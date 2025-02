Synchronoss Technologies Mengumumkan Tarikh Panggilan bagi Pendapatan Suku Keempat dan Tahun Penuh 2024

BRIDGEWATER, New Jersey, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies Inc. ("Synchronoss" atau "Syarikat") (Nasdaq: SNCR), sebuah syarikat peneraju global dan penginovasi dalam platform Personal Cloud, akan mengadakan panggilan persidangan pada Selasa, 11 Mac 2025, jam 4:30 petang. waktu Timur (1:30 petang waktu Pasifik) untuk membincangkan hasil kewangannya bagi suku keempat dan tahun penuh yang berakhir pada 31 Disember 2024. Hasil kewangan akan diterbitkan dalam siaran akhbar sebelum panggilan tersebut dibuat.

Pembentangan itu akan dihoskan oleh pihak pengurusan Synchronoss dan akan disusuli dengan sesi soal jawab.

Tarikh: Selasa, 11 Mac 2025

Masa: 4:30 ptg. waktu Timur (1:30 petang waktu Pasifik)

Nombor Dail Masuk: 877-451-6152 (domestik) atau 201-389-0879 (antarabangsa)

ID Persidangan: 13751475

Panggilan persidangan akan disiarkan secara langsung di sini dan pada laman web Synchronoss menerusi bahagian Perhubungan Pelabur.

Perihal Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), sebuah syarikat peneraju global dalam penyelesaian Cloud peribadi, memperkasakan penyedia perkhidmatan untuk mewujudkan hubungan yang selamat dan bermakna dengan pelanggan mereka. Platform SaaS Cloud kami memudahkan proses onboarding dan menggalakkan interaksi dengan pelanggan, yang akan menghasilkan aliran hasil yang dipertingkat, pengurangan perbelanjaan dan masa ke pasaran yang lebih pantas. Berjuta-juta pelanggan mempercayai Synchronoss untuk melindungi kenangan paling berharga dan kandungan digital yang penting bagi mereka. Terokai bagaimana penyelesaian berfokuskan Cloud kami mentakrifkan semula cara anda berhubung dengan dunia digital anda di www.synchronoss.com.

Pegawai Perhubungan Media:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

Pegawai Perhubungan Pelabur:

Ryan Gardella

Komunikasi & Perhubungan Pelabur untuk Synchronoss

SNCRIR@icrinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.