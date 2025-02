Synchronoss Technologies Mengumumkan Tanggal Panggilan Konferensi Laporan Pendapatan Kuartal Keempat dan Tahun Penuh 2024

BRIDGEWATER, N.J., Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies Inc. (“Synchronoss” atau “Perusahaan”) (Nasdaq: SNCR), pemimpin dan inovator global di bidang platform cloud pribadi, akan menyelenggarakan panggilan konferensi pada hari Selasa, 11 Maret 2025 pukul 16:30 waktu Timur (13:30 waktu Pasifik) guna membahas hasil keuangannya untuk kuartal keempat dan tahun penuh yang berakhir di tanggal 31 Desember 2024. Hasil keuangan akan diumumkan dalam siaran pers sebelum panggilan konferensi.

Manajemen Synchronoss akan memfasilitasi presentasi, diikuti dengan sesi tanya jawab.

Tanggal: Selasa, 11 Maret 2025

Waktu: 16:30 waktu Timur (13:30 waktu Pasifik)

Nomor Panggilan: 877-451-6152 (dalam negeri) atau 201-389-0879 (luar negeri)

ID Konferensi: 13751475

Konferensi akan disiarkan langsung di sini dan melalui bagian Hubungan Investor di situs web Synchronoss.

Tentang Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), pemimpin global di bidang solusi Cloud pribadi, memberdayakan penyedia layanan untuk menjalin hubungan yang aman dan bermakna dengan pelanggan mereka. Platform Cloud SaaS kami menyederhanakan proses orientasi dan memupuk keterlibatan pelanggan, yang menghasilkan aliran pendapatan yang lebih baik, mengurangi pengeluaran, dan mempercepat time-to-market. Jutaan pelanggan memercayai Synchronoss dalam menjaga kenangan paling berharga dan konten digital penting mereka. Cari tahu bagaimana solusi kami yang berfokus pada Cloud merombak cara Anda terhubung dengan dunia digital Anda di www.synchronoss.com.

Kontak Hubungan Media:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

Kontak Hubungan Investor:

Ryan Gardella

ICR untuk Synchronoss

SNCRIR@icrinc.com

