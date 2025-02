マベニア (Mavenir) とO2テレフォニカ･ドイツ (O2 Telefónica Germany)、クラウドネイティブIMSサービスに関するIMS契約の複数年にわたる延長により、提携を強化

マベニアとの新たな5年契約により、O2テレフォニカは4G/5G音声サービスを最新のクラウドネイティブ技術に移行する

ドイツ、ミュンヘンおよびボン発, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ネットワークの未来を構築するクラウドネイティブネットワークインフラのプロバイダーであるマベニアは本日、O2テレフォニカ・ドイツと新たに5年間の契約を締結したことを発表した。これにより、テレフォニカおよびそのグローバル事業会社との長期的なパートナーシップがさらに強化される。本契約のもと、O2テレフォニカ・ドイツは、現在のマベニアの仮想IMS (vIMS) からクラウドネイティブIMSソリューションへの移行への取り組みを進めることになる。 今回の複数年契約の延長は、O2テレフォニカ・ドイツの全加入者を対象とした固定・モバイルIMSネットワークの両方に適用される。

マベニアのクラウドネイティブでウェブスケールのIMSプラットフォームは、次世代モバイルネットワークの基盤技術を提供し、共通IMSコア上でVoLTE (ボイス・オーバーLTE) とVoNR (新しい無線による音声通信) をサポートし、4Gと5G間の音声の継続性を促進する。 マベニアのIMSサービスは、パブリック、プライベートを問わずあらゆるクラウド上で動作し、コンテナ内のステートレスなマイクロサービスとして展開されるため、通信事業者はイノベーションを加速し、新しいサービスを迅速に立ち上げることができる。

業界誌『コネクト (connect)』 が最近実施した「2025年度モバイルネットワークテスト (Mobile Network Test 2025)」では、O2テレフォニカ・ドイツが「極めて良好」と評価された。これはマベニアのvIMSソリューションによる高いパフォーマンスとサービス品質を反映したものである。

O2テレフォニカ・ドイツのネットワーク担当ディレクターであるマティアス・ザウダー (Matthias Sauder) は次のようにコメントしている。「マベニアとの技術提携はすでに大きな成果を上げており、その拡大は必然の選択でした。マベニアの協力により、当社はこれまでにない最高品質のサービスをお客様に提供するとともに、俊敏なネットワーク革新への投資を最適化することができています。 ネットワーク機能の仮想化におけるマベニアの明確なリーダーシップが当初の選択につながり、それ以来、当社の業務全体に画期的な新機能を提供してきました。 世界が人工知能や自動化によってもたらされる機会を受け入れ、デジタル変革のためのオープンなインターフェイスを導入する中で、マベニアのクラウドネイティブIMSは、当社のネットワークの進化の基盤となり、当社と当社のお客様にとっての新たな価値の創出につながります。」

マベニアの南ヨーロッパ、カリブ海地域、中南米担当シニアRVPのアントニオ・コレア (Antonio Correa) は次のように付け加えている。「複数の実稼働展開における当社とテレフォニカの継続的なパートナーシップは、ソフトウェアスピードのネットワーク進化と先進的な仮想化技術の展開のペースを常にリードし続けています。 クラウドネイティブIMSのリーダーとして高く評価される当社にとって、O2テレフォニカ・ドイツへの納入契約が複数年にわたり延長されたことは、大きな意義を持ちます。接続性の革新、卓越した技術、そして包括的なサービスを追求する通信事業者との提携を通じて、次世代のパフォーマンス向上とサービス強化をさらに加速させる絶好の機会となるでしょう。」

コネクトのモバイルと5Gネットワークテスト (connect mobile and 5G network test)、2025年1月号: O2を「極めて良好」 (909ポイント) と評価。合計2項目において「極めて良好」 (924ポイント、909ポイント) 、また1項目において「抜群」(970ポイント) の評価が付与された。 詳しくは、www.o2.de/netzを参照されたい。



マベニアについて

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築しており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 Open RANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120ヵ国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳しくは、www.mavenir.comを閲覧されたい。

マベニアは2025年3月3日~6日にバルセロナにて開催される2025年モバイルワールドコングレス (Mobile World Congress 2025) にブースを出展する。

ブース (第2ホール、2H60ブース) では、同社の最新のイノベーションや、ネットワークの未来を構築する取り組みについて詳しく紹介する。

