Mavenir dan OXIO Memberdayakan MVNO Generasi Berikutnya

RICHARDSON, Texas, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud yang sedang membangun masa depan jaringan, hari ini mengumumkan telah dipilih oleh OXIO, perusahaan Telecom-as-a-Service (TaaS) terkemuka, untuk Packet Core, IMS, dan solusi perpesanan generasi berikutnya untuk mendukung MVNO tanpa batas dan berbagai kasus penggunaan konektivitas tertanam di tingkat global.

Mavenir telah menempatkan packet core yang memungkinkan konektivitas pengguna 4G dan 5G dengan solusi terbuka, berbasis cloud, dan berbasis container. Selain itu, komponen ini didukung oleh platform perpesanan dari Mavenir yang mendorong pertumbuhan pendapatan dari segmen A2P dan B2C yang berharga. Fungsi MAVcore® dari Mavenir dijalankan sebagai layanan mikro yang berjalan di container dengan menggunakan API terbuka untuk mengintegrasikan platform pihak ketiga dan kerangka kerja dengan kemampuan yang dapat diamati. Hal ini memungkinkan operator jaringan untuk meluncurkan layanan lebih cepat, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi waktu henti.

Platform TaaS berbasis cloud dan dapat diprogram dari OXIO membantu bisnis dalam membangun dan meluncurkan layanan seluler yang cepat dan tanpa batasan. Mavenir akan membantu pelanggan OXIO dalam menyediakan dan memonetisasi rangkaian lengkap (full suite) layanan konektivitas dan perpesanan.

Ini adalah kesepakatan pertama Mavenir dengan OXIO dan menandakan keinginan untuk selanjutnya memperluas pasar di seluruh Amerika dengan misi untuk meluncurkan layanan secara global. Produk Mavenir ditempatkan di seluruh Amazon Web Services (AWS), Cloud yang didukung OXIO untuk penempatan lintas negara yang fleksibel, cepat, dan hemat biaya.

Adil Belihomji, Direktur Teknologi di OXIO, menambahkan: “Kami adalah platform berbasis cloud, dan kami berbagi pendekatan tersebut bersama Mavenir. Kualitas dan fleksibilitas layanan mereka di bidang Packet Core, IMS, dan Perpesanan akan memastikan pengalaman terbaik bagi pelanggan kami saat mereka meluncurkan layanan telekomunikasi baru di seluruh dunia.”

Antonio Correa, Senior RVP Eropa Selatan, Karibia & Amerika Latin di Mavenir, mengatakan: “OXIO adalah inovator sejati, dan pendorong perubahan nyata dalam industri telekomunikasi. Kesepakatan pertama dengan OXIO akan menunjukkan nilai yang dapat kita hadirkan kepada penawaran mereka – dan pendekatan berbasis cloud kami memungkinkan solusi Mavenir dapat direplikasi di semua wilayah geografis mana pun dengan waktu peluncuran yang cepat ke pasar.”

Tentang Mavenir

Mavenir sedang membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi berbasis cloud berkemampuan AI yang didesain ramah lingkungan, meningkatkan kemampuan operator untuk mewujudkan manfaat 5G, dan menghasilkan jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang sudah terbukti, solusi peraih penghargaan Mavenir menghadirkan otomatisasi dan monetisasi di seluruh jaringan seluler secara global dengan mempercepat transformasi jaringan perangkat lunak untuk lebih dari 300 Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara yang melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.mavenir.com

Tentang OXIO

OXIO sedang membangun jaringan global masa depan sebagai platform Telecom-as-a-Service (TaaS) pertama. Didirikan dengan pendekatan teknologi pertama kami, platform ini membuka peluang inovasi dan potensi sekaligus menghadirkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi perusahaan yang berorientasi pada pelanggan dalam persaingan di dunia yang berbasis data. OXIO berkantor pusat di New York dengan kantor di Mexico City dan Montreal. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi oxio.com. Untuk mengetahui selengkapnya tentang lowongan pekerjaan saat ini, kunjungi oxio.com/careers/.

