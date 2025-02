Sezzle franchit des étapes importantes en tant qu'application favorite au Canada pour le « Achetez maintenant, payez plus tard ».

1,5 million d'inscriptions et en croissance : Sezzle, la principale plateforme BNPL du Canada, franchit des étapes importantes et accroît ses relations avec les marchands

TORONTO, 27 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sezzle Inc. (NASDAQ: SEZL ) (Sezzle ou l'entreprise) // - Sezzle , la principale solution « Achetez maintenant, payez plus tard » (BNPL) au Canada, est fière d'annoncer une série d'étapes importantes qui soulignent sa croissance et son succès constants. Avec 1,5 million d'utilisateurs canadiens, Sezzle continue de confirmer sa position d'application BNPL la mieux notée et la plus évaluée sur l'App Store canadien. La plateforme approche 5 millions de commandes totales et a dépassé 50 000 utilisateurs Sezzle Up - des personnes qui travaillent à améliorer leur bien-être financier grâce à des dossiers de crédit sur demande.

De nouveaux partenariats avec des marchands tels que Manitobah , Allbirds Canada , Tristan , Clément et Atlas Tools & Machinery ont contribué à la croissance rapide de Sezzle. En offrant des modes de paiement flexibles chez ces détaillants populaires, Sezzle aide les acheteurs canadiens à vivre une expérience plus transparente et plus avantageuse.

« Trouver de nouveaux consommateurs avec Sezzle a été un succès important pour nous », a déclaré Mike Wodtke, directeur du marketing chez Manitobah . « Du processus de mise en place facile aux partenariats de commercialisation qui ont élargi la portée de notre marque, Sezzle nous a accompagné tout au long du processus.

Depuis que nous avons ajouté Sezzle, 65 % des transactions effectuées provenaient de nouveaux clients pour Manitobah, et nous avons observé une hausse de 20 % de la valeur moyenne des commandes (AOV) ».

Ces récents nouveaux partenariats soulignent la croissance continue de Sezzle sur le marché canadien et son engagement à fournir des solutions financières flexibles et innovantes. Les principales réalisations sont les suivantes :

1,5 million d’inscriptions depuis le début au Canada

L'application BNPL la mieux notée et la plus évaluée sur l'App Store au Canada

Un total de près de 5 millions de transactions

Plus de 50 000 utilisateurs de Sezzle Up, un programme offrant aux utilisateurs l’opportunité de bâtir un historique de crédit

Cet engouement représente une étape importante dans la croissance de Sezzle et consolide son rôle de chef de file dans la fourniture de solutions de paiement flexibles aux consommateurs canadiens. « La collaboration avec des marques connues et de

confiance a été au cœur de notre stratégie alors que nous continuons à étendre notre portée et à proposer des outils financiers novateurs », a déclaré Patrick Chan , directeur général de Sezzle Canada. « Alors que nous dépassons 1,5 million d'inscriptions d'utilisateurs et approchons 5 millions de transactions, nous sommes plus que jamais déterminés à stimuler la croissance, à donner du pouvoir aux consommateurs et à offrir la meilleure expérience BNPL aux Canadiens. »

Tout en poursuivant son expansion, Sezzle Canada se consacre à l'autonomisation des consommateurs et à offrir des expériences d'achat exceptionnelles, tant aux consommateurs qu'aux marchands.

Téléchargez l'application Sezzle sur l'Apple Store et le Google Play Store , et vous pourrez explorer la grande sélection de marchands canadiens de Sezzle ici .

À propos de Sezzle Inc.

Sezzle est une société de technologie financière avant-gardiste qui s'est engagée à donner à la prochaine génération les moyens financiers dont elle a besoin. Grâce à sa plateforme de paiement ciblée, Sezzle augmente le pouvoir d'achat des consommateurs en leur proposant des modes de paiement à tempérament sans intérêt, en ligne comme en magasin. En mettant l'accent sur la transparence, l'inclusivité et la facilité d'utilisation, Sezzle fournit aux consommateurs les outils nécessaires pour gérer leurs dépenses de manière responsable, prendre le contrôle de leurs finances et atteindre une indépendance financière durable.

Pour plus d'informations sur Sezzle, veuillez consulter le site https://my.sezzle.com/news/ .

