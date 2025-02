Nuevo informe revela que la mutilación genital femenina está presente en 94 países

NEW YORK, NY, UNITED STATES, February 26, 2025 / EINPresswire.com / -- Un nuevo informe ha recopilado evidencias de mutilación genital femenina (MGF) también conocida como ablación o corte genital femenino en 94 países, revelando cómo esta práctica dañina existe en más comunidades de lo que se había reconocido previamente y cómo el número de niñas y mujeres afectadas o en riesgo supera las estimaciones anteriores.Los esfuerzos para poner fin a la MGF siguen viéndose obstaculizados por la resistencia de los gobiernos a actuar, particularmente en países no ampliamente asociados con la MGF. Otros obstáculos incluyen la debilidad de las protecciones legales, la falta de datos, el bajo nivel de concienciación, la falta de financiación y la falta de acción decidida por parte de la comunidad internacional."El momento es ahora: Poner fin a la mutilación genital femenina , una necesidad urgente de una respuesta global – Actualización de cinco años", por el End FGM European Network, Equality Now y The U.S. Network to End FGM/C, recopila evidencias sobre la naturaleza y práctica de la MGF en diferentes países. Encuestas a pequeña escala, estimaciones y testimonios personales de sobrevivientes, activistas y organizaciones de base arrojan nueva luz sobre la urgente necesidad de expandir los esfuerzos de protección y prevención.La investigación da seguimiento al informe de 2020 del grupo, que documentó cómo la magnitud de la MGF estaba siendo lamentablemente subestimada a nivel global. Desde entonces, se ha identificado la MGF en comunidades locales de Azerbaiyán, Camboya y Vietnam, y se han reunido más evidencias en Colombia, Malasia, Filipinas, Arabia Saudita, Sri Lanka y los Emiratos Árabes Unidos. Se requiere más investigación donde los datos sean limitados, como en Panamá, México y Perú, donde podría existir la MGF entre los grupos indígenas.“Las evidencias crecientes muestran claramente que la MGF es un problema mundial que exige una respuesta global coordinada”, afirma Divya Srinivasan de Equality Now. “Para poner fin a la MGF, los gobiernos, organismos internacionales y donantes deben reconocer la magnitud del problema, fortalecer su compromiso político para abordarlo y priorizar la financiación, especialmente en regiones y comunidades desatendidas”.PONER FIN A LA MGF REQUIERE MEJORES DATOS Y MÁS FINANCIACIÓNEn 2020, UNICEF estimó que al menos 200 millones de mujeres y niñas habían sufrido MGF en 31 países. En 2024, UNICEF actualizó la cifra a más de 230 millones—80 millones en Asia, 6 millones en el Medio Oriente y entre 1 y 2 millones en comunidades pequeñas o diásporas en otros lugares. El aumento del 15 % en la estimación de UNICEF se debe a la incorporación de datos recientemente disponibles de países que antes estaban excluidos de las estadísticas oficiales, combinado con el rápido crecimiento poblacional en las regiones donde ocurre la MGF.Si bien la cifra de 230 millones de UNICEF es la primera estimación global integral del número de mujeres y niñas afectadas, los datos detallados sobre la prevalencia nacional solo están disponibles para 31 países. Esta falta de datos permite que los gobiernos reticentes sigan evitando reconocer o abordar la MGF.La mayoría de la financiación internacional se centra en unos pocos países africanos. Aunque este trabajo para poner fin a la MGF está gravemente subfinanciado y requiere mayor inversión, la falta de financiación es aún más aguda en Asia, América Latina y el Medio Oriente, que reciben solo una pequeña asignación.El problema se ve agravado por el hecho de que algunos gobiernos no reconocen la MGF en sus países y, en algunos casos, la niegan activamente, socavando y, a veces, desacreditando abiertamente el trabajo de las sobrevivientes y activistas.Los datos completos son cruciales porque proporcionan evidencia sobre la necesidad de acción y financiación, y establecen una base desde la cual se pueden desarrollar, implementar, seguir y evaluar las intervenciones.Tania Hosseinian, del End FGM European Network, explica: “El acceso a datos precisos y actualizados es crucial para comprender la magnitud total de la MGF y para desarrollar y evaluar leyes y políticas que aseguren que nadie quede atrás. Las estrategias basadas en datos deben guiar nuestras acciones, empoderando a las organizaciones de base, los movimientos juveniles y las sobrevivientes para que lideren el