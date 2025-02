Quantum Trilogy lanseres for å levere en skreddersydd oppdragskritisk teknologitilnærming for virksomheter med kritiske behov

NEW YORK, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- I dag lanseres Quantum Trilogy for å levere oppdragskritiske og smidige løsninger tilpasset presserende myndighetskrav. Den nye og banebrytende tilnærmingen har vist seg uunnværlig for høyprofilerte organisasjoner over hele verden, som væpnede styrker, myndigheter og organisasjoner for nasjonal sikkerhet.

Quantum Trilogy benytter en optimal anskaffelsesstrategi for å utvikle leverandøragnostisk og sikker teknologi laget på bestilling, som presist oppfyller en organisasjons unike behov – i rett tid. Den problemsentriske organisasjonsstrukturen betjener et mylder av samtidens kritiske virksomheter i dagens geopolitiske verden. I tillegg ser selskapet alltid mot fremtiden og forbereder seg på morgendagens utfordringer, og forutser utviklingen av teknologi og kundens behov for å innovere på en formålstjenlig måte.

Quantum Trilogys ressurser er avgjørende for sektorer som nasjonal sikkerhet og forsvar, beredskapstjeneste, humanitær bistand og gjenoppbygging etter katastrofer, tilbyr omfattende støtte for etterretnings-, overvåknings- og rekognoseringsoperasjoner (ISR) og leverer kommando- og kontrollsystemer (C2) på militært nivå for smidig og sikker kommunikasjon. Effektiv båndbreddeoptimering er også essensielt i Quantum Trilogy-tjenester for å overføre data, inkludert høyoppløselige videofiler og kritisk informasjon, som overføres konsekvent, med lav forsinkelse og kompromissløs kvalitet.

Selskapet jobber med høyt profilerte kunder for sensitive programmer. Frem til nå har det levert sine tjenester til myndigheter og væpnede styrker for å løse kritiske utfordringer med konnektivitet, levere skreddersydde satelittløsninger og nyskapende teknologiske løsninger.

Alain Obadia, CEO for Quantum Trilogy, sier: «Ved å sikre trygge, pålitelige og adaptive produkter og tjenester via en rekke ulike bruksområder, hjelper vi organisasjoner med å lykkes med kritiske oppdrag over hele verden. Den optimale anskaffelsesstrategien vår gir oss og kundene våre en formidabel fordel gjennom hele livssyklusen for kritiske utfordringer. Vi ser på det som vårt mål og ansvar å påvirke verden på en positiv måte – ved å bygge en bedre fremtid og utgjøre en forskjell i en større sammenheng.

Som et menneskesentrert selskap prioriterer vi våre kunder, ansatte, partnere og lokalsamfunn. Bidragsyterne våre har som mål å beskytte og styrke de som trenger det, selv i utfordrende miljøer. Ved å jobbe med de beste i bransjen, som deler visjonen vår, sørger vi for at alle aspekt ved en operasjon støttes av anerkjent ekspertise, banebrytende teknologi og vårt genuine engasjement for fremgang – nå og i fremtiden.

Arbeidet vårt med profilerte globale krefter plasserer oss i en pålitelig posisjon for å utgjøre en forskjell og innovere for å levere tilpassede løsninger for kundene våre – det hele med en urokkelig forpliktelse til etisk praksis. Vi har som mål å bli den mest valgte globale kapabilitetsleverandøren for komplekse kriser og utforming av en lysere morgendag.»

Quantum Trilogy utfører tjenestene sine gjennom sitt eget produksjonsanlegg og 24-7-nettverksdriftssenter ledsaget av et globalt partnernettverk. Dette nettverket omfatter etablerte pålitelige allianser med bransjeledere, for eksempel satelittoperatører med flere nettverk, maskinvarespesialister og programvareinnovatører. Denne uovertrufne Quantum Trilogy-organisasjonen leverer skreddersydde tilbud med høy ytelse for å imøtekomme hvert oppdrags unike krav.

Quantum Trilogys tilnærming gjør kunder i stand til å operere trygt og effektivt i dynamiske og komplekse omgivelser og til å forutse fremtidige utfordringer. Selskapets pålitelige nettverk, innovative teknologi, personaliserte rammeverk, talent i verdensklasse og innovative tilnærming gjør det til en transformerende kraft i bransjen og en fremadvoksende markedsleder.

For mer informasjon kan du besøke quantumtrilogy.com

Bilder som ledsager denne kunngjøringen er tilgjengelige på

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2d73ad3-433b-4529-9d05-1f884cf852d4

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a20d117d-7b1b-4c74-b7d0-05319f1a32f1

Kontakt kirstin@361communications.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.