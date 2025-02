Mavenir 與 O2 Telefónica Germany 加強夥伴關係，延長多年期 IMS 合約以提供雲原生 IMS 服務

O2 Telefónica 與 Mavenir 簽署全新五年合約,有助推動其 4G/5G 語音服務轉用最新的雲端原生技術

慕尼黑和波恩,德國, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 構建網絡未來的雲端原生網絡基礎設施供應商 Mavenir 今天宣布已加強與 Telefónica 及其全球營運公司的長期合作夥伴關係,並簽署了一份最新五年期合約。根據該合約,O2 Telefónica Germany 將由 Mavenir 的虛擬化 IMS (vIMS) 轉用雲端原生 IMS 解決方案。 這份續簽的多年合約涵蓋為 O2 Telefónica Germany 整體用戶群提供服務的固定和流動 IMS 網絡。

Mavenir 的雲端原生、網絡規模 IMS 平台為下一代流動網絡提供了基礎技術,在通用 IMS 核心上支援 LTE 語音 (VoLTE) 和新無線語音 (VoNR),並可改善 4G 和 5G 之間的語音連續性。 Mavenir IMS 服務可在任何雲端(公共雲端或私有雲端)上運行,並作為容器中的無狀態微服務進行部署,讓營運商能夠加速創新並快速推出新服務。

在最近的獨立流動網絡測試 2025 (Mobile Network Test 2025) 中,行業貿易雜誌 connect 將 O2 Telefónica Germany 評為「非常好」(“very good”),這亦反映了憑藉 Mavenir 的 vIMS 解決方案所實現的優異性能和服務質素。

德國 O2 Telefónica 網絡總監 Matthias Sauder 表示:「延續與 Mavenir 在技術方面的成功合作關係是順理成章的決定,有助我們為客戶提供最優質的服務,並優化公司在敏捷網絡創新方面的投資。 Mavenir 在網絡功能虛擬化領域顯然佔據領導地位,促成在初期獲選,並在隨後一直為我們的營運提供變革性的新功能。 隨著全世界迎來人工智能和自動化所創造的機遇,為數碼轉型開放介面,Mavenir 的雲端原生 IMS 將成為我們持續升級網絡的核心支援平台,為我們的業務和客戶開闢新的價值途徑。」

負責 Mavenir 南歐、加勒比海和拉丁美洲地區的區域高級副總裁 Antonio Correa 補充說:「在多個即時部署中,我們與 Telefónica 的持久合作關係一直為軟件速度的網絡發展及推廣先進虛擬化技術樹立典範。 作為雲端原生 IMS 領域公認的領導者,我們將此次與 O2 Telefónica Germany 延續的多年合作視為激動人心的機會,透過與一家致力於在連接性方面不斷創新、追求卓越和包容的營運商合作,我們將向前邁進,以獨有的能力實現下一代優異性能及改善服務。」

