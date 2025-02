ORION OYJ

JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET

27.2.2025 KLO 11.00



Orion Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Satu Ahomäki

Orion Oyj on saanut seuraavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Orionin osakkeilla tai muilla Orioniin liittyvillä rahoitusvälineillä.

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Satu Ahomäki

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Orion Oyj

LEI: 74370029VAHCXDR7B745

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 98006/4/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-02-26

Kauppapaikka: AQEU

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009014377

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 54.62 EUR

(2): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 54.62 EUR

(3): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 54.74 EUR

(4): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 54.72 EUR

(5): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 54.7 EUR

(6): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 54.68 EUR

(7): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 54.66 EUR

(8): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 54.64 EUR

(9): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 54.62 EUR

(10): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 54.62 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (10):

Volyymi: 755 Keskihinta: 54.67007 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-02-26

Kauppapaikka: CEUX

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009014377

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 54.74 EUR

(2): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 54.62 EUR

(3): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 54.7 EUR

(4): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 54.68 EUR

(5): Volyymi: 44 Yksikköhinta: 54.74 EUR

(6): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 54.7 EUR

(7): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 54.72 EUR

(8): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 54.66 EUR

(9): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 54.66 EUR

(10): Volyymi: 136 Yksikköhinta: 54.66 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (10):

Volyymi: 642 Keskihinta: 54.6781 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-02-26

Kauppapaikka: TQEX

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009014377

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 54.72 EUR

(2): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 54.7 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):

Volyymi: 86 Keskihinta: 54.71 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-02-26

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009014377

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 54.7 EUR

(2): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 54.66 EUR

(3): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 54.66 EUR

(4): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 54.64 EUR

(5): Volyymi: 42 Yksikköhinta: 54.66 EUR

(6): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 54.7 EUR

(7): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 54.68 EUR

(8): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 54.66 EUR

(9): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 54.66 EUR

(10): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 54.64 EUR

(11): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 54.62 EUR

(12): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 54.72 EUR

(13): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 54.7 EUR

(14): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 54.68 EUR

(15): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 54.64 EUR

(16): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 54.62 EUR

(17): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 54.74 EUR

(18): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 54.74 EUR

(19): Volyymi: 82 Yksikköhinta: 54.62 EUR

(20): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 54.7 EUR

(21): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 54.64 EUR

(22): Volyymi: 86 Yksikköhinta: 54.68 EUR

(23): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 54.7 EUR

(24): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 54.7 EUR

(25): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 54.68 EUR

(26): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 54.66 EUR

(27): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 54.64 EUR

(28): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 54.62 EUR

(29): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 54.6 EUR

(30): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 54.62 EUR

(31): Volyymi: 121 Yksikköhinta: 54.7 EUR

(32): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 54.7 EUR

(33): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 54.68 EUR

(34): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 54.66 EUR

(35): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 54.64 EUR

(36): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 54.62 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (36):

Volyymi: 2517 Keskihinta: 54.66426 EUR

