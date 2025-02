Agen AI Network Intelligence as a Service Mavenir Memberikan Peningkatan KPI Mobilitas Sebesar 40% dalam Jaringan 5G Non-Mandiri

Perusahaan Mendemonstrasikan Standar Industri Baru dengan Tonggak Sejarah AI/ML yang Belum Pernah Ada Sebelumnya yang Terbukti dalam Penerapan Open RAN Secara Langsung dengan Operator Seluler Asia Selatan

RICHARDSON, Texas, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud yang membangun masa depan jaringan, hari ini mengumumkan pencapaian luar biasa dengan kerangka kerja AI lengkapnya, Network Intelligence as a Service (NIaaS). Untuk pertama kalinya secara global, Agen AI langsung berbasis pembelajaran penguatan (RL) mendalam – komponen integral NIaaS Mavenir – secara otonom mengendalikan dan melakukan optimasi loop tertutup penuh bagi jaringan 5G non-mandiri (NSA) operasional, memberikan peningkatan lebih dari 40% dalam indikator kinerja utama (KPI) yang terkait dengan mobilitas dalam jaringan akses radio (RAN). Peningkatan kinerja signifikan ini juga hemat biaya, karena NIaaS hanya berjalan pada CPU di lapangan, dan bukannya GPU. Dihosting di RAN Intelligent Controller (RIC) Mavenir, NIaaS telah membuktikan tonggak sejarah ini dalam penerapan Open RAN secara langsung dengan dua operator NSA 5G Tier 1 di Asia Selatan, dengan setiap penerapan terkait dengan 25+ lokasi serta 100+ sel LTE dan New Radio (NR).

Dengan menghadirkan kapabilitas AI telekomunikasi pertama di kelasnya untuk operasi Open RAN berskala besar, NIaaS Mavenir telah mengurangi secara signifikan tingkat handover (serah terima) yang tidak stabil (termasuk ping-pong mobilitas, handover terlalu lambat, handover terlalu dini, kegagalan tautan radio, dan handover ke sel yang tidak tepat) sebesar 40% hingga 60% untuk komponen KPI agregat dan KPI individual, sehingga meningkatkan ketangguhan mobilitas pelanggan seluler 4G/5G di jaringan aktif.

"Kami merasa sangat antusias dalam memimpin industri dengan NIaaS inovatif kami yang merevolusi operasi jaringan telekomunikasi," ungkap BG Kumar, Presiden, Jaringan Akses, Platform, dan Pemberdayaan Digital di Mavenir. "Meskipun sistem SON tradisional terlalu berpusat pada fungsionalitas, tanpa jaminan peningkatan nyata terhadap KPI target di lapangan, NIaaS berbasis AI kami berpusat pada KPI, mengekstraksi kecerdasan mendalam tentang KPI dari sel ke sel, lokasi ke lokasi, pasar ke pasar, dan mengoptimalkan secara akurat berbagai faktor yang memengaruhi KPI dalam jaringan langsung. Pencapaian ini menggarisbawahi komitmen kami untuk memanfaatkan teknologi mutakhir dan rangkaian keterampilan internal kami dalam menciptakan, berinovasi, dan merancang model AI/ML canggih guna mendorong peningkatan nyata dalam kinerja jaringan dan pengalaman pelanggan," tambah BG Kumar.

Ke depannya, NIaaS Mavenir akan berfokus pada peningkatan KPI Telekomunikasi operasional lainnya secara konsisten, seperti konektivitas, cakupan, manajemen lalu lintas, aksesibilitas, kemampuan retensi, kualitas lalu lintas, efisiensi, dan CAPEX/OPEX. Meskipun dihosting di RIC Mavenir untuk penerapan Open RAN, NIaaS juga ditawarkan sebagai kapabilitas kecerdasan telekomunikasi mandiri bagi domain lain (seperti Packet Core, IMS, dll.). Selain itu, NIaaS tidak hanya terbatas pada penawaran kapabilitas AI telekomunikasi di pasar dengan fungsi jaringan (NF) Mavenir, tetapi juga ke pasar dengan NF pihak ketiga.

Dengan demikian, NIaaS Mavenir mewakili lompatan maju signifikan dalam AIOps telekomunikasi langsung, yang menyediakan alat bantu berbasis AI kepada operator untuk meningkatkan efisiensi jaringan, mengurangi biaya operasional, dan memberikan kualitas layanan unggul kepada pelanggan mereka. Seiring dengan terus berkembangnya industri telekomunikasi, Mavenir tetap menjadi yang terdepan dalam inovasi, berdedikasi untuk melampaui batasan dari apa yang bisa dicapai dengan teknologi AI/ML.

NIaaS Mavenir menghosting rangkaian AI canggih termasuk Agen AI Deep-RL – yang dikembangkan oleh Mavenir – yang dipadukan dengan pembelajaran transfer untuk mengendalikan dan mengoptimalkan secara otonom parameter yang digunakan untuk mengatur proses handover di seluruh sel LTE, sehingga mengurangi handover yang tidak stabil di seluruh jaringan. Agen AI Deep-RL untuk pengoptimalan ini dibantu secara signifikan oleh agen & model lain dalam rangkaian AI lengkap (full-stack) NIaaS. Misalnya, model sebab akibat dan kemampuan untuk menjelaskan AI membantu dalam mengidentifikasi dan mengukur akar penyebab handover yang tidak stabil dan penurunan KPI mobilitas. Model pengelompokan dan klasifikasi data membantu dalam mengorelasikan frekuensi radio, mobilitas, lalu lintas, dan pola observabilitas lainnya di seluruh sel dan lintas waktu, guna mengevaluasi hasil akhirnya. Agen AI Deep-RL menangani faktor-faktor ini dan memperhitungkan efeknya sehingga mengoptimalkan ambang batas mobilitas secara otonom di lapangan.

Mavenir tengah membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi berteknologi AI dan berbasis cloud yang memiliki desain ramah lingkungan sehingga mampu meningkatkan kemampuan operator untuk mewujudkan manfaat 5G, serta mencapai jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang sudah terbukti, solusi peraih penghargaan Mavenir menghadirkan otomatisasi dan monetisasi di seluruh jaringan seluler secara global dengan mempercepat transformasi jaringan perangkat lunak untuk lebih dari 300 Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara yang melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia.

