Die beschleunigte industrielle Entwicklung hat in Sanya, China, einen Investitionsboom ausgelöst

SANYA, China, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kürzlich fand in Sanya, Provinz Hainan, die Investitions- und Projektförderungskonferenz 2025 statt, auf der sich verschiedene Abteilungen eng an der Positionierung der Stadt als internationales Investitionszentrum orientierten und einen Plan für verschiedene Sektoren für das gesamte Jahr aufstellten.

Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des städtischen Parteikomitees von Sanya weist darauf hin, dass Sanya als Vorreiter und wichtiges Vorzeigeprojekt für den Bau des Freihandelshafens von Hainan eine qualitativ hochwertige Entwicklung anstrebt, die von technologischer Innovation angetrieben wird und sich von einem Touristenziel zu einer modernen Küstenstadt mit doppeltem Schwerpunkt auf Tourismus und Innovation wandelt und zu einem unwiderstehlichen Magneten für Investoren wird.

Dies wird durch die offene Politik des Freihandelshafens und die günstigen Rahmenbedingungen für Unternehmen untermauert. Im vergangenen Jahr hat Sanya bei der Gewinnung von Investitionen gute Ergebnisse erzielt. Es wurden 25 feste Investitionsvorhaben im Wert von 36,3 Milliarden Yuan unterzeichnet. Ferner wurden mithilfe ausländischer Investitionen 446 neue Unternehmen im Wert von 130 Millionen USD gegründet, darunter die China Tourist Group Sanya Bay Headquarters, das DFS Yalong Bay Project und MFF, das erste maltesische Unternehmen im Freihandelshafen. Auch multinationale Unternehmen wie Intel, Swire und Zijin Mining haben Werke errichtet, und robuste Branchenketten, vor allem aus den Bereichen der Saatgutzüchtung aus Südchina, Tiefseetechnologie, der modernen Unternehmensdienstleistungen und des gehobenen Tourismus, lassen sich ebenfalls dort nieder.

„Wir messen der Entwicklung des chinesischen Marktes große Bedeutung bei.“ Colin McGregor, Gründer des australischen Unternehmens Biogenesis, erklärte, dass die Gruppe vor drei Monaten ihren Hauptsitz für die Asien-Pazifik-Region in der Yazhou Bay Science and Technology City in Sanya eingerichtet hat. Das Vorhandensein von Forschungsinstituten und Industrie in der Nachbarschaft hat zweifellos ihre Forschung im Bereich der Mikroalgen- und Chlorella-Technologie und deren Kommerzialisierung erleichtert. McGregor ist sehr optimistisch, was die Partnerschaft mit Sanya angeht, und plant, ein globales Mikroalgenforum in der Stadt zu organisieren, die Beziehungen mit der Landwirtschaft, dem Biomanufactoring und darüber hinaus zu stärken und Win-Win-Ergebnisse zu erzielen.

Heutzutage dauert die Genehmigung für die Eintragung eines Unternehmens in den wichtigsten Parks von Sanya nur drei Arbeitstage, und die Körperschaftssteuer beträgt nur 15 %. Um kommerzielle Initiativen zu unterstützen, hat Sanya zudem eine Service-Hotline für globale Investitionen (4009-520-520) eingerichtet, die Fragen von ausländisch finanzierten Unternehmen beantwortet. Darüber hinaus wurde eine zentrale Anlaufstelle in Form der „International Service Zone“ eingerichtet, die Ressourcen aus 16 Abteilungen bündelt und 25 Verfahren zur Unterstützung ausländischer Unternehmen und Talente bereitstellt.

Quelle: Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des städtischen Parteikomitees von Sanya

Kontaktperson: Frau He, Tel.: 86-10-63074558

