Mavenir e O2 Telefónica Germany Fortalecem Parceria com Extensão de Contrato IMS Plurianual para Serviços IMS Nativos da Nuvem

Novo contrato de cinco anos com a Mavenir capacita a O2 Telefónica para fazer a transição de seus serviços de voz 4G/5G para a mais recente tecnologia nativa da nuvem

MUNIQUE e BONN, Alemanha, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, anunciou hoje que fortaleceu sua parceria de longo prazo com a Telefónica e suas empresas operacionais globais, com a assinatura de um novo contrato de cinco anos para que a O2 Telefónica Germany faça a transição do IMS virtualizado da Mavenir (vIMS) para a solução Cloud-Native IMS. A extensão do contrato plurianual abrange redes IMS fixas e móveis que atendem toda a base de assinantes da O2 Telefónica Germany.

A plataforma IMS em escala web nativa em nuvem da Mavenir oferece uma tecnologia fundamental para redes móveis da próxima geração, com suporte para Voice Over LTE (VoLTE) e Voice Over New Radio (VoNR) em um núcleo IMS comum, facilitando a continuidade de voz entre 4G e 5G. Os serviços Mavenir IMS operam em qualquer nuvem – pública ou privada – e são implantados como microsserviços sem estado em contêineres, dando às operadoras a capacidade de acelerar a inovação e lançar rapidamente novos serviços.

No seu recente Mobile Network Test 2025, a revista especializada Connect classificou a O2 Telefónica Germany como “muito boa”, indicando o alto desempenho e a qualidade do serviço alcançados com a solução vIMS da Mavenir.

Matthias Sauder, Diretor de Redes da O2 Telefónica Germany, comentou: “Foi uma decisão natural estender nossa parceria tecnológica de sucesso com a Mavenir, que nos ajudou a oferecer um serviço da melhor qualidade aos nossos clientes e a otimizar o nosso investimento em inovação de rede ágil. A clara liderança da Mavenir na virtualização de funções de rede resultou na sua seleção inicial da empresa que passou a fornecer novos recursos transformadores em todas as nossas operações. Com o mundo aproveitando as oportunidades criadas pela inteligência artificial e pela automação para abrir interfaces para a transformação digital, o Cloud-Native IMS da Mavenir será uma plataforma essencial para a evolução contínua da nossa rede e para revelar novas rotas de valor para nossos negócios e nossos clientes.”

Antonio Correa, RVP Sênior do Sul da Europa, Caribe e América Latina da Mavenir, acrescentou: “Em muitas implantações ao vivo, nossa parceria duradoura com a Telefónica continua a definir o ritmo da evolução da rede de velocidade de software e da implantação de tecnologias virtualizadas avançadas. Como líder reconhecida em IMS nativo da nuvem, vemos esta extensão plurianual da nossa entrega para a O2 Telefónica Alemanha como uma excelente oportunidade para impulsionar o desempenho da próxima geração e as melhorias de serviço que somos exclusivamente capazes de alcançar, em colaboração com um operador fortemente comprometido com a inovação, excelência e inclusão da conectividade.”

Notas aos Editores:

Teste de conexão de rede móvel e 5G, de 01/2025: "muito bom" (909 pontos) para O2; um total de 2x "muito bom" (924 e 909 pontos) e 1x "excelente" (970 pontos). Para mais informações, visite www.o2.de/netz



Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com

Conheça a Mavenir no Mobile World Congress 2024, Barcelona, de 3 a 6 de março de 2025.

Para explorar as mais recentes inovações da Mavenir e saber mais sobre como a Mavenir está entregando o Futuro das Redes – Hoje, visite-nos no Hall 2 (Stand 2S60).

Contatos de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.