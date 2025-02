Mavenir dan O2 Telefónica Jerman Memperkuat Kemitraan dengan Perpanjangan Kontrak IMS Multitahun untuk Layanan Cloud-Native IMS

Kontrak baru selama lima tahun bersama Mavenir mendukung O2 Telefónica untuk mentransisikan layanan suara 4G/5G miliknya ke teknologi berbasis cloud terbaru

MUNICH dan BONN, Jerman, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud yang sedang membangun masa depan jaringan, hari ini mengumumkan bahwa perusahaan ini telah memperkuat kemitraan jangka panjangnya bersama Telefónica dan perusahaan operasional globalnya melalui penandatanganan kontrak baru selama lima tahun. Kontrak ini akan mendorong transisi O2 Telefónica Jerman dari solusi IMS (vIMS) tervirtualisasi (vIMS) ke Cloud-Native IMS Mavenir. Perpanjangan kontrak multitahun ini meliputi jaringan IMS tetap dan seluler yang melayani seluruh basis pelanggan O2 Telefónica Jerman.

Platform IMS berbasis cloud dan berskala web Mavenir menawarkan teknologi dasar untuk jaringan seluler generasi mendatang, mendukung voice over LTE (VoLTE) dan voice over New Radio (VoNR) pada inti IMS yang sama, serta memungkinkan kontinuitas suara antara 4G dan 5G. Layanan IMS Mavenir beroperasi pada cloud apa pun – publik atau swasta – dan ditempatkan sebagai stateless microservices dalam kontainer, sehingga memberi operator kemampuan untuk mempercepat inovasi dan meluncurkan layanan baru dengan cepat.

Jurnal perdagangan industri connect memberi peringkat ‘sangat baik’ kepada O2 Telefónica Jerman dalam Uji Jaringan Seluler 2025 independen baru-baru ini. Peringkat ini juga merefleksikan kinerja tinggi dan kualitas layanan yang dicapai dengan solusi vIMS Mavenir.

Matthias Sauder, Direktur Jaringan di O2 Telefónica Jerman, berkomentar: “Memperpanjang kemitraan teknologi kami yang sukses bersama Mavenir adalah keputusan yang sudah semestinya. Mavenir telah membantu kami menghadirkan kualitas layanan terbaik yang pernah ada kepada pelanggan kami serta mengoptimalkan investasi kami dalam inovasi jaringan yang fleksibel. Kepemimpinan Mavenir yang jelas dalam virtualisasi fungsi jaringan menjadi alasan utama pemilihannya sejak awal dan sejak saat itu perusahaan ini telah menghadirkan kemampuan transformatif di seluruh operasi kami. Ketika dunia memanfaatkan berbagai peluang yang diciptakan oleh kecerdasan buatan dan otomatisasi untuk membuka antarmuka bagi transformasi digital, Cloud-Native IMS Mavenir akan menjadi platform inti yang mendukung evolusi berkelanjutan jaringan kami serta membuka jalur baru menuju nilai tambah bagi bisnis dan pelanggan kami.”

Antonio Correa, Senior RVP Eropa Selatan, Karibia, & Amerika Latin di Mavenir, menambahkan: “Melalui berbagai penerapan yang telah berjalan, kemitraan jangka panjang kami bersama Telefónica terus menetapkan standar dalam evolusi jaringan dengan kecepatan perangkat lunak serta peluncuran teknologi tervirtualisasi canggih. Sebagai pemimpin yang diakui dalam Cloud-Native IMS, kami melihat perpanjangan kontrak multitahun ini bersama O2 Telefónica Jerman sebagai peluang menarik untuk mendorong peningkatan kinerja dan layanan generasi mendatang yang secara unik dapat kami capai. Hal ini dilakukan melalui kolaborasi bersama operator yang memiliki komitmen kuat terhadap inovasi konektivitas, keunggulan, dan inklusi.”

Catatan untuk editor:

uji jaringan seluler dan 5G oleh connect, edisi 01/2025: O2 memperoleh peringkat “sangat baik” dengan 909 poin. Secara keseluruhan, peringkat “sangat baik” diberikan 2x (924 dan 909 poin) serta peringkat “luar biasa” diberikan 1x (970 poin). Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungiwww.o2.de/netz



