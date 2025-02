Quantum Trilogy zapewnia dostosowane do potrzeb technologie o kluczowym znaczeniu dla działań o wysokiej stawce

NOWY JORK, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dziś Quantum Trilogy rozpoczyna dostarczanie kluczowych i elastycznych rozwiązań dostosowanych do pilnych potrzeb rządowych. Nowe i pionierskie podejście firmy jest niezbędne dla organizacji o wysokim profilu na całym świecie, takich jak wojsko, rządy i organizacje bezpieczeństwa narodowego.

Quantum Trilogy przyjmuje dopracowaną strategię zaopatrzenia w celu dostarczania niezależnej od dostawcy, personalizowanej, bezpiecznej technologii, która precyzyjnie spełnia unikalne wymagania danej organizacji – w błyskawicznym tempie. Skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów działania są dostosowane do złożoności współczesnych kluczowych operacji w dzisiejszym świecie geopolitycznym. Ponadto firma nieustannie patrzy w przyszłość i przygotowuje się na przyszłe wyzwania, przewidując rozwój technologii i potrzeby klientów obejmujące wdrażanie konkretnych innowacji.

Zasoby Quantum Trilogy, kluczowe dla branż takich jak bezpieczeństwo narodowe i obrona, służby ratunkowe, pomoc humanitarna i usuwanie skutków katastrof, zapewniają kompleksowe wsparcie dla operacji wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych (ISR) oraz dostarczają wojskowe systemy dowodzenia i kontroli (C2) dla sprawnej i bezpiecznej komunikacji. Skuteczna optymalizacja przepustowości jest niezbędnym elementem usług Quantum Trilogy obejmujących przesyłanie danych, w tym plików wideo w wysokiej rozdzielczości i dokładnych informacji, które muszą być dostarczane z niskim opóźnieniem i w doskonałej jakości.

Firma współpracuje z klientami o wysokim profilu w zakresie poufnych programów. Do tej pory świadczy swoje usługi dla rządów i wojska w celu pokonywania istotnych wyzwań związanych z łącznością, dostarczając dostosowane do konkretnych potrzeb rozwiązania satelitarne i nowoczesne technologie.

Jak komentuje Alain Obadia, dyrektor generalny Quantum Trilogy: „Zapewniając bezpieczne, niezawodne i adaptacyjne produkty i usługi za pośrednictwem szerokiej gamy środków, pomagamy organizacjom odnosić sukcesy w misjach o kluczowym znaczeniu na całym świecie. Nasza zoptymalizowana strategia zapewnia nam i naszym klientom ogromną przewagę na każdym etapie podejmowanych wyzwań. Naszą misją i odpowiedzialnością jest wywieranie pozytywnego wpływu na świat – budowanie lepszej przyszłości i wprowadzanie zmian na szeroką skalę”.

Ponadto dodaje, że: „Jako firma skoncentrowana na ludziach, priorytetowo traktujemy naszych klientów, pracowników, partnerów i lokalne społeczności. Nasze działania mają na celu ochronę i wzmocnienie pozycji potrzebujących – szczególnie w trudnych warunkach. Współpracując z najlepszymi w branży profesjonalistami, którzy podzielają naszą wizję, zapewniamy, że każdy aspekt operacji jest wspierany przez sprawdzoną wiedzę, najnowocześniejsze technologie i prawdziwe zaangażowanie w sukces podejmowanych działań – teraz i w przyszłości”.

„Współpraca z czołowymi światowymi siłami stawia nas w zaufanej pozycji, pozwalając wprowadzać zmiany i innowacje w celu dostarczania niestandardowych rozwiązań dla naszych klientów – a wszystko to przy niezachwianym zaangażowaniu w etyczne praktyki. Dążymy do tego, aby stać się globalnym dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie sytuacji kryzysowych i kształtować lepsze jutro” – komentuje Alain.

Quantum Trilogy realizuje swoje usługi za pośrednictwem specjalnego zakładu produkcyjnego i całodobowego centrum operacyjnego sieci wraz z globalną siecią partnerów. Sieć ta obejmuje zaufane partnerstwa z liderami branży, takimi jak operatorzy satelitarni, specjaliści od sprzętu i innowatorzy w kwestii oprogramowania. Tak niezrównana organizacja firmy Quantum Trilogy zapewnia możliwość oferowania personalizowanych, wysokowydajnych usług, które są w stanie sprostać wyjątkowym wymaganiom każdej misji.

Podejście Quantum Trilogy umożliwia klientom bezpieczne i efektywne działanie w dynamicznych i złożonych środowiskach oraz przewidywanie przyszłych wyzwań. Zaufana sieć, innowacyjna technologia, spersonalizowane działania, światowej klasy personel i odważne podejście sprawiają, że firma stanowi rewolucyjną siłę w branży i staje na pozycji wschodzącego lidera na rynku.

