアやIMSなど他の領域向けの独立した通信インテリジェンス機能としても提供される。 さらに、NIaaSはマベニアのネットワーク機能 (NF) を備えた市場に限定されるものではなく、サードパーティ製のNFを採用している市場にも対応している。

そのため、マベニアのNIaaSはライブ通信事業者向けAIOpsにおける大きな進歩を示し、AIネイティブなツールを提供することで、ネットワークの効率向上、運用コスト削減、顧客への高品質なサービス提供を可能にする。 通信業界が進化を続ける中、マベニアはAI/ML技術の限界を押し広げることに注力し、業界最前線で革新を推進し続けている。

マベニアのNIaaSは、マベニアが開発したディープ強化学習 (Deep-RL) AIエージェントを含む最先端のAIスイートを搭載しており、転移学習を組み合わせることでLTEセル間のモビリティオフセットを自律的に制御・最適化し、ネットワーク全体の不安定なハンドオーバーを削減する。 これらのディープ強化学習AIエージェントによる最適化は、NIaaSのフルスタックAIスイートに含まれる他のエージェントやモデルの支援を受け、大幅に強化されている。 例えば、AI因果分析および説明可能性モデルは、不安定なハンドオーバーやモビリティKPIの低下の根本原因を特定し、定量化する役割を果たす。データクラスタリングおよび分類モデルは、無線周波数、モビリティ、トラフィック、その他の可観測性パターンをセル間や時間軸に沿って相関分析し、ネットワーク全体への影響を評価する。 ディープ強化学習AIエージェントは、これらの要因を考慮し、影響を補正しながら、フィールド環境でモビリティ閾値を自律的に最適化する。

マベニアについて

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築しており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 Open RANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120ヵ国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳しくは、www.mavenir.comを閲覧されたい。

2025年3月3日~6日にバルセロナで開催される2025年モバイルワールドコングレス (Mobile World Congress 2025) でマベニアのブースを来訪

マベニアの最新のイノベーションを探求し、マベニアがどのようにネットワークの未来を今すぐ提供しているかについて詳しく知るには、#MWC25の第2ホール (2H60ブース) を来訪されたい。

マベニア広報窓口:

エマニュエラ・スピテリ (Emmanuela Spiteri)

PR@mavenir.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.