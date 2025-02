وزارة الطاقة توافق على تخصيص اللقيم لمشروع مشترك جديد بين سبكيم وليونديل بازل

يشكل هذا التخصيص خطوة كبيرة نحو المضي قدماً في دراسة الجدوى لمشروع مجمع لبتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية.

الخبر، المملكة العربية السعودية وهيوستن - الولايات المتحدة الأمريكية،, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

في خطوة استراتيجية مهمة حصلت كلٌ من شركتي الصحراء العالمية للبتروكيماويات " سبكيم " وليونديل بازل (LYB) على موافقة وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية على تخصيص الكميات اللازمة من اللقيم، لدعم دراسة جدوى إنشاء مجمع بتروكيماويات بمواصفات عالمية متقدمة.

ستقوم الشركتان بتقييم جدوى المشروع وهيكلته المثلى، كما سيضع التخصيص الأسس والقواعد الرئيسية لتحديد التفاصيل الفنية والتجارية للمشروع، بالإضافة إلى دراسة التمويل الأمثل له. وسيتم تطوير المشروع وفقًا لنسبة ملكية تبلغ 60% لشركة سبكيم و40% لشركة ليونديل بازل.

الجدير بالذكر أن بناء هذا المشروع المشترك سيؤدي إلى تصنيع منتجات أساسية ومتخصصة و توفيرها للأسواق المحلية و العالمية كما أن هذا المشروع سيوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وسيساهم بشكل مباشر في التنمية المحلية.

يتميز المشروع بعدد من العوامل الإيجابية التي سوف تساهم بنجاحه -بإذن الله تعالى-، والتي من أهمها توفر وجاذبية تكلفة المواد الأولية وموقع المشروع الاستراتيجي من الأسواق العالمية الرئيسية وكذلك الاستفادة من حجم الأصول التي سيوفرها المشروع، وأيضا قدرة المشروع على خلق قيمة إضافية مستدامة للمساهمين وأصحاب المصلحة، كما سيستفيد المشروع أيضا من قدرة الشركتين خصوصا التكنولوجية ومراكز الأبحاث والابتكار لدى الشركتين وغيرها من التقنيات ذات الجودة العالية.

ستقوم سبكيم و ليونديل بازل بشكل مشترك باستكشاف حلول إدارة الكربون وتقنيات الانبعاثات المنخفضة، دعما لأهداف المملكة وطموحات الشركاء في خفض الانبعاثات الكربونية.

و تعليقا على هذه المناسبة تحدث المهندس عبدالله بن سيف السعدون الرئيس التنفيذي لشركة " سبكيم " قائلاً :

"أعرب عن امتناننا في شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات لوزارة الطاقة لما تقدمه من دعم مستمر ومتواصل لصناعة البتروكيماويات بالمملكة العربية السعودية، والتي ساهمت في تمكيننا من تحقيق أهدافنا وطموحاتنا للنمو المستدام ملتزمين كعادتنا بتقديم منتجات عالية الجودة مما يسهم في تطوير القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية".

وعن أهمية هذا المشروع تحدث قائلاً :"تمثل شراكتنا مع ليونديل بازل خطوة مهمة في سعينا لتحقيق أهداف استراتيجية سبكيم الطموحة نحو النمو المستدام وتعزيز مكانة الشركة في أسواق البتروكيماويات المحلية والعالمية".

سنستخدم في هذا المشروع أحدث التقنيات الرائدة والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، مما سيساهم في تحقيق أهدافنا البيئية و تعزيز استدامة عملياتنا. وفي ذات السياق علق الرئيس التنفيذي لشركة ليونديل بازل، السيد بيتر فاناكر قائلاَ : "تعد الموافقة على تخصيص المواد الأولية خطوة رائعة ومميزة في تعاوننا مع " سبكيم "، حيث سيمكننا من المضي قدما في دراستنا المشتركة ، كما أننا في ليونديل بازل نضع في عين الاعتبار دعم استمرار شراكتنا طويلة الأجل مما سيساعدنا على تعزيز التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية.

كما أشكر وزارة الطاقة وكافة منسوبيها على دعمهم وتعاونهم معنا، ونتطلع إلى أن نكون جزءا من تطور وازدهار اقتصاد المملكة، الذي يواصل نموه ويوفر العديد من الفرص للتنمية والابتكار".

استفسارات الأخبار: الهاتف:

+966 13 801 9385

البريد الإلكتروني:

dokelly@sipchem.com

أو: الهاتف:

+1-713-309-4791

البريد الإلكتروني:

nick.facchin@lyondellbasell.com



