Mavenir ו-O2 Telefónica Germany מחזקות את השותפות עם הארכה רב שנתית של חוזה ה-IMS עבור שירותי IMS בענן

חוזה חדש לחמש שנים עם Mavenir מעצים את O2 Telefónica להעביר את שירותי ה-4G/5G הקוליים שלה לטכנולוגיית הענן העדכנית ביותר

מינכן ובון, גרמניה, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, ספקית תשתיות הרשת בענן הבונה את עתיד הרשתות, מודיעה כי חיזקה את השותפות ארוכת הטווח שלה עם Telefónica וחברות התפעול הגלובליות שלה, עם חתימה על חוזה חדש לחמש שנים שילווה את המעבר של O2 Telefónica Germany מפתרון ה-IMS הווירטואלי (vIMS) של Mavenir לפתרון IMS שפועל בענן. הארכת החוזה הרב-שנתית מכסה גם רשתות IMS נייחות וגם ניידות המשרתות את כל בסיס המנויים של O2 Telefónica Germany.

פלטפורמת ה-IMS בענן של Mavenir, בקנה מידה של הווב, מציעה טכנולוגיית בסיס עבור רשתות סלולריות מהדור הבא. היא תומכת בהעברת קול באמצעות רשת LTE (VoLTE) ובכן ברשתות New Radio (VoNR) על ליבת IMS משותפת ומאפשרת המשכיות קולית בין 4G ו-5G. שירותי ה-IMS שלMavenir פועלים על כל ענן - ציבורי או פרטי - ונפרסים כמיקרו שירותים בלתי תלויים בקונטיינרים, כדי לאפשר למפעילות את היכולת להאיץ חדשנות ולהשיק במהירות שירותים חדשים.

במבחן העצמאי האחרון של, Mobile Network Test 2025, המגזין המוביל בתעשייה, Connect, דירג את O2 Telefónica Germany כ-"טובה מאוד", מה שמשקף גם את הביצועים הגבוהים ואיכות השירות שהושגו עם פתרון ה-vIMS של Mavenir.

מתיאס סאודר (Matthias Sauder), מנהל רשתות ב-O2 Telefónica Germany, הגיב: "זו הייתה החלטה טבעית להרחיב את השותפות הטכנולוגית המוצלחת שלנו עם Mavenir, מה שעזר לנו לספק את איכות השירות הטובה ביותר אי פעם ללקוחותינו ולמטב את ההשקעה שלנו בחדשנות רשת גמישה. ההובלה הברורה של Mavenir בווירטואליזציה של תפקודי רשת הובילה לבחירה הראשונית בחברה, ומאז היא סיפקה יכולות חדשות משנות תמונה עבור פעילותנו. כשהעולם מאמץ את ההזדמנויות שנוצרות באמצעות בינה מלאכותית ומיכון לפתיחת ממשקים להמרה דיגיטלית, ה-IMS בענן של Mavenir יהווה פלטפורמה מאפשרת עיקרית להתפתחות המתמשכת של הרשת שלנו ולפתיחת מסלולי ערך חדשים עבור העסק והלקוחות שלנו".

אנטוניו קוריאה (Antonio Correa), סגן נשיא אזורי בכיר עבור דרום אירופה, האיים הקריביים ואמריקה הדרומית ב-Mavenir, הוסיף: "על פני פריסות חיות מרובות, השותפות המתמשכת שלנו עם Telefónica ממשיכה לקבוע את הקצב של התפתחות תוכנה מהירה ברשת ועבור השקת טכנולוגיות וירטואליזציה מתקדמות. כמובילה מוכרת ב-IMS בענן, אנו רואים בהארכה רב-שנתית זו של האספקה ​​שלנו ל-O2 Telefónica Germany הזדמנות מרגשת לדחוף קדימה את שיפורי הביצועים והשירותים של הדור הבא שאנו מסוגלים להשיג באופן ייחודי, בשיתוף פעולה עם מפעילה המחויבת מאוד לחדשנות, מצוינות והכלה בקישוריות".

הערות לעורכים:

חיבור סלולרי ומבחן רשת 5G, גיליון 01/2025: "טוב מאוד" (909 נקודות) עבור O2; בסך הכל הוענקו פעמיים (2X) "טוב מאוד" (924 ו 909 נקודות) ופעם אחת (1X) "מצטיין" (970 נקודות). לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת www.o2.de/netz

אודות Mavenir

Mavenir בונה את עתיד הרשתות כיום עם פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com.

פגשו את Mavenir בכנס Mobile World Congress 2025 ברצלונה, 3-6 במרץ 2025.

כדי לחקור את החידושים האחרונים של Mavenir וללמוד עוד על האופן שבו Mavenir מספקת את עתיד הרשתות – היום, בקרו אותנו באולם 2 (דוכן 2H60) ב- #MWC25.

למידע נוסף - מדיה

אנשי יחסי ציבור של Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.