Marzo Llega con Actividades Únicas en Dolphin Discovery Isla Mujeres

Dolphin Discovery Isla Mujeres, anuncia que todos los domingos del mes de marzo estarán llenos de eventos memorables para los visitantes locales.

Este mes de marzo, queremos que cada domingo sea una fiesta para nuestros visitantes y los habitantes de Isla Mujeres, en compañía de sus amigos y seres queridos.” — Jesús Sánchez, Gerente General de Dolphin Discovery Isla Mujeres.

CANCúN, ISLA MUJERES, MEXICO, March 7, 2025 / EINPresswire.com / -- Dolphin Discovery Isla Mujeres, hábitat para la interacción con delfines de la familia The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, anuncia que todos los domingos del mes de marzo estarán llenos de eventos vibrantes y memorables para los visitantes locales, con una agenda que incluye música en vivo, presentaciones de danza y adicionalmente podrán disfrutar del snorkel en Isla Mujeres o nado con delfines. El calendario de actividades es el siguiente:El domingo 2, disfruta del Carnaval con música en vivo y vibrantes presentaciones de baile. El domingo 9, el gran cierre del Carnaval te espera con una fiesta llena de ritmo y alegría.El domingo 16, relájate en una increíble Pool Party con DJ en vivo. El domingo 23, déjate sorprender por el talento de la Academia de Danza local. Y para cerrar el mes, el domingo 30, vive un concierto especial con el tecladista del grupo Tropicalissimo.Además, todos los domingos de marzo, disfruta de nuestro delicioso brunch para quintanarroenses de 9:00 am a 11:30 am, con comida típica yucateca e internacional.Los asistentes podrán disfrutar de acceso a la alberca y camastros, con la posibilidad de adquirir experiencias adicionales como interacción con los delfines, manatíes y lobos marinos . También existe la opción de adquirir un Day Pass en Isla Mujeres para disfrutar de un día completo en las instalaciones y acceso al buffet. Para realizar reservaciones y obtener más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 998 849 4748 o a través de las redes sociales oficiales de Dolphin Discovery Isla Mujeres.Acerca de Dolphin Discovery:Dolphin Discovery ha contribuido, durante más de 30 años, al estudio y conservación de los mamíferos marinos, creando vínculos de amor y respeto a través de la mejor experiencia de interacción con estas especies. Los 10 hábitats que conforman Dolphin Discovery en México y el Caribe, han recibido a más de 12 millones de personas a lo largo de su historia y, orgullosamente, forma parte de The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial. Para más información visite www.dolphindiscovery.com

