Souligner le travail extraordinaire de l’Institut thoracique de Montréal

MONTRÉAL, 27 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut thoracique de Montréal (ITM) du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a de nouveau été désigné parmi l’un des meilleurs hôpitaux du monde dans le classement 2025 de Newsweek, une reconnaissance réservée aux hôpitaux qui surpassent constamment les normes mondiales.

« L’ITM a longtemps été un leader en médecine respiratoire, combinant des soins de classe mondiale et des recherches novatrices sous un même toit pour aider les gens à mieux respirer. Nous sommes incroyablement fiers de cette reconnaissance, qui reflète le dévouement de nos équipes et de ceux qui nous soutiennent en rendant possible ce que nous faisons. »



– Dr Ron Olivenstein, directeur de l’Institut thoracique de Montréal et de la Division respiratoire du CUSM

L’ITM doit son succès à la campagne de 10 millions de dollars Osez rêver : mieux respirer de la Fondation du CUSM, qui transforme la médecine respiratoire en soutenant les soins aux patients et en finançant des recherches révolutionnaires. L’appui des donateurs alimente l’innovation, permettant à l’équipe de se concentrer sur ce qui compte le plus : des recherches époustouflantes et des soins qui donnent un nouveau souffle. Chaque dollar donné mène à des avancées vitales dans le domaine.

« Des travaux remarquables sont réalisés à l'ITM et au CUSM. Les donateurs de la Fondation du CUSM jouent un rôle crucial en garantissant que la recherche révolutionnaire et les soins exceptionnels restent possibles. Cette reconnaissance confirme que l’ITM est un leader non seulement au Canada, mais aussi sur la scène mondiale. »



– Marie-Hélène Laramée, présidente et directrice générale de la Fondation du CUSM

Depuis plus d’un siècle, l’ITM est un moteur d’innovation en médecine respiratoire, pionnier de découvertes telles que le lien entre l’amiante et le cancer du poumon et des traitements personnalisés pour l’asthme et la tuberculose latente. Aujourd’hui, ses experts continuent de repousser les limites de la science, à l’instar de la Dre Darcy Wagner, bio-ingénieure de premier plan à l’ITM, qui travaille avec des bio-imprimantes 3D sophistiquées pour reconstruire des parties de poumon entières.

« Avec seulement 7 000 greffes de poumon effectuées annuellement dans le monde et des millions de patients en attente, nous travaillons à révolutionner les options de traitement pour celles et ceux qui souffrent de maladies pulmonaires graves. Les possibilités thérapeutiques de cette technologie sont infinies et représentent l’avenir de la médecine personnalisée. »



– Dre Darcy Wagner, titulaire de la Chaire d’excellence en recherche du Canada en médecine régénérative pulmonaire, Laboratoires Meakins-Christie

L’ITM allie recherche, enseignement et soins aux patients pour développer des stratégies de prévention et de traitement personnalisées et innovantes. Le Laboratoire vivant, dirigé par le Dr Basil Petrof, utilise des technologies de pointe pour analyser d’énormes données de santé, détectant des tendances telles que les réponses génétiques aux traitements ou les premiers signes de maladie pulmonaire. Cette compréhension plus profonde mène à des traitements hautement personnalisés et préventifs, elle servira de modèle pour tous les autres projets de recherche de l’ITM.

« L’ITM a toujours été un centre vibrant d’innovation en santé respiratoire, et être reconnu comme tel sur la scène internationale est un grand honneur. Les équipes de professionnels de la santé et de chercheurs dévoués de l’ITM travaillent ensemble non seulement pour développer les traitements de la plus haute qualité, mais aussi pour redéfinir l’avenir de la médecine respiratoire. »



– Dr Basil Petrof, directeur de la Division respiratoire de McGill et du Programme de recherche respiratoire du CUSM

Année après année, l’ITM est reconnu pour son leadership dans les soins cliniques, la recherche et l’éducation médicale, attirant de nombreux cliniciens, chercheurs et scientifiques prometteurs en début de carrière de partout dans le monde.

« Notre équipe continue de repousser les limites de ce qui est possible en soins et recherche respiratoires, tout en restant concentrée sur chaque patient que nous avons le privilège de soigner. Cet honneur appartient à tous les professionnels de la santé, scientifiques et membres du personnel administratif qui ont ensemble construit notre succès. »



– Dr Kevin Schwartzman, président associé pour la recherche, Département de médecine, Université McGill; ancien directeur des Divisions respiratoires de McGill et du CUSM (2014-2023)

De la MPOC au cancer du poumon, l’ITM est à la fine pointe des dernières recherches et traitements en matière de santé respiratoire. La Dre Anne Gonzalez utilise notamment une technologie avancée, connue sous le nom de bronchoscopie robotique, pour transformer le modèle de soins pour le diagnostic précoce du cancer du poumon à travers le Québec – la première cause de décès liés au cancer dans le monde.

« Développer la bronchoscopie robotique au CUSM représente un pas vers l’avenir des soins de santé, et surtout des soins contre le cancer du poumon. Ce nouvel outil nous aidera à diagnostiquer le cancer du poumon et d’autres conditions graves plus tôt, lorsqu’elles sont plus facilement traitables. Notre objectif est de jeter les bases d’un projet transformateur qui sera intégré au Réseau de la santé et des services sociaux du Québec. »



– Dre Anne Gonzalez, directrice de l’hôpital de jour de l’ITM et du programme de pneumologie interventionnelle

Alors que les experts de l’ITM s’activent dans nos cliniques et laboratoires de recherche, la philanthropie est leur bouée de sauvetage. Chaque dollar donné peut faire la différence entre des soins de base et l’excellence, leur permettant d’aller au-delà de ce qui est attendu. La Fondation du CUSM est fière de faire partie de ce mouvement, pour aider les gens à mieux respirer et à vivre plus longtemps. Elle est reconnaissante envers sa grande communauté de donateurs, qui rendent tout cela possible.

Grâce à leur aide, nous construisons un avenir plus sain où personne ne devra lutter pour mieux respirer.

Pour plus d’informations sur l’Institut thoracique de Montréal et pour découvrir comment soutenir sa mission, visitez le https://fondationcusm.com/travaux/mieux-respirer.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour appuyer l’excellence des soins aux patients, la recherche et l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des principaux hôpitaux universitaires au Canada. Notre Campagne Osez rêver pour transformer des vies et faire évoluer la médecine recueille des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité : les maladies infectieuses; pour mettre fin au cancer en tant que maladie potentiellement mortelle; pour souder les cœurs brisés grâce à des soins novateurs; pour dépister les tueurs silencieux – les cancers de l’ovaire et de l’endomètre – à un stade précoce; pour mettre sur pied les équipes de soins de santé les plus compétentes au Canada et plus encore. Nous mobilisons toute notre communauté pour relever les défis médicaux les plus complexes au monde. https://fondationcusm.com

Tarah Schwartz

Vice-présidente, Communications et marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/01f034ba-b708-4781-8f91-734e6bace09a/fr

Souligner le travail extraordinaire de l’Institut thoracique de Montréal Mellissa Gaudet, Dr Bryan Ross, Dre Sushmita Pamidi, Dre Dao Nguyen, Dr. Basil Petrof, Dre Deborah Assayag, Dre Carolyn Baglole , Dr. Ron Olivenstein, Dr. Ben Smith, Dre Inga Murawski et Melanie Lemay

