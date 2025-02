Mavenir dan O2 Telefónica Jerman Mengukuhkan Kerjasama dengan Pelanjutan Kontrak IMS Berbilang Tahun untuk Perkhidmatan IMS Natif Awan

Kontrak lima tahun baharu dengan Mavenir membolehkan O2 Telefónica untuk beralih daripada perkhidmatan suara 4G/5G kepada teknologi awan natif yang terkini

MUNICH dan BONN, Jerman, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur rangkaian natif awan yang membina rangkaian masa depan, mengumumkan hari ini bahawa ia telah memperkukuh kerjasama jangka panjangnya dengan Telefónica dan syarikat operasi globalnya dengan menandatangani kontrak lima tahun baharu yang akan menyaksikan peralihan O2 Telefónica Jerman daripada IMS maya (vIMS) Mavenir kepada penyelesaian IMS Natif Awan. Pelanjutan kontrak berbilang tahun tersebut merangkumi rangkaian IMS tetap dan juga mudah alih yang memberi perkhidmatan kepada keseluruhan pangkalan pelanggan O2 Telefónica Jerman.

Platform IMS skala web natif awan Mavenir menawarkan teknologi asas untuk rangkaian mudah alih generasi akan datang, menyokong LTE suara latar (VoLTE) dan New Radio suara latar (VoNR) pada teras IMS sepunya dan menjadi pemudah untuk kesinambungan antara 4G dan 5G. Perkhidmatan IMS Mavenir beroperasi pada mana-mana awan - awam atau swasta - dan diatur kedudukannya sebagai perkhidmatan mikro tidak dikawal dalam bekas, yang membolehkan pengendali mempercepat inovasi dan melancarkan perkhidmatan baharu dengan pantas.

Dalam Ujian Rangkaian Mudah Alih 2025 bebas baru-baru ini, jurnal dagang industri, connect, menarafkan O2 Telefónica Germany sebagai 'sangat baik'. yang juga mencerminkan prestasi dan kualiti perkhidmatan tinggi yang dicapai dengan penyelesaian vIMS Mavenir.

Matthias Sauder, Pengarah Rangkaian di O2 Telefónica Jerman, mengulas: “Keputusan untuk melanjutkan kerjasama teknologi kami yang berjaya dengan Mavenir adalah wajar. Ia telah membantu kami menyampaikan kualiti perkhidmatan paling baik kepada pelanggan kami dan mengoptimumkan pelaburan kami dalam inovasi rangkaian yang tangkas. Kepimpinan jelas Mavenir dalam virtualisasi fungsi rangkaian membawa kepada pemilihannya pada peringkat awal dan sejak itu telah memberikan keupayaan baharu yang transformatif dalam operasi kami. Ketika dunia memanfaatkan peluang yang dicipta oleh kecerdasan buatan dan automasi untuk membuka antara muka bagi transformasi digital, IMS Cloud-Native Mavenir akan menjadi platform teras yang mendukung evolusi berterusan rangkaian kami serta membuka laluan baharu untuk menambah nilai bagi perniagaan dan pelanggan kami.”

Antonio Correa, RVP Kanan Eropah Selatan, Caribbean & Amerika Latin di Mavenir, menambah: “Melalui pelbagai pelaksanaan langsung, kerjasama berterusan kami dengan Telefónica terus menetapkan standard dalam evolusi rangkaian pada kelajuan perisian dan pelancaran teknologi maya yang maju. Sebagai peneraju IMS natif awan yang diiktiraf, kami melihat pelanjutan berbilang tahun penghantaran kami kepada O2 Telefónica Jerman sebagai peluang yang mengujakan untuk melonjakkan prestasi dan peningkatan perkhidmatan generasi seterusnya yang kami mampu capai secara unik, dengan bergabung dengan suatu pengendali yang mempunyai komitmen teguh kepada inovasi, kecemerlangan dan terlingkung kesalinghubungan.”

Catatan kepada editor:

ujian rangkaian mudah alih dan 5G connect, keluaran 01/2025: "sangat baik" (909 mata) untuk O2; sebanyak 2 kali "sangat baik" (924 dan 909 mata) dan 1 kali "cemerlang" (970 mata) telah diberikan. Untuk maklumat lanjut, lihat www.o2.de/netz



Perihal Mavenir

Mavenir sedang membina masa depan rangkaian hari ini dengan penyelesaian natif awan, didayakan AI yang reka bentuk hijau, memperkasakan pengendali untuk merealisasikan faedah 5G dan mencapai rangkaian pintar, automatik dan boleh diprogramkan. Sebagai perintis Open RAN dan pengganggu industri yang terbukti, penyelesaian Mavenir yang memenangi anugerah menyampaikan automasi dan pengewangan merentasi rangkaian mudah alih secara global, mempercepatkan transformasi rangkaian perisian untuk lebih daripada 300 Pembekal Perkhidmatan Komunikasi di lebih 120 negara, yang memberi perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan dunia. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

