Mavenir 与 O2 Telefónica Germany 续签多年期 IMS 合同，深化云原生 IMS 服务合作

O2 Telefónica 与 Mavenir 签订五年期新合同，推动其 4G/5G 语音服务向最新的云原生技术过渡

德国慕尼黑和波恩, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 构建网络未来的云原生网络基础设施供应商 Mavenir 今日宣布，进一步加强与 Telefónica 及其全球运营公司的长期合作伙伴关系，并签订了一份新的五年期合同，计划将 O2 Telefónica Germany 从 Mavenir 的虚拟化 IMS (vIMS) 过渡到云原生 IMS 解决方案。 这份多年期续签合同涵盖固定和移动 IMS 网络，服务于 O2 Telefónica Germany 的全部用户。

Mavenir 的云原生、网络级 IMS 平台为下一代移动网络提供基础技术，支持基于通用 IMS 核心的 LTE 语音 (VoLTE) 和新无线语音 (VoNR)，并实现 4G 和 5G 之间的语音连续性。 Mavenir IMS 服务可在任何云端（公有云或私有云）运行，并以容器化无状态微服务的形式部署，赋能运营商加速创新，快速推出新服务。

在最近的独立 Mobile Network Test 2025 中，行业期刊《connect》将 O2 Telefónica Germany 评级为“very good”（非常好），这也反映了凭借 Mavenir 的 vIMS 解决方案所实现的优异性能和服务品质。

德国 O2 Telefónica 网络总监 Matthias Sauder 表示：“与 Mavenir 深化技术方面的成功合作，是顺理成章的决定，助力我们为客户提供最优质的服务，并优化公司在敏捷网络创新方面的投资。 Mavenir 在网络功能虚拟化领域具有显著领先优势，这正是其最初被选中的原因，并持续为我们的运营带来变革性的新功能。 随着全世界迎来人工智能和自动化所创造的机遇，推动数字化转型的接口开放，Mavenir 的云原生 IMS 将成为我们持续网络演进的核心支持平台，为我们的业务和客户开辟新的价值途径。”

Mavenir 南欧、加勒比海和拉丁美洲地区高级副总裁 Antonio Correa 补充道：“通过多个实际部署，我们与 Telefónica 的长期合作关系始终引领以软件速度推动网络演进，并加速先进虚拟化技术的推广。 作为云原生 IMS 领域公认的领导者，我们将此次与 O2 Telefónica Germany 的多年期合作延续视为激动人心的机会，通过与这家致力于在连接性方面不断创新、追求卓越和包容的运营商合作，我们将进一步推动下一代性能提升和服务优化，展现我们独特的能力。”

编者按：

连接移动和 5G 网络测试，第 01/2025 期：O2 获评“very good”（“非常好”，909 分）；共有 2 个获评“very good”的机构（924 分和 909 分）和 1 个“outstanding”的机构（“优秀”，970 分）。 如需了解更多信息，请访问 www.o2.de/netz



关于 Mavenir

Mavenir 正在通过云原生、人工智能驱动的解决方案构建未来网络，这些解决方案采用更加环保的设计，使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。 作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者，Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现，加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型，这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

Mavenir 将于 2025 年 3 月 3 日至 6 日参加巴塞罗那 Mobile World Congress 2025 大会。

如欲探索 Mavenir 的最新创新，并深入了解 Mavenir 如何实现“今日创享未来网络”，欢迎莅临 2 号展厅 2H60 展台。

Mavenir 公关联系人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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