סוכני בינה מלאכותית של פתרון מודיעין הרשת כשירות של Mavenir מספקים שיפור של 40% במדד הביצועים ברשתות 5G שאין עצמאיות

ריצ'רדסון, טקסס, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, ספקית תשתיות הרשת בענן הבונה את עתיד הרשתות, הכריזה על הישג פורץ דרך עם מסגרת הבינה המלאכותית המלאה שלה, מודיעין רשת כשירות ( NIaaS ) . לראשונה בעולם, סוכני בינה מלאכותית פעילים, המבוססים על למידת חיזוק (RL) עמוקה - מרכיב אינטגרלי ב-NIaaS של Mavenir - שולטים באופן אוטונומי ומבצעים מיטוב בלולאה סגורה מלאה עבור רשתות 5G שאינן עצמאיות (NSA) תפעוליות, ומספקים שיפורים 40% ויותר במדדי הביצוע המרכזיים הקשורים לניידות ברשתות גישה באמצעות רדיו (RAN). ההישגים המשמעותיים בביצועים היו גם חסכוניים, שכן פתרון ה-NIaaS דורש בשטח מעבדי מחשב בלבד ולא מעבדים גרפיים. ה-NIaaS, המתארח ב-RAN Intelligent Controller (RIC) של Mavenir, הציג את אבני הדרך הללו בפריסות Open RAN תפעוליות עם שתי מפעילות 5G NSA בנדבך 1 בדרום אסיה, כאשר כל פריסה מתאימה ליותר מ-25 אתרים ויותר מ-100 תאי LTE ו-New Radio (NR).

ה-NIaaS של Mavenir, שהציג את יכולות הבינה המלאכותית הראשונות מסוגן בשוק הטלקום עבור תפעולי Open RAN בקנה מידה גדול, הקטין באופן משמעותי את שיעור ההעברות הלא יציבות (כולל פינג-פונג ניידות, העברות מאוחרות מדי, העברות מוקדמות מדי, כשלים בקישור רדיו והעברה לתאים שגויים) ב-40% עד 60% בממד הביצועים המצטבר ועבור רכיבים בודדים שלו, וכך שיפר את החוסן בניידות עבור מנויי 4G/5G ברשתות הפעילות.

"אנחנו נרגשים להוביל את התעשייה עם ה-NIaaS החדשני שלנו שמחולל מהפכה בפעילות רשתות הטלקום", אמר ב.ג'י. קומאר (BG Kumar), נשיא קבוצת רשתות גישה, פלטפורמות ואפשור דיגיטלי ב-Mavenir. "בעוד שמערכות SON מסורתיות ממוקדות יותר מדי בפונקציונליות, ללא כל הבטחה לשיפור מוחשי במדדי הביצועים המרכזיים בשטח, ה-NIaaS שלנו המשתמש באופן מובנה בבינה מלאכותית, ממוקדת במדד הביצועים, ומספק מודיעין עמוק ומפורט לגבי מדד הביצועים מתא לתא, מאתר לאתר, משוק לשוק, והוא ממטב באופן מדויק את המשתנים המשפיעים על מדד הביצועים ברשת החיה. הישג זה מדגיש את המחויבות שלנו למינוף טכנולוגיות מתקדמות ואת מערך המיומנויות הפנימיות שלנו המקדם המצאה, חידוש ועיצוב מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית/לימוד מכונה כדי להניע שיפורים מוחשיים בביצועי הרשת ובחוויית הלקוח".

במבט קדימה, ה-NIaaS של Mavenir יתמקד בשיפור עקבי של מדדי ביצועים תפעוליים אחרים בשוק הטלקום, כגון קישוריות, כיסוי, ניהול תעבורה, נגישות, שימור, איכות תעבורה, יעילות ו-CAPEX/OPEX. אף על פי שהוא מתארח ב-Mavenir RIC עבור פריסות Open RAN, NIaaS מוצע גם כיכולת מודיעין טלקום עצמאית עבור תחומים אחרים (כגון ליבת מנות נתונים, IMS וכו'). יתרה מכך, NIaaS אינו מוגבל לפתרונות בינה מלאכותית עבור שוק הטלקום בשווקים עם פונקציות רשת (NF) של Mavenir, אלא ניתן לפריסה גם בשווקים עם NF של צד שלישי.

מכיוון שכך, ה-NIaaS של Mavenir מייצג קפיצת מדרגה משמעותית בתחום ה-AIOp של טלקום פעיל, ומספק למפעילות כלי בינה מלאכותית כדי לשפר את יעילות הרשת, להקטין עלויות תפעול ולספק איכות שירות מעולה ללקוחותיהן. תעשיית הטלקום ממשיכה להתפתח, ו-Mavenir נשארת בחזית החדשנות כשהיא מחויבת לדחיפת הגבולות של מה שאפשר לבצע עם טכנולוגיות בינה מלאכותית/לימוד מכונה.

ה-NIaaS של Mavenir כולל חבילת בינה מלאכותית מתקדמת, כולל סוכני לימוד מחוזק עמוק - שפותחו בידי Mavenir - המשולבים עם למידת ההעברות כדי לספק שליטה ומיטוב אוטונומי של קיזוז הניידות בין תאי LTE כדי להקטין את כמות ההעברות הלא יציבות ברחבי הרשת. סוכני הבינה המלאכותית המבוססים על לימוד מחוזק עמוק נעזרים באופן משמעותי בסוכנים ומודלים אחרים בחבילת הבינה מלאכותית של ה-NIaaS. לדוגמה, מודלים של סיבה והסבר מבוססי בינה מלאכותית מסייעים בזיהוי ובכימות של גורמי שורש בהעברות לא יציבות וירידה במדד הביצועים של הניידות, ומודלים של אשכולות וסיווג נתונים מסייעים בקורלציה בין תדרי רדיו, ניידות, תעבורה ודפוסי צפייה אחרים על פני תאים ולאורך זמן, להערכת ההשפעה נטו. סוכני הלימוד המחוזק מטפלים בגורמים אלה ומשפיעים עליהם, תוך מיטוב ספי הניידות באופן אוטונומי בשטח.

אודות Mavenir

Mavenir בונה את עתיד הרשתות כיום עם פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com.

פגשו את Mavenir בכנס Mobile World Congress 2025 ברצלונה, 3-6 במרץ 2025.

כדי לחקור את החידושים האחרונים של Mavenir וללמוד עוד על האופן שבו Mavenir מספקת את עתיד הרשתות – היום, בקרו אותנו באולם 2 (דוכן 2H60) ב- #MWC25.

