Agentes de IA de Network Intelligence as a Service de Mavenir logran un aumento del 40% en los KPI de movilidad en redes 5G no independientes

La empresa establece un nuevo estándar en la industria con un hito sin precedentes de IA/ML comprobado en implementaciones RAN abiertas en vivo con operadores móviles del sur de Asia

RICHARDSON, Texas, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube que está construyendo el futuro de las redes, anunció hoy un logro revolucionario con su marco de IA de pila completa, la Network Intelligence as a Service(NIaaS) (Inteligencia de red como servicio). Por primera vez en el mundo, los agentes de IA en vivo basados en el aprendizaje profundo de refuerzo (RL), un componente integral de los NIaaS de Mavenir, controlan y realizan de forma autónoma la optimización de bucle cerrado completo para redes operativas 5G no autónomas (NSA), logrando más del 40% de mejora en indicadores clave de rendimiento (KPIs) relacionados con la movilidad en redes de acceso de radio (RAN). Estos avances significativos en el rendimiento también fueron rentables, ya que NIaaS opera solo con CPUs en campo en lugar de GPUs. Hospedado en el Controlador Inteligente de RAN (RIC) de Mavenir, NIaaS ha demostrado estos logros en implementaciones Open RAN en vivo con dos operadores de redes 5G NSA de Nivel 1 en el sur de Asia, con cada implementación correspondiente a más de 25 sitios y más de 100 celdas LTE y New Radio (NR).

Presentando la primera capacidad de IA de telecomunicaciones de su tipo para operaciones de RAN abierta a gran escala, el NIaaS de Mavenir ha reducido significativamente la tasa de traspasos inestables (incluidos ping-pongs de movilidad, traspasos demasiado tardíos, traspasos demasiado tempranos, fallas de radioenlaces y traspasos de celdas incorrectas) de 40% a 60% para los KPI agregados y los componentes individuales de los KPI, mejorando así la robustez de la movilidad de los suscriptores móviles 4G/5G en las redes en vivo.

"Estamos muy contentos de liderar el sector con nuestro innovador NIaaS que está revolucionando las operaciones de redes de telecomunicaciones", dijo BG Kumar, presidente de redes de acceso, plataformas y habilitación digital en Mavenir. "Si bien los sistemas SON tradicionales están demasiado centrados en la funcionalidad, sin ninguna garantía de mejora tangible de los KPI objetivo en el campo, nuestro NIaaS nativo de IA está centrado en los KPI, extrayendo inteligencia de inmersión profunda sobre los KPI de célula a célula, de sitio a sitio, de mercado a mercado, y optimizando con precisión aquellos factores que afectan los KPI en la red en vivo. Este logro subraya nuestro compromiso de implementar las tecnologías de vanguardia y nuestro conjunto de habilidades internas para inventar, innovar y diseñar modelos de IA/ML de vanguardia para impulsar mejoras tangibles en el rendimiento de la red y la experiencia del cliente", agregó Kumar.

Con miras al futuro, el NIaaS de Mavenir se centrará en mejorar constantemente otros KPI operativos de telecomunicaciones, como conectividad, cobertura, gestión del tráfico, accesibilidad, capacidad de retención, calidad del tráfico, eficacia y CAPEX/OPEX. Aunque está hospedado en Mavenir RIC para las implementaciones de RAN abierta, NIaaS también se ofrece como una capacidad de inteligencia de telecomunicaciones independiente para otros dominios (como Packet Core, IMS, etc.). Además, NIaaS no solo se limita a ofrecer capacidades de IA de telecomunicaciones en mercados con funciones de red (NF) Mavenir, sino también en mercados con NF de terceros.

Por lo tanto, Mavenir NIaaS representa un avance significativo en AIOps de telecomunicaciones en vivo, proporcionando a los operadores herramientas nativas de IA para mejorar la eficiencia de la red, reducir los costos operativos y ofrecer una calidad de servicio superior a sus clientes. A medida que el sector de telecomunicaciones continúa evolucionando, Mavenir se mantiene a la vanguardia de la innovación, dedicada a expandir los límites de lo que es posible con las tecnologías de IA/ML.

El NIaaS de Mavenir hospeda un conjunto de IA de última generación que incluye agentes de IA Deep-RL, desarrollados por Mavenir, que se combinan con el aprendizaje de transferencia para controlar y optimizar de forma autónoma las compensaciones de movilidad en las células LTE, lo que reduce los traspasos inestables en toda la red. Estos agentes de IA de Deep-RL para la optimización son ayudados significativamente por otros agentes y modelos en el conjunto de IA de pila completa de NIaaS. Por ejemplo, los modelos de causalidad y explicabilidad de IA ayudan a identificar y cuantificar las causas fundamentales de los traspasos inestables y las degradaciones de los KPI de movilidad, y los modelos de agrupación y clasificación de datos ayudan a correlacionar la radiofrecuencia, la movilidad, el tráfico y otros patrones de observabilidad a través de las células y a través del tiempo, para evaluar el efecto neto. Los agentes de IA de Deep-RL abordan estos factores y tienen en cuenta el efecto, optimizando los umbrales de movilidad de forma autónoma en el campo.

Acerca de Mavenir

Mavenir hoy construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y habilitadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN (Red de acceso de radio abierto) y disruptor comprobado del sector, las soluciones galardonadas de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com

Conoce a Mavenir en el Mobile World Congress 2025, Barcelona, del 3 al 6 de marzo de 2025.

Para explorar las más recientes innovaciones de Mavenir y aprender más acerca de cómo Mavenir presenta el Futuro de las Redes – Hoy, visítenos en el Hall 2 (Stand 2H60) en #MWC25.

Contactos Mavenir PR:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.