camino”.MUCHOS PAÍSES AÚN NO TIENEN LEYES ESPECÍFICAS CONTRA LA MGFLa MGF es reconocida internacionalmente como una grave violación de los derechos humanos que implica la extirpación parcial o total de los genitales femeninos externos por razones no médicas. Está arraigada en la desigualdad de género y en intentos de controlar los cuerpos y la sexualidad de las mujeres y las niñas.La MGF no tiene beneficios para la salud y puede causar daños graves a corto y largo plazo. Potencialmente fatal, como se demostró trágicamente con muertes relacionadas con la MGF en Sierra Leona y Kenia en 2024, está asociada con numerosos problemas de salud, incluidos dolores crónicos e infecciones, trauma psicológico, infertilidad y mayores tasas de mortalidad materna e infantil.A pesar de esto, de los 94 países donde se ha encontrado la MGF, solo 58 (61%) tienen leyes que la prohíben explícitamente. Esto deja a millones de personas sin protección adecuada y permite que los perpetradores eviten la rendición de cuentas.Desde 2020, India, Jordania, Kuwait, Singapur, Sri Lanka, la Federación Rusa, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos han recibido recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos pidiéndoles que tomen mayores medidas para abordar la MGF.De manera positiva, en 2020, solo 51 países prohibían específicamente la MGF. Desde entonces, Sudán, Indonesia, Finlandia, Polonia y Estados Unidos han aprobado leyes federales, mientras que Francia ha reforzado su código penal, y la Unión Europea ha adoptado nueva legislación regional.Varios países han logrado reducciones en las tasas de MGF, incluyendo Burkina Faso, Liberia y Kenia, entre otros, mientras que Portugal, Gambia y el Reino Unido han tenido las primeras condenas exitosas por MGF.MEDICALIZACIÓN DE LA MGF Y OTRAS AMENAZAS PARA EL PROGRESOPreocupantemente, la reacción contra los derechos de las mujeres amenaza con deshacer los avances logrados con tanto esfuerzo. En Kenia y Gambia, los desafíos legales han intentado derogar las leyes anti-MGF existentes, amenazando con revertir años de progreso. Estos intentos regresivos han sido enfrentados con una resistencia decidida de activistas de derechos de las mujeres, expertos legales, periodistas y socios internacionales colaborando a nivel local e internacional para prevenir retrocesos.Otra preocupación es cómo la medicalización se está convirtiendo en algo más común. El informe de UNICEF de 2024 encontró que el 66% de las niñas que recientemente sufrieron MGF lo hicieron a manos de un trabajador de la salud. En países como Egipto, Indonesia y Kenia, la MGF medicalizada es erróneamente percibida por algunos como una alternativa legítima, mientras que en Rusia, es promovida abiertamente por las clínicas.Hay una creciente conciencia sobre prácticas que aún no se reconocen formalmente como formas de mutilación. Esto incluye la “puntada del esposo”, cuando se añade una puntada extra durante la reparación vaginal después del parto, con el propósito de estrechar la abertura vaginal para aumentar el placer sexual del compañero masculino. A menudo realizada por profesionales médicos sin el consentimiento de la mujer, investigaciones recientes han encontrado casos en Europa, Japón y Estados Unidos, con sobrevivientes que experimentan complicaciones de salud y comparan esto con la MGF.PONER A LAS MUJERES Y NIÑAS EN EL CENTRO DE LOS ESFUERZOS PARA PONER FIN A LA MGFPoner fin a la MGF requiere una estrategia global pero matizada que aborde las formas específicas en que se practica en diferentes regiones y comunidades. Con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.3 estableciendo 2030 como la meta para erradicar la MGF, solo quedan cinco años para acelerar y globalizar los esfuerzos.El cambio social transformador requiere un enfoque colaborativo, multifacético y centrado en las sobrevivientes, que incorpore la promulgación y aplicación de protecciones legales fuertes junto con el compromiso de la comunidad para sensibilizar sobre los daños de la MGF y sus consecuencias legales.Caitlin LeMay, de The U.S. End FGM/C Network, concluye: “Millones de personas en todo el mundo viven con las consecuencias de por vida de la MGF. Su valentía al compartir sus historias ha traído atención global sobre esta práctica dañina y ha fortalecido el movimiento para ponerle fin.”“Las sobrevivientes, donde sea que vivan, deben tener acceso a servicios adecuados, asequibles y de calidad que sean sensibles al género, la niñez y la cultura, asegurando que sus voces sigan siendo centrales en la lucha contra la MGF.”

