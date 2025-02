Verizon anuncia más ahorros y beneficios VIP para clientes que combinan móvil y hogar

Los clientes pueden ahorrar $15 al mes y disfrutar de un beneficio como Netflix y Max o Disney Bundle por nuestra cuenta cuando combinan planes selectos de teléfono móvil e Internet residencial, además de otros beneficios exclusivos.

Sólo Verizon te permite combinar tu plan móvil y residencial y obtener…

Ahorros increíbles con planes de Verizon Home Internet desde $35 al mes

Tus plataformas de streaming favoritas como Netflix y Max, el paquete Disney (Disney+, Hulu y ESPN+), Apple Music Family o YouTube Premium por nuestra cuenta 1 (hasta $10 al mes) con nuestros planes más rápidos de Internet residencial

(hasta $10 al mes) con nuestros planes más rápidos de Internet residencial Atención al cliente preferencial, con acceso más rápido a representantes de servicio al cliente.



NUEVA YORK, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon anunció hoy una oferta líder en la industria para clientes de Internet residencial y móvil, que ofrece ahorros para clientes conjuntos de myPlan y de Internet residencial myHome. Clientes que combinan sus servicios móvil y residencial con Verizon pueden obtener opciones increíbles de entretenimiento y servicio al cliente premium en una experiencia simplificada.

El director ejecutivo de Verizon Consumer, Sowmynarayan Sampath, compartió:

“Construimos el modelo de convergencia de Verizon para satisfacer los hábitos cambiantes en las vidas de nuestros clientes y brindarles la mayor cantidad de opciones en la industria. Los clientes merecen una experiencia de red transformadora en casa y mientras viajan, y valoran el entretenimiento que no pueden obtener en ningún otro lugar. Obtienes más por tu dinero con Verizon en todo nuestro portafolio de productos y servicios que con cualquier otro proveedor de servicios del sector.”

Al combinar los servicios de Internet residencial y móvil, Verizon ofrece a los clientes $15 de descuento en Internet residencial cada mes, formas de ahorrar en el entretenimiento que les encantan y trato prioritario como cliente.

Detalles:

Sencillez y ahorros: Los clientes de Verizon Home Internet serán elegibles para un descuento de $15 al mes cuando lo combinan con cualquier plan de telefonía móvil pospago. Eso significa acceso a Verizon Home Internet por tan solo $35 al mes 2 . Este descuento puede ser combinado con los descuentos que Verizon ofrece a los militares, socorristas, estudiantes, y profesores para ahorrar más, y Verizon no reduce las ofertas de dispositivos disponibles a estos grupos como otras compañías telefónicas.

Los clientes de Verizon Home Internet serán elegibles para un descuento de $15 al mes cuando lo combinan con cualquier plan de telefonía móvil pospago. Eso significa acceso a Verizon Home Internet por tan solo $35 al mes . Este descuento puede ser combinado con los descuentos que Verizon ofrece a los militares, socorristas, estudiantes, y profesores para ahorrar más, y Verizon no reduce las ofertas de dispositivos disponibles a estos grupos como otras compañías telefónicas. Lo mejor en entretenimiento, por nuestra cuenta: Aquellos clientes móviles de Verizon que agregan un plan de Internet residencial premium 3 son elegibles para un crédito de hasta $10 al mes para excelentes opciones de entretenimiento como Netflix y Max (con anuncios). ¡Eso equivale a $215 al año 3 en ahorros cuando eres un cliente con móvil e Internet residencial con Verizon!

Aquellos clientes móviles de Verizon que agregan un plan de Internet residencial premium son elegibles para un crédito de hasta $10 al mes para excelentes opciones de entretenimiento como Netflix y Max (con anuncios). ¡Eso equivale a $215 al año en ahorros cuando eres un cliente con móvil e Internet residencial con Verizon! Atención prioritaria: Los clientes de Mobile + Home recibirán atención al cliente premium, incluyendo saludos personalizados y apoyo rápido cuando se comuniquen con nosotros por teléfono o mensajería/chat en vivo.



Obtén más información sobre estos beneficios en verizon.com/promos/mobile-and-home .

Disfruta de experiencias de entretenimiento exclusivas con socios de Verizon en tu tienda Verizon local, como la nueva temporada de The White Lotus de Max

A partir del 1 de marzo y hasta el 4 de abril, tiendas de Verizon seleccionadas en todo el país ofrecerán una experiencia de realidad aumentada inmersiva en la que los fanáticos podrán explorar una mini tienda emergente inspirada en el pintoresco resort del programa y descubrir los colores ocultos de su aura con un cuestionario de personalidad.

Para obtener más información sobre los beneficios de Mobile + Home, incluyendo un beneficio gratuito Perk on Us (¡como Max!) y para participar en la experiencia de realidad aumentada, visita tu tiendal local de Verizon .

Los clientes de Verizon Value también pueden obtenerofertas exclusivas de Internet residencial

Este mes de mayo, los clientes de Verizon Value que tengan un plan de Internet residencial Verizon Fios elegible y un plan de servicio móvil de las marcas de Verizon Value, como Verizon Prepaid , Total Wireless , Straight Talk Wireless , Tracfone , Simple Mobile , Walmart Family , y Visible recibirán un descuento de $15 al mes en su factura de Fios, excluyendo Verizon Forward.

1 Crédito Perk On Us: La disponibilidad de cada beneficio está sujeta a términos específicos y requisitos de edad. Requiere un beneficio pago en una línea telefónica móvil de Verizon elegible o en un plan de Internet residencial elegible. Se aplicará un crédito de hasta $10/mes a tu factura de Fios Internet siempre que un beneficio pago permanezca activo en cualquiera de las cuentas. El crédito de beneficio se cancela si se elimina el beneficio pago, se cancela la línea móvil o el plan de Internet residencial, o se traslada el Internet residencial a un plan no elegible. Las ofertas promocionales de beneficios no son elegibles para el descuento de beneficios. Crédito aplicado en 1-2 ciclos de facturación.

2 Internet residencial de Verizon: General: Verizon Home Internet incluye servicios de Internet 5G Home, LTE Home y Fios. La disponibilidad del servicio varía. Se requiere Auto Pay y facturación sin papel. Sujeto a aprobación de crédito. 5G Home/LTE Home/Fios 300 Mbps: Los planes comienzan en $35/mes cuando se combinan con el plan de telefonía móvil pospago de Verizon (excluye planes comerciales y de solo datos). Fios 300 Mbps: Es necesario inscribirse al programa de descuento Mobile + Home. Se aplican $99 de instalación y otras condiciones.

3 Contra la tarifa por menor de $17.98/mes

