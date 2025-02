Preocupaciones críticas en torno al comercio transfronterizo en medio de cambios arancelarios

Los impactos de la implementación de aranceles del 1ro. de marzo repercuten en el comercio mundial, ya que los transportistas presionan por estrategias proactivas, dice Redwood Logistics

CHICAGO y MONTERREY, México, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redwood Logistics (Redwood), uno de los proveedores de logística de cuarta parte (4PL) de más rápido crecimiento de América del Norte, publicó su Índice Transfronterizo del primer trimestre de 2025, destacando cómo las empresas se están adaptando a los inminentes aranceles del 25% sobre los productos importados de México a Estados Unidos. Con las empresas adelantando los envíos antes de la fecha límite del 1ro. de marzo, la capacidad se está reduciendo y la congestión fronteriza se está disparando, dejando a las empresas luchando por encontrar soluciones.

Los nuevos aranceles han provocado tensiones geopolíticas, medidas de represalia y un aumento de los costos para los consumidores estadounidenses. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, han lanzado aranceles de represalia o boicots a los productos estadounidenses, mientras que los mercados financieros mostraron volatilidad en medio de la incertidumbre. Aunque el presidente Trump y el presidente Sheinbaum llegaron a un acuerdo temporal para retrasar la implementación de aranceles por un mes, los impactos proyectados a largo plazo continúan pesando mucho en el comercio transfronterizo.

“Muchos de nuestros clientes ya están tomando medidas para mitigar los riesgos potenciales. Un cliente planea reubicar más del 25% de sus operaciones mexicanas a los Estados Unidos ", dijo Jordan Dewart, presidente de Redwood México. "Sin embargo, a corto plazo, este cambio está causando interrupciones significativas, con tiempos de espera en la frontera que superan una hora en el Puente del Comercio Mundial y casi dos horas en el Puente Ysleta-Zaragoza. Si sumamos el mantenimiento del sistema en México y los próximos días feriados, tenemos la tormenta perfecta de interrupciones".

Tendencias emergentes y desafíos inmediatos

Estrategias proactivas de envío: Las empresas están aumentando la producción y acumulando inventarios antes de las fechas límite de los aranceles, lo que está generando caos en los principales cruces fronterizos.

Tarifas de represalia: Las respuestas de México y Canadá podrían afectar gravemente la rentabilidad de la manufactura transfronteriza.

Restricciones operativas: Con contratos existentes que vinculan a las empresas con operaciones basadas en México y la falta de alternativas basadas en Estados Unidos, cambiar la estrategia se ha convertido en un laberinto logístico y financiero.

Incertidumbre sobre visas y transportistas: Aproximadamente el 35% de los transportistas de camiones transfronterizos dependen de las visas B1, creando aún mayor incertidumbre dadas las actuales políticas de inmigración de Estados Unidos.

Disrupciones en la infraestructura: El reciente mantenimiento del sistema en México (del 8 al 15 de febrero) y el aumento en el robo de carga durante el tránsito resaltan la necesidad de mejorar la planificación y las medidas de seguridad.



A fin de superar los desafíos actuales, muchas empresas están aprovechando las zonas de comercio exterior, que les permiten diferir los pagos de aranceles; sin embargo, estas zonas están alcanzando rápidamente su capacidad máxima. Otra tendencia creciente es trasladar la producción a regiones libres de impuestos, lo que ayuda a minimizar la exposición a aranceles de represalia, pero requiere ajustes significativos en las operaciones de la cadena de suministro. Además, la integración de la tecnología se ha vuelto esencial, proporcionando herramientas para rastrear el impacto de los aranceles en los costos totales de importación y ofreciendo a las empresas la claridad tan necesaria en condiciones inciertas.

"Si bien la tendencia nearshoring enfrenta desafíos, México sigue siendo un centro de fabricación vital", agregó Dewart. "Con el socio 4PL adecuado, las empresas pueden equilibrar los impactos de los nuevos aranceles y mantener ciclos más cortos de efectivo a efectivo".

Los expertos de Redwood, respaldados por un equipo transfronterizo dedicado en Redwood México, trabajan con empresas en todo el mundo para implementar estrategias diseñadas para resistir y prosperar durante la incertidumbre arancelaria. Redwood proporciona soluciones personalizadas, incluyendo la identificación de nuevos proveedores, rutas y modelos de red, para ayudar a los transportistas a minimizar pérdidas financieras.

"Durante el último ciclo arancelario, Redwood apoyó con éxito a las empresas con planes de contingencia bien ejecutados, y la empresa continúa cerrando la brecha entre la disrupción y la oportunidad en 2025", concluyó Dewart.

Para más información sobre cómo mover mejor las cargas a través de la frontera entre Estados Unidos y México, comuníquese con nosotros aquí.

