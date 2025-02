شركة DDPAI تطلق كاميرا Z60 Pro Dashcam: تتميز بقدرات تصوير محسنة واتصال ذكي، لتوفير رحلات قيادة أكثر أمانًا

شنجن، الصين،, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- يُسعد شركة DDPAI‏ الإعلان عن إطلاق كاميرا Z60 Pro Dashcam‏ ، المصممة لتزويد السائقين بحماية موثوقة وعالية الجودة على الطريق. بفضل التصوير المُحسن بدقة 4K‏ والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتسجيل ثلاثي القنوات (3CH) وتقنية الاتصال 4G‏، تضمن الكاميرا Z60 Pro التقاط فيديو واضحًا، واتصالاً سلسًا، وتغطية شاملة.

تضمن كاميرا Z60 Pro‏ نظام التصوير من الجيل التالي، المدعوم بـ مستشعرات SONY STARVIS 2‏ في كل من الكاميرات الأمامية والخلفية، ما يضمن التقاط فيديو فائق الوضوح على مدار الساعة. سواء في ضوء النهار الساطع أو في الليل، تمنحك Z60 Pro وضوحًا فائقًا بدقة 4K لا مثيل له. تضمن تقنية Realcube 2.0 مع HDR‏ تفاصيل مذهلة خلال النهار، بينما تتفوق تقنية NightVIS 2.0، المدعومة بمعالج إشارة صورة الذكاء الاصطناعي (AI ISP)، في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة، وتقدم وضوحًا مُحسّنًا وألوانًا دقيقة. بفضل تقنية πLink‏، تدعم كاميرا Z60 Pro‏ التسجيل ثلاثي القنوات، لتغطية الجزء الأمامي والخلفي والداخلي للسيارة، ما يوفر حماية كاملة من جميع الزوايا.

بفضل اتصال 4G، تتيح لك كاميرا Z60 Pro بث لقطات مباشرة، والوصول إلى التسجيلات عن بُعد، والحفاظ على مراقبة مستمرة، سواء كنت داخل السيارة أو خارجها. ولتسهيل الأمر أثر، تقدم DDPAI بطاقة SIM مجانية وفترة تجريبية مجانية لمدة 90 يومًا بسعة 30 جيجابايت، ما يضمن اتصالًا سلسًا وموثوقًا به دون تكلفة إضافية أو متاعب.

تضع كاميرا Z60 Pro السلامة في مقدمة أولوياتها. تتضمن كاميرا التسجيل 5 ميزات رئيسية تتعلق بـ ADAS (أنظمة مساعدة السائق المتقدمة) مثل تحذير مغادرة المسار، واكتشاف المشاة، وتنبيهات الإرهاق أثناء القيادة، والتي يمكن تخصيص كل منها لتناسب تفضيلات السائق، ما يتيح تجربة قيادة أكثر تخصيصًا وأمانًا. بالإضافة إلى ذلك، يعمل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج والمكثف الفائق على زيادة تحسين موثوقية الكاميرا وسلامتها، ما يضمن عملها على النحو الأمثل في جميع الظروف.

قال Leo Luo‏الرئيس التنفيذي لشركة DDPAI: "لطالما كانت مهمة DDPAI هي تمكين السفر الذكي وتحسين جودة الحياة". "تجمع كاميرا Z60 Pro بين التصوير المتطور وميزات السلامة المتقدمة والاتصال السلس لتقديم حل موثوق لسائقي اليوم".

كاميرا Z60 Pro‏ متاحة للشراء الآن. زر الموقع الرسمي لـ DDPAI‏ لمزيد من التفاصيل أو ابحث عن Z60 Pro على AliExpress‏ .

نبذة عن DDPAI‏

تأسست شركة DDPAI في عام 2013، وتتبنى فلسفة العلامة التجارية "لا تتوقف عن التطوير، وحلق بخيالك إلى أبعد مدى". تلتزم DDPAI، من خلال التركيز على تقنية AIoT (إنترنت الأشياء المدعوم بالذكاء الاصطناعي)، بتوفير تجارب سفر ذكية ومريحة ومخصصة لملايين الأشخاص حول العالم. تقوم DDPAI ببناء نظام بيئي ذكي ومتصل بالكامل لتعزيز جودة السفر والحياة من خلال حلول التصوير الذكية الخاصة بها للمركبات والمنازل.

يمكن الاطلاع على صورة مصاحبة لهذا الإعلان على الرابط الآتي: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e9621e8-10c3-47f0-bfab-deef59a6d694

