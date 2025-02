Avancée majeure pour EG 427 avec le premier patient traité par EG110A, la première thérapie génique à base d’un vecteur herpétique non réplicatif pour le traitement de la vessie neurogène

Premier patient traité avec succès dans l’étude clinique EG110A menée dans quatre institutions médicales de premier plan aux États-Unis

Étude de phase 1b/2a visant à recruter 16 patients atteints d’incontinence liée à l’hyperactivité du détrusor neurogène (vessie neurogène) après une lésion de la moelle épinière

Première application mondiale de vecteurs non réplicatifs dérivés de l’herpès en neuro-urologie

Ouvre la possibilité d’utiliser la médecine génétique à de larges populations atteintes de maladies neurologiques

Paris, France, le 27 février 2025 - EG 427, une société de biotechnologie leader dans le développement de médecine génomique de précision pour les maladies chroniques prévalentes en neurologie grâce à sa plateforme de vecteurs HERMES, annonce aujourd’hui que le premier patient a été traité dans le cadre de la première étude clinique de phase 1b/2a, évaluant EG110A, une thérapie génique pour le traitement de l’hyperactivité du détrusor d’origine neurologique (NDO) chez les patients atteints de lésions de la moelle épinière (SCI).

EG110A est un vecteur HSV-1 non réplicatif conçu pour inhiber de manière sélective l’activité des neurones sensoriels de la vessie principalement responsables de l'hyperactivité du muscle vésical, en préservant une miction normale. La vessie neurogène est un trouble urinaire fréquent chez les patients atteints de lésions de la moelle épinière et d’autres maladies neurodégénératives, comme la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson.

L'étude de phase 1b/2a, ouverte et d’escalade de dose (ClinicalTrials.gov ID : NCT06596291), recrute 16 patients adultes souffrant de vessie neurogène après une lésion de la moelle épinière et présentant une incontinence urinaire persistante malgré les traitements standards et pratiquant un auto-cathétérisme intermittent régulier. Ces patients reçoivent -lors d’un traitement unique t, plusieurs injections intradétrusoriennes d’EG110A. L’étude est menée dans quatre centres médicaux de premier plan aux États-Unis, en Californie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Texas. Le premier patient a été traité à Rancho Research Institute au sein du Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center à Downey, dans la région de Los Angeles, par l’équipe du Dr Evgeniy Kreydin, MD.

« Nous venons de franchir une étape importante dans la vie de l'entreprise avec le traitement de notre premier patient dans le cadre de notre étude clinique en cours. Nous lui sommes très reconnaissants pour sa participation. Il s'agit d'un acte admirable et désintéressé. » déclare Philippe Chambon, MD, PhD, Président Directeur Général d’EG 427. « Comme nous l'avons annoncé la semaine dernière, EG 427 est bien financé pour cet essai et la poursuite du développement de notre plateforme technologique. Cette étude clinique, une première dans le domaine de la neuro-urologie, pourrait démontrer comment notre nouvelle plateforme peut répondre à des besoins médicaux importants pour des patients souffrant de maladies neurologiques chroniques grâce à la capacité unique de nos vecteurs non réplicatifs dérivés de HSV-1 à délivrer des thérapies géniques d'une manière potentiellement sûre, réadministrable et à coûts raisonnables. »

« Le traitement de notre premier patient dans l’étude de phase 1b/2a représente une avancée majeure pour EG 427. Nous sommes impatients de démontrer qu’EG110A pourrait apporter des améliorations significatives par rapport aux thérapies existantes pour la NDO. » précise Cornelia Haag-Molkenteller, MD, PhD, Directrice Médicale d’EG 427. « Cette première étape ouvre la voie à un développement clinique plus large d’EG110A dans d’autres pathologies importantes, encore mal prises en charge, avec la possibilité d’apporter les promesses de la médecine génétique à de plus larges populations de malades en neuro-urologie, urologie et neurologie. »

La vessie neurogène ou NDO provoque une incontinence urinaire incontrôlée, un risque de lésions rénales ainsi que des infections urinaires qui peuvent entraîner la mort dans 5 à 10 % des cas chez les patients atteints de lésions de la moelle épinière. Cette pathologie touche entre 70 et 84 % des patients vivant avec une lésion médullaire, soit une population mondiale estimée entre 300 000 et 400 000 patients. Toutes étiologies confondues, la NDO concerne environ 2 millions de patients dans les sept principaux marchés mondiaux, avec un impact majeur sur leur qualité de vie. L’Association Européenne d’Urologie (EAU) a récemment estimé que l’incontinence causée par la NDO ainsi que les autres indications comme l’hyperactivité vésicale, représente un poids économique croissant de 69,1 milliards d’euros en 2023 en Europe1.

Les maladies neurologiques affectent environ 3 milliards de personnes dans le monde, soit environ 1 individu sur 3, et leurs besoins médicaux restent largement insatisfaits, selon une étude publiée par The Lancet Neurology2. EG 427 développe une gamme de produits innovants basés sur sa plateforme HERMES, spécifiquement conçue pour cibler les cellules neuronales de manière sûre et durable.

A propos de EG 427

EG 427 est le leader mondial de l’utilisation des vecteurs non-réplicatifs dérivés de HSV-1 (nrHSV-1) en neurologie, avec une autorisation d’essai clinique (IND) obtenue de la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis en juin 2024. Cette étude est en cours aux Etat-Unis (https://clinicaltrials.eg427.com/). Ce premier essai chez l'homme d'un tel vecteur cible les maladies des neurones sensoriels. Le produit, EG110A, est destiné au traitement de multiples maladies graves de la vessie, telles que la vessie neurogène (NDO) et la vessie hyperactive (OAB), et a le potentiel de constituer une amélioration majeure par rapport aux thérapies existantes, permettant de meilleurs soins pour les patients et des coûts moindres pour les systèmes de santé.

La plateforme de vecteurs propriétaires HERMES permet de développer des thérapies ciblées pour le traitement les maladies prévalentes du système nerveux périphérique et central. Ces vecteurs peuvent réaliser une transduction focale dans des régions spécifiques, puis une expression sélective des transgènes dans des sous-ensembles ciblés de neurones grâce au contrôle d'éléments de régulation sophistiqués. Avec une sécurité clinique démontrée et la possibilité d'administrer des doses répétées, la charge utile génomique des vecteurs nrHSV-1 permet une délivrance polyvalente d’ADN thérapeutique pour une médecine génomique plus efficiente.

Pour plus d'information :

visitez notre site www.eg427.com

