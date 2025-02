Cartier lance le programme de ciblage par IA de VRIFY pour accélérer et augmenter la découverte minérale sur le projet Cadillac

VAL-D’OR, Québec, 27 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″Cartier″ ou la ″Société″) (TSXV: ECR; FSE:6CA) a le plaisir d’annoncer le lancement du programme de ciblage par Intelligence Artificielle (IA) sur le projet Cadillac, dans le camp minier de Val-d’Or (Québec). Le programme intègre la technologie de pointe de découverte minérale par IA de VRIFY (« VRIFY IA »).

VRIFY utilise une IA avancée et des algorithmes exclusifs pour générer un score de prospectivité — connu sous le nom de score de prospectivité VRIFY (VPS) — qui identifie les zones présentant un potentiel de minéralisation aurifère. Le VPS et les modèles générés par la plateforme de découverte minérale assistée par IA intègrent des valeurs probabilistes, qui aident à déterminer l’exactitude et la fiabilité des prédictions.

Philippe Cloutier, président et chef de la direction, a déclaré : ″ Nous sommes très heureux de nous associer à l’équipe VRIFY. Grâce à leur expertise approfondie de l’industrie et des géosciences, nous sommes convaincus que l’IA est la transformation technologique dont nous avons besoin pour augmenter les taux de découverte minérale. Avec autant de données provenant du projet Cadillac, nous serons en mesure d’exploiter la puissance de l’IA pour identifier des modèles et des informations au sein de l’ensemble de données afin de préciser nos plans d’exploration. ″ Ajoutant : ″ La transparence et les résultats parlent à une nouvelle démographie d’investisseurs qui cherchent à faire partie de nos prochaines découvertes. ″

″ Notre plateforme de découverte minérale assistée par l’IA est née de la vision de VRIFY de changer la façon dont l’exploration minérale est effectuée, en combinant une expertise approfondie de l’industrie avec une technologie de pointe qui n’a pas encore été pleinement exploitée dans l’exploration minière. Nos algorithmes exclusifs et notre solide équipe technique nous ont permis de créer la première plateforme de ce type, qui utilise des ensembles de données pour générer des cibles de grande valeur sur des zones fertiles reconnues, comme le projet Cadillac de Cartier ″, a commenté Steve de Jong, président et chef de la direction de VRIFY.

Synergies entre les équipes VRIFY et Cartier

La plateforme de découverte minérale assistée par l’IA de VRIFY utilise l’ensemble des données exclusives de Cartier, intégrant des échantillons (choisis et rainures) provenant de la prospection à l’échelle de la propriété, de la géochimie (sol et écorce), divers levés géophysiques locaux et régionaux, ainsi qu’une base de données de forages robuste sur l’ensemble du territoire de 25 000 ha. Cela offrira à Cartier trois avantages sans précédent :

Accélération du processus de découverte minérale

Combinaison d’algorithmes d’IA non-biaisés axés sur les données et de modèles spécifiques aux systèmes minéralisés avec des critères basés sur les connaissances actuelles pour identifier de nouvelles cibles d’exploration prioritaires à fort potentiel en minéralisation aurifère, tout en élargissant les zones aurifères connues.



Réduction des risques liés aux efforts d’exploration

Exploitation de la valeur des sources de données multicouches existantes en reconnaissant efficacement les modèles et les zones minéralisées non détectées, tout en réduisant les risques d'erreur humaine.



Augmentation de la précision

Identification de nouvelles perspectives et cibles de forage avec une plus grande précision, améliorant ainsi rapidement la classification et la priorisation.



Exploration basée par l’IA et aperçu en temps-réel

La plateforme de découverte minérale assistée par l’IA de VRIFY utilise une combinaison d’algorithmes et d’ensembles de données propriétaires qui incluent une grande variété de fonctionnalités d’exploration, pour former des modèles prédictifs. Cette approche exploite des relations de données complexes pour prédire les cibles d’exploration minière, simplifiant le processus d’identification des systèmes minéralisés viables, qui peuvent ensuite être validés par nos géologues. L’automatisation de la génération de cibles permet également de mettre à jour rapidement le modèle crée avec de nouvelles données issues de l’exploration en cours, ainsi que de la base de données croissante de VRIFY, créant ainsi un flux de travail itératif pour améliorer les résultats.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., géologue sénior, chef de projets et géomaticien, qui est une ″personne qualifiée″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″NI 43-101″).

À propos de Ressources Cartier Inc.

Fondée en 2006, Ressources Cartier Inc. est une société d’exploration de projets aurifères avancés, basée à Val-d’Or (Québec, Canada). En 2024, le Québec s’est classé 5ième dans le palmarès des meilleures juridictions minières au monde (Institut Fraser). Cartier détient 100 % de son projet phare Cadillac et contrôle une position stratégique de 25 000 ha. Le projet Cadillac est situé à environ 40 km à l’est de Val-d’Or et à proximité d’usines de traitement de l’or existantes ayant une capacité disponible.

Les résultats de la récente Évaluation Économique Préliminaire1 (ÉÉP) démontrent la viabilité économique du projet avec une production d’or annuelle moyenne de 116 900 oz sur une durée de vie de la mine de 9,7 ans. L’Estimation des Ressources Minérales1 actuelles (ÉRM) totalisent 720 000 onces d’or dans la catégorie indiquée et 1 633 000 onces d’or dans la catégorie présumée.

1. NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions, May, 29, 2023.

