Mavenir กับ O2 Telefónica Germany เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเป็นพันธมิตรร่วมกันโดยขยายสัญญา IMS เป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับบริการ Cloud-Native IM…

การทำสัญญาใหม่เป็นระยะเวลา 5 ปีนี้กับ Mavenir จะช่วยเพิ่มพลังศักยภาพให้กับ O2 Telefónica ในการเปลี่ยนผ่านจากบริการโทรด้วยเสียงบนเครือข่าย 4G/5G ของตนเข้าสู่เทคโนโลยีคลาวด์เนทีฟล่าสุด

มิวนิก และ บอนน์ เยอรมนี, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟที่สร้างอนาคตให้กับเครือข่ายต่าง ๆ ประกาศให้ทราบวันนี้ว่าบริษัทได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเป็นพันธมิตรระยะยาวกับ Telefónica และกลุ่มบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก โดยได้ทำการเซ็นสัญญาใหม่เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้ O2 Telefónica Germany เปลี่ยนผ่านจากระบบ IMS เสมือนจริง (vIMS) ของ Mavenir ไปสู่โซลูชัน Cloud-Native IMS การต่อสัญญาเป็นระยะเวลาหลายปีนี้ครอบคลุมเครือข่าย IMS ทั้งแบบประจำที่หรือแบบเคลื่อนที่โดยจะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งหมดของ O2 Telefónica Germany

แพลตฟอร์ม IMS ระบบคลาวด์เนทีฟที่รองรับการใช้งานขนาดใหญ่ในระดับเว็บของ Mavenir มอบเทคโนโลยีพื้นฐานที่สำคัญต่อเครือข่ายมือถือยุคใหม่ซึ่งสนับสนุนการใช้งานการโทรด้วยเสียงผ่าน LTE (VoLTE) และการโทรด้วยเสียงผ่านเครือข่ายวิทยุใหม่ (VoNR) บน IMS Core ทั่วไปและทำให้สามารถใช้งานการโทรด้วยเสียงได้อย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่าย 4G กับ 5G บริการ IMS ของ Mavenir ทำงานบนระบบคลาวด์ทั้งแบบสาธารณะหรือแบบส่วนตัว และจะถูกนำไปใช้งานเป็นไมโครเซอร์วิสแบบไม่มีสถานะในคอนเทนเนอร์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใหบริการมีความสามารถในการเร่งความเร็วในการพัฒนานวัตกรรมใหม่และเปิดตัวบริการใหม่ได้รวดเร็ว

ในการทดสอบเครือข่ายมือถือแบบอิสระล่าสุดในปี 2025 ของวารสารการค้าของอุตสาหกรรม connect ได้ให้คะแนน ‘ดีมาก’ ให้แก่ O2 Telefónica Germany ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลของประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการในระดับสูงที่ได้รับจากโซลูชัน vIMS ของ Maveni

Matthias Sauder ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายของ O2 Telefónica ในเยอรมนี กล่าวว่า “เป็นการตัดสินใจที่ง่ายในการขยายการเป็นพันธมิตรทางเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จของเรากับ Mavenir ซึ่งช่วยให้เราสามารถส่งมอบคุณภาพการให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยให้บริการมาให้กับลูกค้าของเราและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของเราในนวัตกรรมเครือข่ายที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว การเป็นผู้นำที่ชัดเจนของ Mavenir ในบริการฟังก์ชันเครือข่ายแบบเสมือนทำให้เราคัดเลือกบริษัทในตอนแรก และนับตั้งแต่นั้นมาได้ส่งมอบขีดความสามารถใหม่ ๆ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งการดำเนินธุรกิจของเรา ในขณะที่โลกอ้าแขนต้อนรับโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติไปจนถึงอินเทอร์เฟซแบบเปิดสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ระบบ Cloud-Native IMS ของ Mavenir จะเป็นแพลตฟอร์มหลักที่ส่งเสริมให้มีวิวัฒนาการเครือข่ายที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและปลดล็อกเส้นทางใหม่ ๆ ให้กับการส่งมอบคุณค่าให้แก่ธุรกิจและลูกค้าของเรา

Antonio Correa รองประธานภูมิภาคอาวุโส ในภูมิภาคยุโรปใต้ แคริบเบียนและลาตินอเมริกาของ Mavenir เสริมว่า “ในการนำไปใช้งานจริงหลายด้านทั้งหมดนั้น การเป็นพันธมิตรที่ยาวนานของเรากับ Telefónica ยังคงเป็นผู้นำในการพัฒนาวิวัฒนาการเครือข่ายที่ใช้ความเร็วของซอฟต์แวร์และการเปิดตัวของเทคโนโลยีเสมือนจริงขั้นสูง ในฐานะที่เป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระบบ cloud-native IMS เรามองว่าการต่อสัญญาระยะเวลาหลายปีในการเป็นผู้ส่งมอบบริการของเรากับ O2 Telefónica Germany เป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นในการผลักดันประสิทธิภาพยุคถัดไปและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้เดินหน้าต่อไปซึ่งเรามีความสามารถในการส่งมอบได้อย่างไม่เหมือนใครโดยทำงานร่วมกันกับผู้ให้บริการที่มีความมุ่งมั่นต่อนวัตกรรมการเชื่อมต่อ ความเป็นเลิศและการเข้าถึงการใช้งานอย่างเท่าเทียมกันอย่างแข็งขัน

