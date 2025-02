Avec l’acquisition d’Ipec, Ipsos renforce son activité d’Affaires Publiques et consolide sa position au Brésil

Paris, 26 février 2025 - Ipsos, l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, annonce l'acquisition d'Ipec (Ipec Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica), un acteur majeur des études d'opinion publique et politique au Brésil.

Fondée en 2021 par les dirigeants d'IBOPE Inteligência, l’entreprise est reconnue pour son expertise en matière de sondages d'opinion et d'analyse politique, au travers d’études qualitatives et quantitatives, en ligne et hors ligne. Elle mène également des études consommateurs dans les domaines de la marque, de la communication et des produits. Ipec dispose de capacités uniques, en particulier pour les projets complexes exigeant une représentation précise de la population nombreuse et variée du Brésil.

Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir les équipes d'Ipec au sein d'Ipsos. Cette acquisition nous permet d'élargir notre activité d’Affaires Publiques en Amérique latine et de répondre à la demande croissante de nos clients en matière de sondages d'opinion publique de haute qualité au Brésil, en capitalisant sur nos 30 années d'expérience dans le pays. »

Marcos Calliari, Directeur Général d’Ipsos au Brésil, a ajouté : « Cette union arrive à un moment crucial. Dans un marché où la recherche et l'intelligence économique sont primordiales, cette collaboration offre un avantage stratégique aux entreprises, aux marques et aux institutions qui cherchent à comprendre les évolutions sociales et les tendances de consommation. »

Marcia Cavallari, Directrice Générale d'Ipec, a ajouté : « Nous sommes très heureux de rejoindre Ipsos, l'une des plus grandes sociétés d'études de marché au monde. Nous sommes convaincus que cette collaboration apportera des bénéfices significatifs à nos clients et à nos collaborateurs, et ouvrira de nouvelles opportunités de croissance et de développement".

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120 et Mid-60 est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP

www.ipsos.com

35 rue du Val de Marne

75 628 Paris, Cedex 13 France

Tél. + 33 1 41 98 90 00

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.