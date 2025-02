Snom renforce son équipe de direction : Mark Wiegleb et Mario Schenker assument de nouvelles responsabilités

Snom Technology, marque premium de la téléphonie IP, réorganise ses postes de direction : Mark Wiegleb et Mario Schenker, qui travaillent depuis longtemps chez Snom, deviennent respectivement Vice President Products et Head of Logistics & Sales Operations.

Snom Technology, fournisseur leader de téléphones et de solutions de communication sur IP, annonce la nomination de Mark Wiegleb comme Vice President Products et de Mario Schenker en tant que Head of Logistics & Sales Operations. Ces décisions stratégiques soulignent l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation, de la satisfaction client et de l'excellence opérationnelle.

Mark Wiegleb mettra à profit plus de dix ans d'expérience dans le secteur des télécommunications dans son nouveau rôle de Vice-Président Produits. Actif au sein de Snom depuis 2011, il y a d'abord travaillé dans les domaines du développement commercial et de la gestion des grands comptes. A partir de 2015, il a pris la direction de l'intégration et était principalement responsable du développement et de l'entretien d'un réseau stratégique de partenaires interopérabilité. Aujourd'hui, ce réseau comprend plus de 25 partenaires, notamment des leaders du secteur tels que BroadSoft, Metaswitch, Asterisk, Microsoft et Zoom. Dernièrement, en tant que Head of Customer Success, Wiegleb a dirigé une équipe internationale dans six pays et a été responsable du développement, de l'implémentation et de la gestion d'une plateforme cloud pour le management des appareils (Snom SRAPS).

Au poste de Vice-Président Products, Mark Wiegleb se concentrera sur le développement stratégique du portefeuille actuel et sur l'ouverture de nouveaux secteurs d'activité.

Mario Schenker travaille chez Snom Technology depuis 2005. Après une formation de commercial IT, il a commencé dans le département Order Management & Service, où il était responsable de l'introduction et de l'établissement de processus fixes ainsi que du suivi des clients en EMEA, aux Etats-Unis et en Asie. Il a également joué un rôle important dans l'introduction de nouveaux systèmes tels que l'ERP et le programme de partenariat Snom. En juillet 2017, Schenker a pris en charge la fonction de Sales Operations Manager, où il a notamment dirigé divers projets CRM. Depuis octobre 2019, il travaillait en tant que Teamlead Internal Sales & Sales Operations avec un rôle clé sur le sujet du CRM. En mars 2025, il assurera la direction des secteurs Logistics & Sales Operations.

En tant que Head of Logistics & Sales Operations, Mario Schenker se concentrera sur la stabilité des processus, soutenue par l'automatisation, afin de continuer à proposer un service d’excellence aux clients et aux partenaires de Snom.

« Nous souhaitons un plein succès à Mark Wiegleb et Mario Schenker dans leurs nouvelles fonctions », déclare Gernot Sagl, CEO de Snom Technology. « Tous deux possèdent une large expérience et une profonde compréhension de notre entreprise et de notre secteur. Ces dernières années, Mark Wiegleb a contribué de manière significative au développement de notre réseau de partenaires interopérabilité. Son expertise et son approche stratégique nous aideront à consolider notre position de leader en matière d'innovation. Mario Schenker est un collaborateur de grande qualité et particulièrement apprécié, qui connaît parfaitement notre entreprise. Son expérience dans les domaines de la gestion des commandes, des opérations de vente et de la logistique constitue une base idéale pour diriger ces secteurs essentiels. Je suis convaincu qu'ils contribueront tous deux de manière significative à la croissance et au succès de Snom Technology dans leurs nouveaux rôles ».

Ces évolutions organisationnelles s'inscrivent dans l'orientation stratégique de Snom Technology, qui vise à à permettre à l’entreprise de mener à bien sa croissance et de relever de nouveaux défis. Snom Technology continuera à investir dans des produits et solutions innovants afin d'offrir une très forte valeur ajoutée à ses clients et partenaires.

