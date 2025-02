FEMSA Anuncia Resultados del cuarto trimestre y año completo 2024

MONTERREY, México, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anuncia sus resultados operativos y financieros para el cuarto trimestre y año completo del 2024.

FEMSA: Los ingresos totales consolidados crecieron 12.8% y la Utilidad de Operación creció 31.5% en comparación con el 4T23.

y la en comparación con el 4T23. FEMSA Retail 1 : Los ingresos totales de Proximidad Américas incrementaron 13.2% y la Utilidad de Operación creció 18.7% en comparación con el 4T23.

y la en comparación con el 4T23. SPIN: Spin by OXXO tuvo 8.6 millones de usuarios activos 2 representando un 24.9% de crecimiento comparado con el 4T23 mientras que Spin Premia tuvo 24.6 millones de usuarios activos 2 en el programa de lealtad representando un 27.5% de crecimiento comparado con el 4T23 y un tender 3 promedio de 40.7 % en comparación con el 4T23.

representando un comparado con el 4T23 mientras que representando un comparado con el 4T23 y un tender promedio de % en comparación con el 4T23. COCA-COLA FEMSA: Los ingresos totales y la Utilidad de Operación crecieron 14.3% y 25.0% respectivamente en comparación con el 4T23.

Resumen Financiero del Cuarto Trimestre y Año Completo 2024

Cambio contra periodo respectivo Ingresos Totales Utilidad Bruta Utilidad de Operación Ventas Mismas-Tiendas 4T24 12M24 4T24 12M24 4T24 12M24 4T24 12M24 FEMSA Consolidado 12.8% 11.2% 16.7% 15.0% 31.5% 19.8% Proximidad Américas 13.2% 10.3% 19.0% 17.0% 18.7% 11.2% 3.8% 4.2% Proximidad Europa 21.5% 14.2% 17.5% 14.6% 9.9% 45.3% N.A. N.A. Salud 13.3% 5.8% 21.2% 6.9% 109.7% 4.6% 9.4% (0.3%) Combustibles 8.0% 11.7% 2.4% 8.0% 6.9% 12.4% 9.7% 9.9% Coca-Cola FEMSA 14.3% 14.2% 16.8% 16.0% 25.0% 17.4%



José Antonio Fernandez Carbajal, Director General de FEMSA, comentó:

En el cuarto trimestre, FEMSA cerró con fuerza un año exitoso, con un crecimiento de doble dígito en ingresos, utilidad bruta y utilidad de operación en la mayoría de nuestras unidades de negocio, impulsado por la fortaleza de nuestra plataforma y el esfuerzo de nuestros equipos, y reflejando un beneficio por la apreciación de las monedas en nuestras operaciones internacionales frente al peso mexicano.

Los buenos resultados en los ingresos del cuarto trimestre se complementaron por una importante expansión de margen en nuestras dos operaciones más grandes, Proximidad Américas y Coca-Cola FEMSA, aprovechando una sólida ejecución en sus mercados principales. En el año completo, se logró una expansión de márgenes no sólo en Proximidad Américas y Coca-Cola FEMSA, sino también en Proximidad Europa y Combustibles.

Más allá de nuestras operaciones, durante el año continuamos avanzando en los siguientes pasos de FEMSA Forward, incluyendo la ejecución de nuestra estrategia de asignación de capital. Adicional a los altos niveles de CAPEX a medida que continuamos invirtiendo en nuestras oportunidades de crecimiento orgánico en todas las unidades de negocio, durante 2024, retornamos cantidades récord de capital a través de una combinación de dividendos y recompras de acciones, un proceso que tenemos la intención de acelerar en 2025 y 2026, a medida que avanzamos para maximizar la eficiencia de nuestro balance general.

Finalmente, en materia de gobernanza, el Comité de Prácticas Corporativas y Nominaciones del Consejo de Administración de FEMSA ha comenzado formalmente el proceso de sucesión para la posición de Director General. Para más detalles, favor de referirse a la sección de Eventos Recientes de este comunicado.

Comenzamos 2025 enfrentando un entorno de consumo cada vez más desafiante en muchos de nuestros mercados, particularmente en México, pero estamos seguros de que tenemos una serie de oportunidades prometedoras frente a nosotros, una estrategia sólida para perseguir esas oportunidades, y el mejor equipo de la industria.

SOBRE FEMSA

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en la industria del comercio al detalle a través de la División Proximidad Américas, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, y otros formatos minoristas relacionados, y Proximidad Europa, que incluye a Valora, nuestra unidad de retail europea que opera tiendas de conveniencia y foodvenience. En el comercio al detalle, FEMSA también participa a través de la División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y en Y en Spin, que incluye Spin by OXXO y Spin Premia, entre otras iniciativas de servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa operando CocaCola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 392 mil colaboradores en 18 países. FEMSA es miembro del Índice Dow Jones Best-in-Class World Index y del Dow Jones Best-in-Class MILA Pacific Alliance Index, ambos de S&P Global; Índice FTSE4Good Emerging; Índice MSCI EM Latin America ESG Leaders; S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices.

_________________________________

1 FEMSA Retail: Proximidad Américas y Europa, Combustibles y Salud.

2 Usuario activo para Spin by OXXO: Cualquier usuario con saldo o que haya realizado transacciones en los últimos 56 días.

Usuario activo para Spin Premia: Usuario que haya realizado al menos una transacción con OXXO Premia o Spin Premia en los últimos 90 días.

3 Tender: Ventas OXXO México MXN con acumulación o redención de OXXO Premia o Spin Premia dividido entre Ventas Totales OXXO MXN, durante el periodo.

